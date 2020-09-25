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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

«Мясной дом Бородина» - Ishida обеспечивает контроль качества

Партнерский материал


Ishida

Ishida

Контрольные весы и рентгеновский контроль от компании Ishida обеспечивают соблюдение самых строгих требований к контролю качества продукции на предприятии компании «Мясной дом Бородина» — одного из ведущих производителей мясной продукции в Московском регионе.


Система рентгеновского контроля и контрольные весы от Ishida используются для проверки всего ассортимента. Продукция насчитывает более 80 наименований, включая колбасы, ветчину, бекон в нарезке, сосиски и сардельки, деликатесную продукцию, в различной упаковке, например, термоформованных лотках, в упаковке «скинпак» и в вакуумной упаковке.

Myasnoy Dom product range.jpg

После проведенного компанией тщательного анализа оборудования для контроля качества, выбор пал на компанию Ishida.

Myasnoy Dom Borodina X-ray IX GA 4075 screen with salami set up 1.jpg

«У меня уже был положительный опыт использования оборудования Ishida на предыдущем месте работы, — объясняет Роман Ходырев, технический директор компании «Мясной дома Бородина». — Кроме того, я считаю компанию Ishida одним из лучших поставщиков решений для упаковки пищевой продукции. В результате проведенных нами испытаний, система рентгенографического контроля продемонстрировала самый высокий уровень чувствительности к нахождению посторонних включений в нашей продукции».

Myasnoy Dom Borodina X-ray IX GA 4075 with salami infeed conveyor.jpg

Система рентгеновского контроля Ishida способна обнаруживать широкий спектр посторонних включений, таких как частицы из нержавеющей стали, алюминия, стекла, резины, плотного пластика размером от 0,3 мм. 

Myasnoy Dom Borodina X-ray IX GA 4075 screen with bacon 2.jpg

Ключевым аспектом эффективной работы системы является технология Генетического Алгоритма (GA, от англ. Genetic Algorithm). Непрерывно анализируя данные изображений за все смены производства и типовые посторонние включения, оборудование обеспечивает чрезвычайно высокий уровень контроля качества за счет постоянного «обучения» машины.

Myasnoy Dom Borodina X-ray IX GA 4075 with salami outfeed conveyor 1.jpg

Контрольные весы DACS-G гарантируют предельную точность при проверке веса каждой упаковки всего ассортимента продукции «Мясного дома Бородина». 

Myasnoy Dom Borodina X-ray IX GA 4075 and DACS G with sausages 2.jpg

Этот аспект имеет особое значение при обработке продукции, имеющей высокую стоимость, например бекона, поскольку компании крайне важно соответствовать необходимым весовым стандартам, но при этом свести к минимуму потери продукта. 

Myasnoy Dom Borodina X-ray IX GA 4075 with ham infeed conveyor 2.jpg

Контрольные весы оснащены высокоскоростным и высокоточным цифровым тензодатчиком, разработанным компанией Ishida, который отличается надежностью при использовании даже в самых влажных производственных условиях. Уникальной особенностью данного тензодатчика является его способность переключаться между двумя целевыми весами и градуировкой, что позволяет обрабатывать больший ассортимент продукции.

Система рентгенографического контроля и контрольные весы Ishida работают ежедневно и круглосуточно. По словам представителя «Мясного дома Бородина», с момента установки оборудования в 2017 году, с ним не было никаких технических проблем. Переход к обработке нового вида продукции может быть осуществлен в считанные минуты за счет выбора предварительных настроек на интуитивно понятном и простом в использовании пульте дистанционного управления на русском языке. При установке оборудования компания Ishida провела полный курс обучения для операторов. 

«Системы Ishida помогают нам соответствовать самым строгим требованиям к качеству, — добавляет Роман Ходырев. —  Благодаря, в частности, системе рентгеновского контроля от Ishida, мы можем быть полностью уверены, что продукция, которая попадает в розничную торговлю с нашего предприятия, полностью безопасна».

Компания «Мясной дом Бородина», основанная в 1997 году, постепенно стала одним из ведущих поставщиков мясной продукции в розничные сети Москвы и Санкт-Петербурга.  

Успех компании строится на использовании инновационных технологий, внимании к качеству продукции и уважении к покупателям. 

Компания «Мясной дом Бородина», стала первой компанией в России, предложившей потребителям продукцию без глутамата натрия. Кроме того, продукция не содержит сои и ГМО.  

«Мясной дом Бородина» находится в постоянном поиске новых рецептов, форматов продукции и упаковки, которые бы отвечали динамичному стилю жизни современных потребителей. 

Ishida 

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