Открытие высокотехнологичной лаборатории Väderstad

Väderstad

В октябре Väderstad открывает новую высокотехнологичную лабораторию материалов в Эверуме

- Это предприятие позволит нам укрепить позиции Väderstad в качестве ведущего производителя изнашиваемых деталей на мировом рынке, — отметил Ден Сомлин, директор Väderstad Components.



На заводе Väderstad Components, расположенном в Эверуме, в производстве изнашиваемых деталей для сельскохозяйственной техники Väderstad задействовано порядка 50 сотрудников и 40 роботов. Теперь производство будет расширено за счет новой лаборатории технологии материалов, в которой будут проводиться уникальные испытания, направленные на поиск оптимальных механических свойств материалов, используемых для изнашиваемых деталей Väderstad.







Возглавит лабораторию Андерс Петерссон — металлург и материаловед. Металлургия — наука о производстве и свойствах металлов — помогает учитывать огромное разнообразие параметров, позволяющих создавать самые лучшие материалы для производства изнашиваемых деталей Väderstad.



- С одной стороны, материл должен быть твердым, чтобы гарантировать прочность. С другой, он не должен быть слишком твердым, т. к. тогда он становится ломким, и в процессе эксплуатации могут образовываться трещины. Необходимо найти золотую середину между твердостью и эластичностью, — пояснил Андерс Петерссон.



Поскольку техника Väderstad используется по всему миру, необходимо также учитывать разницу в составе почв. Следовательно, материал, из которого изготовлены изнашиваемые детали, должен обеспечивать превосходное функционирование в разнообразных условиях.



- Эта исследовательская лаборатория рядом с производством в Эверуме — предмет нашей гордости. В конечном итоге, она позволит создавать еще более качественные изделия, что, в свою очередь, приведет к росту производства и увеличению рабочих мест, — заявил Ден Сомлин, директор Väderstad Components.

