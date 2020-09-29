МКБ развивает сотрудничество с банками Узбекистана

ТАСС

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с Международным банком экономического сотрудничества поддержал экспорт российской продукции в Узбекистан

МКБ предоставил кредит на сумму $5 млн банку АКБ «Агробанк» (Узбекистан) на финансирование внешнеторговых контрактов с Россией, а Международный банк экономического сотрудничества выступил гарантом по сделке, выпустив гарантию возврата кредита и процентов в пользу МКБ.



МКБ заинтересован в развитии бизнеса с узбекскими банками и поддержке российских экспортеров в этом регионе.



«Мы видим спрос от российских экспортеров на продукты, которые включают не только финансирование, но и закрытие риска неоплаты от иностранных покупателей, — комментирует директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья Бахова. — Значительная часть запросов по таким проектам относится к отгрузкам в страны СНГ. Благодаря активному сотрудничеству с международными финансовыми институтами, МКБ готов предложить российским экспортерам широкую продуктовую линейку — экспортное финансирование, аккредитивы, международный факторинг, финансирование иностранных покупателей и другое».



МБЭС — Международный банк экономического сотрудничества является международным финансовым институтом, основными направлениями деятельности банка являются поддержка экспортно-ориентированных компаний стран-членов, содействие их выходу на новые рынки и участию в проектах устойчивого развития. Членами МБЭС являются Республика Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика и Чешская Республика.



АКБ «Агробанк» один из крупнейших государственных банков Республики Узбекистан, основным направлением деятельности является поддержка сельскохозяйственной отрасли республики Узбекистан. Банк имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Fitch (BB-)/Moody’s(B2).



ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.



Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам второго квартала 2020 года (данные рэнкинга «Интерфакс-100»).



Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

