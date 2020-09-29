МКБ: Российское соевое масло без ГМО ценится в Европе и Азии

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По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», за январь-август этого года Россия экспортировала 444 тыс. т соевого масла на $319 млн

Это на 21% больше, чем было поставлено на внешние рынки за аналогичный период прошлого года. За 2016-2019 годы вывоз соевого масла вырос на 30% на фоне увеличения производства сои. Если в 2015-м валовой сбор агрокультуры, согласно Росстату, составил 2,7 млн т, то по итогам прошлого года приблизился к 4,4 млн т.



Положительная динамика экспорта наблюдается достаточно давно, как минимум с 2016 года, говорит директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. «Отгрузки поступательно увеличиваются как за счет роста объемов урожая сои, так и за счет спроса на российский товар. Российское соевое масло, не содержащее ГМО, ценится в Европе и Азии», — обращает внимание она.



«Сейчас российское соевое масло экспортируется более чем в 30 стран, в том числе Китай, который является крупнейшим покупателем, в Алжир, Данию, Вьетнам, Гонконг, ОАЭ», — комментирует Бахова. За первые восемь месяцев Китай закупил в России 264 тыс. соевого масла на $193 млн — около 60% от общего вывоза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Китай увеличил импорт из России в 2,7 раза в физическом выражении и в 2,9 раза — в стоимостном. Алжир, ставший вторым по объему ввоза, сократил закупки на 25% до 92 тыс. т, стоимость импорта снизилась на 16% до $65 млн. Третье место среди крупнейших покупателей российского соевого масла заняла Дания, которая импортировала 13,5 тыс. т (минус 37%) на $9,1 млн (минус 34%).



По данным Росстата, в первом полугодии производство соевого масла выросло на 12% относительно января-июня 2019-го, составив 403 тыс. т. При этом на внутреннем рынке потребляется относительно немного продукции, поэтому в основном масло отгружается на экспорт. По мере расширения производства и переработки соевых бобов экспортный потенциал России будет увеличиваться. Так, «Агроэкспорт» оценивает возможность наращивания поставок в Китай на уровне $200 млн, в Индию — $300 млн.



Отгрузки масложировой продукции на внешние рынки — один из основных драйверов российского агроэкспорта. В этом сезоне интерес поставщиков поддерживают высокие цены на мировом рынке. К третьей декаде сентября они достигали максимумов за последние несколько лет, хотя сейчас снизились. Так, по результатам торгов в Чикаго 24 сентября котировки соевого масла опустились до $713,4/т, тогда как 18 сентября фьючерсы достигали $776,7/т. Однако на фоне ослабления рубля поставки на экспорт все равно остаются привлекательными. Правда, и на внутреннем рынке цены активно растут из-за ожидаемого сокращения урожая. Так, по данным Росстата, в августе средняя цена сои, закупаемой промышленными организациями, выросла до рекордных почти 30 тыс. руб./т, что на 24% больше показателя годом ранее.



По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2020/21 мировое производство соевого масла достигнет 59,9 млн т против 57,44 млн т в прошлом сельхозгоду. Глобальный объем экспорта останется без изменений и будет на уровне 12 млн т. В том числе поставки из России оцениваются в 600 тыс. т против 635 тыс. т в 2019/20-м.

