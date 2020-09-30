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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Кролиководы наметили программу развития отрасли

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay

19 сентября 2020 года на площадке Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ) состоялся Всероссийский форум «Российское кролиководство — вектор развития сельских территорий», который стал первым в новейшей истории развития отрасли

Организаторами мероприятия выступили Национальный союз кролиководов и Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского. На двух площадках обсуждались актуальные вопросы и перспективы развития российских кролиководческих хозяйств.

В работе Форума приняли участие депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, профильных научно-исследовательских институтов РАН, образовательных организаций, экспертного сообщества, профильных ассоциаций и союзов товаропроизводителей, Ассоциации «ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ», около 30 индустриальных кролиководческих компаний из 18 регионов страны.

По результатам обсуждения участники форума считают целесообразным:

1. Предложить профильным комитетам Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации провести экспертное обсуждение стратегических вопросов развития и поддержки промышленного кролиководства.

2. Предложить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации считать индустриальные предприятия кролиководства опорными региональными предприятиями в сфере развития АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности.

3. Просить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ускорить принятия Программы стратегического развития кролиководства.

4. Сформировать предложения в проект Комплексной программы по развитию кролиководству в Российской Федерации для представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

5. Предложить ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» разработать проект Федеральных государственных образовательных стандартов в данной области с учетом потребностей регионов и специфики отрасли.

6. Организовать взаимодействие профильных ассоциаций и союзов с заинтересованными образовательными и научными организациями по формированию консорциума для проведения научных исследований, грантовой поддержки и трансфера инновационных технологий в интересах отрасли.

7. Всемирно способствовать развитию сельских территорий посредством интеграции усилий науки, образования и бизнеса в отраслях АПК, включая кролиководство. Организовать на регулярной основе проведение форумов по указанной проблематике.

8. Предложить Ассоциации «ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ» сформировать постоянно действующую рабочую группу для координации работы по данному направлению.​

МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 

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