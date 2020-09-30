Кролиководы наметили программу развития отрасли

19 сентября 2020 года на площадке Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ) состоялся Всероссийский форум «Российское кролиководство — вектор развития сельских территорий», который стал первым в новейшей истории развития отрасли
Организаторами мероприятия выступили Национальный союз кролиководов и Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского. На двух площадках обсуждались актуальные вопросы и перспективы развития российских кролиководческих хозяйств.
В работе Форума приняли участие депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, профильных научно-исследовательских институтов РАН, образовательных организаций, экспертного сообщества, профильных ассоциаций и союзов товаропроизводителей, Ассоциации «ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ», около 30 индустриальных кролиководческих компаний из 18 регионов страны.
По результатам обсуждения участники форума считают целесообразным:
1. Предложить профильным комитетам Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации провести экспертное обсуждение стратегических вопросов развития и поддержки промышленного кролиководства.
2. Предложить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации считать индустриальные предприятия кролиководства опорными региональными предприятиями в сфере развития АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности.
3. Просить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ускорить принятия Программы стратегического развития кролиководства.
4. Сформировать предложения в проект Комплексной программы по развитию кролиководству в Российской Федерации для представления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
5. Предложить ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ)» разработать проект Федеральных государственных образовательных стандартов в данной области с учетом потребностей регионов и специфики отрасли.
6. Организовать взаимодействие профильных ассоциаций и союзов с заинтересованными образовательными и научными организациями по формированию консорциума для проведения научных исследований, грантовой поддержки и трансфера инновационных технологий в интересах отрасли.
7. Всемирно способствовать развитию сельских территорий посредством интеграции усилий науки, образования и бизнеса в отраслях АПК, включая кролиководство. Организовать на регулярной основе проведение форумов по указанной проблематике.
8. Предложить Ассоциации «ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ» сформировать постоянно действующую рабочую группу для координации работы по данному направлению.