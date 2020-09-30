Техника «Ростсельмаш» - в центре внимания крупнейшей агровыставки Белоруссии

«Ростсельмаш»

В Минске начал работу ежегодный ведущий форум аграриев и крупнейшая сельскохозяйственная выставка республики — «Белагро». Активное участие в мероприятии принимает ведущий российский производитель аграрной техники — «Ростсельмаш». Российскую компанию в Белоруссии представляет официальный дилер — «Технодвор»

- Экспозиция «Ростсельмаш» включает как абсолютные новинки самоходной техники для рынка Беларуси, так и уже полюбившиеся модели. В этом году мы презентуем мощный трактор RSM 3535, который в 2019 году вышел на поля России, а сегодня готов стать надежным помощником белорусских хозяйств. Рады представить современный зерноуборочный комбайн последнего поколения TORUM 785, а также надежную самоходную косилку KSU-1. На протяжении всей недели посетители смогут в полной мере изучить эксплуатационные характеристики агромашин и узнать об их преимуществах. АПК Белоруссии очень активно развивается и очень важен для нашей компании. Спрос на нашу технику здесь неуклонно растет. Наши специалисты подробно проконсультируют по условиям приобретения, сервисному сопровождению и другим волнующим покупателей вопросам, — сообщил директор по региональному развитию компании «Ростсельмаш» Юрий Смирнов.







Экспозиция «Ростсельмаш» вызвала большой интерес у посетителей выставки. Главный агроном крупного хозяйства Гродненской области А. Н. Лунев:



- Мы каждый год приезжаем на «Белагро», чтобы посмотреть новинки техники. В этот раз спланировали поездку с расчетом увидеть TORUM 785, который представляет «Ростсельмаш». В нашем Новогрудском районе, да и в Лидском, таких комбайнов нет. Мы изучили спецификацию, и сразу возник интерес. Понравились конструкторские решения и реализованные в машине инженерные идеи. На выставке посмотрим на комбайн «вживую».



30-я Международная специализированная выставка «Белагро-2020» проходит с 29 сентября по 4 октября в Минске. В нынешнем году в аграрном форуме примут участие около 400 компаний из 15 стран мира.





