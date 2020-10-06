«Щелково Агрохим» и Минпромторг обсудили вопросы развития отрасли химических средств защиты растений и меры государственной поддержки

«Щелково Агрохим»

5 октября 2020 года АО «Щелково Агрохим» посетила делегация Минпромторга во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Михаилом Ивановым и с участием замдиректора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ Ириной Большаковой, начальника отдела химической промышленности департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли России Дарьей Шевякиной и др

Гостей встречали генеральный директор «Щелково Агрохим», вице-президент Союза производителей химических средств защиты растений, д. х.н., академик РАН Салис Каракотов, исполнительный директор Российского Союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин и руководящий состав компании.



Тема встречи — «Развитие отрасли химических средств защиты растений, государственные меры поддержки».



Визит делегации начался с круглого стола и обсуждения наиболее актуальных вопросов развития отрасли. С презентацией деятельности компании выступил генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Руководитель рассказал об основной специализации предприятия — производстве ХСЗР — и отметил развитие нового семеноводческого направления.



Кроме этого, участники обсудили вопросы введение квотирования при ввозе готовых пестицидов иностранного производства как важнейшего инструмента в борьбе с контрафактом; регулирование ввозных цен на сырье как антидемпинговая мера; возможность организации производства д. в. на территории РФ.



В рамках поддержки экспорта, участники предложили следующие меры:



- исключение из действующего законодательства необходимости государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, предназначенных только для вывоза с территории Российской Федерации, не предназначенных для реализации и применения в Российской Федерации;



- внесение изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках;



- подтверждение отсутствия необходимости проведения государственной регистрации феромонов насекомых, используемых не как средство борьбы, а для мониторинга фитосанитарной ситуации.







По слова Михаила Иванова, в 2018 году на пространстве ЕЭС по итогам соответствующего расследования была введена защитная мера в виде антидемпинговой пошлины. Кроме того, для поддержки производителей химических средств защиты растений точечно обнулили ввозную пошлину на некоторые виды действующих веществ. Это значительным образом улучшило экономику российских производителей и позволило повысить конкурентоспособность с точки зрения цены выпускаемой продукции. Действуют и общесистемные меры поддержки, которые государство сегодня оказывает различным отраслям промышленности: это и поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и различные программы льготного лизинга.



- Если в целом посмотреть по той ситуации, которая у нас происходит в 2020 году, за семь месяцев этого года объем выпуска химических средств защиты растений вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почему так произошло? Безусловно, здесь действуют поддержки и в целом та ситуация, с которой столкнулся весь мир — я имею в виду распространение коронавирусной инфекции, которая привела к тому, что часть логистических маршрутов была закрыта, часть зарубежных производств также уменьшили объёмы своего выпуска, а значит, у наших производителей появилась возможность по замещению этих сегментов рынка. При этом потенциал для удовлетворения всего спроса у нас есть.



По окончании круглого стола делегация направилась на экскурсию по предприятию. Гости посетили производственный цех и современный складской комплекс.







Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ:



- Современное производство сельхозкультур нельзя вообразить без применения химических средств защиты растений. Именно поэтому потребность в такой продукции, которая защищает растения от насекомых, болезней, сорняков растёт достаточно быстрыми темпами. Если в 2010 году объём рынка химических средств защиты растений в Российской Федерации составлял 50 тыс. тонн, то в 2019 году мы уже превысили планку в 151 тыс. т. То есть, за 10 лет — рост практически в 3 раза. Наша отрасль представлена чуть более 10 крупными предприятиями.



Сегодня мы побывали на площадке одного из наших крупнейших производителей химических средств защиты растений «Щелково Агрохим». Эта компания занимает порядка 16-17% российского рынка среди российских производителей, второе место. Мы посмотрели цеха, где производятся различные виды химических средств защиты растений и видим, что компания использует современные подходы к организации производства. Мы видели и роботов, и системы управления, которые позволяют автоматизировать наиболее типовые операции, в частности, связанные с упаковкой продукции, ее маркировкой, что, безусловно, позволяет экономить средства и время, а также увеличивать объемы производства.



По прошлому году компания вышла на объем 25 тыс. т в год и продолжает производственную программу по увеличению выпуска объемов этой продукции.







Надо сказать, что в целом мы сегодня занимаем восьмое место в мире по объему рынка химических средств защиты растений, и есть все основания полагать, что в ближайшие несколько лет мы войдем в Топ-5 по объему рынка этой продукции.



В 2019 году наши предприятия достигли пиковой производственной мощности в более чем 200 тыс. т благодаря вводу новых мощностей и увеличению производства существующих проектов. Мы надеемся в скором времени еще на 30% увеличить возможные объемы выпуска этой продукции.



Справка:

Российский союз производителей химических средств защиты растений — некоммерческая организация, объединяющая усилия и координирующая деятельность участников рынка химических средств защиты РФ, а также представляющая и защищающая их интересы.



АО «Щелково Агрохим» - один из крупнейших в России производителей средств защиты растений, микроудорений и биопрепаратов. Это ультрасовременное производство, оснащенное по последнему слову техники, которое постоянно обновляется, расширяется и модернизируется. Каждый шестой гектар в РФ обработан продукцией компании.



АО «Щелково Агрохим» помогает аграриям раскрыть полный потенциал культуры и вывести производство на высокорентабельный уровень.

