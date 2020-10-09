разделы

реклама

журналы

USD

76.712 (-0,72%)

EUR

90.689 (-0,10%)

MOEX

2836.15 (-0,36%)

BRENT

43.09 (-0,58%)

Пшеница

599.4 (0,71%)

Сахар

14.17 (0,21%)

USD

76.712 (-0,72%)

EUR

90.689 (-0,10%)

MOEX

2836.15 (-0,36%)

BRENT

43.09 (-0,58%)

Пшеница

599.4 (0,71%)

Сахар

14.17 (0,21%)

USD

76.712 (-0,72%)

EUR

90.689 (-0,10%)

MOEX

2836.15 (-0,36%)

BRENT

43.09 (-0,58%)

Пшеница

599.4 (0,71%)

Сахар

14.17 (0,21%)

Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Компания Svensson запускает Xsect. Новая серия экранов для вентилируемой дезинсекции

Партнерский материал


Svensson

Svensson

Сетки Xsect специально разработаны для защиты от вредных насекомых, обеспечивая максимальный воздушный поток и улучшая общий климат в теплице

Их уникальная структура и пряжа, используемая в изготовлении, надежно блокируют доступ даже самым маленьким вредителям, сохраняя при этом максимальный поток воздуха для более прохладного, менее влажного климата, позволяя растениям развиваться, а людям более продуктивно работать.

Сетки доступны в различных исполнениях, которые защищают вас от вредителей с максимальной пористостью.

Xsect Xtreme

Надежная защита от трипса или насекомых аналогичного размера при хорошей циркуляции воздуха.

Xsect Xtra 

Расширенный контроль над трипсами и насекомыми аналогичного размера в сочетании с дополнительным потоком воздуха.

Xsect Balance 

Эффективная защита от тли, белокрылки и насекомых аналогичного размера с максимальным потоком воздуха.

Xsect Beefriend 

Эффективное проникновение полезных насекомых для обеспечения опыления без перекрестного загрязнения. 

Преимущества Xsect

  • Увеличение вегетационного периода 

  • Повышение качества урожая

  • Улучшенные условия труда

  • Более высокие урожаи за посевной цикл

  • Cокращение использования пестицидов     

  • Благоприятные условия для шмелей и других полезных насекомых   

  • Усиленная защита от вредителей и вирусов  

  • Меньше прерываний цветочного процесса и горения плодов

Разработанные для обеспечения исключительной производительности и длительного срока службы, сетки Xsect устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и обладают износостойкостью, что обеспечивает надежность в защите от насекомых.

А какой воздушный поток необходим в вашей теплице? 

Запросите полномасштабный анализ проникновения вредителей в теплицу и вентиляции, чтобы определить, какое решение для защиты от насекомых, подходит именно вам.

Svensson 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Cвои среди чужих. Патриотизм VS прибыль: какое будущее ждёт отечественные породы в животноводстве и птицеводстве

«Агротехника и технологии»

Cвои среди чужих. Патриотизм VS прибыль: какое будущее ждёт отечественные породы в животноводстве и птицеводстве
"Агроинвестор" №10, октябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №10, октябрь 2020
Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

«Агроинвестор»

Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока
Откуда экспорт. Рейтинг регионов по объему вывоза продукции АПК

«Агроинвестор»

Откуда экспорт. Рейтинг регионов по объему вывоза продукции АПК

реклама