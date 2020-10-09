Компания Svensson запускает Xsect. Новая серия экранов для вентилируемой дезинсекции

Svensson

Сетки Xsect специально разработаны для защиты от вредных насекомых, обеспечивая максимальный воздушный поток и улучшая общий климат в теплице

Их уникальная структура и пряжа, используемая в изготовлении, надежно блокируют доступ даже самым маленьким вредителям, сохраняя при этом максимальный поток воздуха для более прохладного, менее влажного климата, позволяя растениям развиваться, а людям более продуктивно работать.



Сетки доступны в различных исполнениях, которые защищают вас от вредителей с максимальной пористостью.



Надежная защита от трипса или насекомых аналогичного размера при хорошей циркуляции воздуха.



Расширенный контроль над трипсами и насекомыми аналогичного размера в сочетании с дополнительным потоком воздуха.



Эффективная защита от тли, белокрылки и насекомых аналогичного размера с максимальным потоком воздуха.



Эффективное проникновение полезных насекомых для обеспечения опыления без перекрестного загрязнения.



Преимущества Xsect

Увеличение вегетационного периода



Повышение качества урожая



Улучшенные условия труда



Более высокие урожаи за посевной цикл



Cокращение использования пестицидов



Благоприятные условия для шмелей и других полезных насекомых



Усиленная защита от вредителей и вирусов



Меньше прерываний цветочного процесса и горения плодов



Разработанные для обеспечения исключительной производительности и длительного срока службы, сетки Xsect устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и обладают износостойкостью, что обеспечивает надежность в защите от насекомых.



А какой воздушный поток необходим в вашей теплице?

Запросите полномасштабный анализ проникновения вредителей в теплицу и вентиляции, чтобы определить, какое решение для защиты от насекомых, подходит именно вам.

