Компания Svensson запускает Xsect. Новая серия экранов для вентилируемой дезинсекции

Сетки Xsect специально разработаны для защиты от вредных насекомых, обеспечивая максимальный воздушный поток и улучшая общий климат в теплице
Их уникальная структура и пряжа, используемая в изготовлении, надежно блокируют доступ даже самым маленьким вредителям, сохраняя при этом максимальный поток воздуха для более прохладного, менее влажного климата, позволяя растениям развиваться, а людям более продуктивно работать.
Сетки доступны в различных исполнениях, которые защищают вас от вредителей с максимальной пористостью.
Xsect Xtreme
Надежная защита от трипса или насекомых аналогичного размера при хорошей циркуляции воздуха.
Xsect Xtra
Расширенный контроль над трипсами и насекомыми аналогичного размера в сочетании с дополнительным потоком воздуха.
Xsect Balance
Эффективная защита от тли, белокрылки и насекомых аналогичного размера с максимальным потоком воздуха.
Xsect Beefriend
Эффективное проникновение полезных насекомых для обеспечения опыления без перекрестного загрязнения.
Преимущества Xsect
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Увеличение вегетационного периода
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Повышение качества урожая
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Улучшенные условия труда
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Более высокие урожаи за посевной цикл
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Cокращение использования пестицидов
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Благоприятные условия для шмелей и других полезных насекомых
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Усиленная защита от вредителей и вирусов
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Меньше прерываний цветочного процесса и горения плодов
Разработанные для обеспечения исключительной производительности и длительного срока службы, сетки Xsect устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и обладают износостойкостью, что обеспечивает надежность в защите от насекомых.
А какой воздушный поток необходим в вашей теплице?
Запросите полномасштабный анализ проникновения вредителей в теплицу и вентиляции, чтобы определить, какое решение для защиты от насекомых, подходит именно вам.