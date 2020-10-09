15 октября в 11:00 деловое издание «Ведомости» и организация «Цифровая экономика» проведут онлайн-эфир «Цифровизация АПК: возможности и риски»

В настоящее время цифровой трансформации подверглись все отрасли экономики, и агропромышленный комплекс не стал исключением. Однако внедрение цифровых технологий, способствующих увеличению уровня информатизации и автоматизации, имеет неоднозначные последствия: с одной стороны, упрощение взаимоотношений сельхозтоваропроизводителей с государством, улучшение качества и снижение потерь, а с другой — потенциальная безработица, вызванная внедрением умных технологий.



Мероприятие будет интересно экспертам по цифровизации, региональным ИТ-министрам и руководителям профильных департаментов, компаниям агропромышленного комплекса, IT компаниям, профильным союзам, ассоциациям и СМИ.



В фокусе обсуждения

Цифровая трансформация АПК: федеральная и региональная повестка



Цифровые решения и платформы для АПК. Кейсы



Инновационные технологии в сельском хозяйстве: оценка эффективности цифровых решений (точное земледелие, искусственный интеллект (AI), компьютерное зрение (CV), машинное обучение (ML))



Инвестиции в цифровые решения



Роль больших данных в сельском хозяйстве: практика применения



Нормативно-правовые аспекты цифровизации отрасли



Риски цифровизации: мифы и реальность, опасения участников отрасли



Модератор

Александр Зорин, директор по региональной политике «Цифровая экономика».



Приглашенные спикеры

Александр Архипов*, директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК, Министерство сельского хозяйства РФ



Мирошников Евгений, начальник Департамента цифрового развития Белгородской области



Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области



Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края



Сергей Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера, ВШЭ



Инна Скрытникова, руководитель проекта «Цифровизация сельского хозяйства», исполнительный директор Ассоциации интернета вещей



Юрий Васильков, коммерческий директор, ИнтТерра



Владимир Александров, генеральный директор, АВГ Смарт Инжиниринг



Рустам Хафизов, главный аналитик — руководитель инновационного аналитического центра, Группа «Черкизово»



Регистрация: https://clck.ru/RHi96



Сайт мероприятия: https://clck.ru/RHi7c

