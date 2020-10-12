Скорость и прецизионность с Precea 6000

AMAZONE

AMAZONE на выставке Agritechnica 2019 впервые представила новое поколение Precea — высокоскоростную сеялку точного высева с трехточечной навеской

С системой дозирования через повышенное давление она идеально подходит для посева пропашных культур, таких как кукуруза, соя, подсолнечник, свекла, рапс и сорго. В дополнение к имеющимся моделям Precea 3000, 3000-A и 4500-2 AMAZONE представляет на выставке «Агросалон» в Москве модель с жесткой конструкцией Precea 6000-CC.



Жесткая рама для ширины захвата 6 м

Precea 6000 установлена на жесткой раме. При этом дозирующие устройства расположены на специальной несущей раме, на которой эти устройства на направляющей шине можно свободно сдвигать. Так механизатор может при необходимости изменять междурядье. Дополнительные инструменты, такие как следорыхлители следов трактора или платформу для заполнения, можно установить независимо от заданного междурядья. Компактная конструкция обеспечивает низкую потребность в подъемной силе. За счет жесткой рамы нет точек обслуживания на профильной шине.



Точное дозирование под повышенным давлением

Дозирование на Precea осуществляется под повышенным давлением. При этом повышенное давление для семенного бункера и всей системы дозирования обеспечивается за счет турбины. Посевной материал подается из семенного бункера к соответствующему дозирующему диску, который герметично изолирует дозирующее устройство, и прижимается к отверстиям диска. Точное дозирование осуществляется с помощью трех отсекателей. После разделения зерна попадают в магистраль, где контактное давление прекращается и зерно точно подается в посевную борозду и задерживается улавливающим каточком. Оптодатчик контролирует дозирование и фиксирует пропуски или двойное дозирование на терминале трактора. После этого можно просто провести настройку отсекателей. С целью усовершенствования установлена электрическая и полностью автоматическая система настройки отсекателей через SmartControl.



Сервопривод дозирования под повышенным давлением на Precea Super включает в себя механизм отключения отдельных рядов для закладки технологической колеи или точного выключения рядов на клиньях. Норму высева в отдельных крайних рядах или технологической колее можно комфортно повышать из кабины трактора. В комбинации с сервоприводом на Precea можно реализовать скорость движения до 15 км/час.



Precea Special оснащена механическим приводом дозирования SpeedShaft. Привод дозирующих дисков осуществляется через вал Flex. В комбинации с системой дозирования под повышенным давлением можно реализовать скорость движения до 12 км/час без компромиссов при продольном распределении.







Сошник для мульчирующего посева PreTeC

Сошник для мульчированного посева PreTeC новой разработки работает с давлением макс. 220 кг при механическом давлении на сошник. Гидравлический вариант предусматривает возможность настройки давления до 350 кг непосредственно во время движения, из кабины трактора. Это обеспечивает плавность хода и равномерное появление всходов при традиционном или мульчированном посеве.



Сошниковую секцию можно быстро и без инструментов адаптировать к тем или иным условиям местности. Глубину укладки можно индивидуально настроить с помощью перфорированной решетки и привести в исходное положение для остановки машины. Контактное давление и угол отклонения V-образных прикатывающих каточков можно также настроить очень просто и без инструментов. Ко всей сошниковой секции обеспечен удобный доступ, а необслуживаемые подшипниковые узлы и втулки надежно защищены от попадания пыли.



Большие семенные бункеры

Объём семенных бункеров Precea составляет 55 л или 70 л. Напорный бункер открывается одной рукой и защищен от проникновения пыли резиновой кромкой. Дозирующее устройство можно опустошить быстро и без использования инструментов. Прилагаемый лоток для посевного материала устанавливается с обеих сторон от дозирующего устройства.







Прецизионная система дозирования удобрений Precis

Вместительный бункер для удобрений объёмом 950 л или 1.250 л и большое загрузочное отверстие 225 мм способствуют сокращению времени простоя и быстрому, простому заполнению. Форма бункера с двумя воронками обеспечивает минимальное количество остатков и аккуратное дозирование удобрений. Дозирование удобрений в каждом ряду осуществляется через систему дозирования Precis, настройка которой проводится с помощью центра управления SmartCenter. Удобрения можно централизованно откалибровать, подхватить с помощью калибровочного лотка, извлечь из машины с левой стороны и взвесить. В сочетании с сервоприводом дозирования калибровку можно осуществить также через опциональный терминал TwinTerminal непосредственно на машине. Удобрения активно подаются потоком воздуха к двухдисковым сошникам для внесения удобрений FerTeC Twin, которые индивидуально настраиваются по глубине, и вносятся около каждого посевного ряда. С помощью системы FertiSpot станет возможно локальное внесение удобрений под посевной материал.



Управление машиной

Комфортное управление сеялкой Precea Super может осуществляться с помощью программного обеспечения собственной разработки и ISOBUS-терминалов, как например, AmaTron 4 или AmaPad 2. Сенсорное управление упрощает ориентировку механизатора при пользовании ПО. Для контроля дозирования на Precea Special предлагается терминал AmaCheck.

