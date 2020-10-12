Corteva Agriscience обучила инновациям более тысячи российских фермеров

Corteva Agriscience

В рамках реализации Стратегии устойчивого развития — 2030 международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience провела образовательный проект «Пионер АгроАкадемия» для российских сельхозпроизводителей Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Волгоградской областей, а также Приморского края

Будучи лидером передовых инноваций и надежным партнером для фермеров, Corteva предоставляет клиентам обучение с целью получения сельхозпроизводителями высоких и качественных урожаев, оптимизируя производство и решая вызовы меняющегося климата. Полевые практические семинары «Пионер АгроАкадемия» проходят в России седьмой год и позволяют компании делиться передовым опытом возделывания культур и селекционными достижениями в разработке гибридов кукурузы, подсолнечника и рапса бренда Pioneer, которые возделываются в России несколько десятков лет.



«Чтобы быть эффективными, сельхозпредприятиям важно быть на пике научного и технологического прогресса, ведь зачастую традиционные методы, приносящие результат в прошлом, с течением времени и развитием сельхозпроизводства перестают работать, — сообщил Александр Козачков, генеральный директор Corteva Agriscience в России. — Не у всех хозяйств есть ресурс проводить масштабные исследования на своих полях. И в этом Corteva видит свою задачу: передать в руки аграриев не просто продукт, а целую технологическую цепочку, выверенную и эффективную в конкретном регионе».







В 2020 году мероприятия «Пионер АгроАкадемии» состоялись в форматах онлайн и офлайн. Так, мероприятие в Воронежской области, ставшей традиционной локацией АгроАкадемии, прошло в формате онлайн-трансляции. Практические полевые мероприятия с соблюдением рекомендаций относительно здоровья и безопасности участников состоялись в Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Приморском крае. Всего в семинарах 7-й «Пионер АгроАкадемии» приняли участие более 1,3 тыс. аграриев.



В Урванском районе Кабардино-Балкарии основной акцент мероприятия был сделан на возделывании кукурузы, особенностях заготовки силоса в зависимости от сроков уборки и преодолении лимитирующих факторов урожайности, таких как дефицит влаги, растущее давление вредителей — совки и кукурузного мотылька. Особенности возделывания кукурузы бренда Pioneer также интересовали сельхозпроизводителей Приморского края, которые, несмотря на ряд факторов, ограничивающих продуктивность, — обильные осадки и ураганные ветра, — помогают местным аграриям достигать высоких урожаев уже более 10 лет. Наибольший интерес гостей вызвал опытный участок «колесо стресса», демонстрирующий влияние норм высева на продуктивность гибридов, а также опытная локация «машина времени», которая воссоздала все ключевые этапы вегетации кукурузы, чтобы на реальных посевах обратить внимание агрономов на различные фазы физиологического развития растений и влияние на них внешних факторов.







Одной из самых передовых локаций «Пионер АгроАкадемии» в 2020 году стали опытные поля, расположенные в хозяйстве «Большой Морец» (ГК «Содружество Регион») Волгоградской области. Здесь на опытных делянках было представлено две системы земледелия: ноу-тилл на 60 га с пятипольным севооборотом и классическая система на 48 га с четырехпольным севооборотом, а каждая культура представлена тремя гибридами. Такое разнообразие позволило участникам АгроАкадемии экстраполировать условия и технологии возделывания на свое хозяйство. Здесь компания Corteva Agriscience не только представила прогрессивные элементы технологии, которые позволяют получать большую отдачу от возделывания гибридов кукурузы и подсолнечника, но и продемонстрировала влияние на продуктивность этих культур ошибок, которые часто допускаются аграриями на этапе подготовке почвы, при расчете норм высева и непосредственно севе. Особое внимание представители агрономической команды уделили питанию растений и правильному внесению удобрений в посевы кукурузы и подсолнечника. На опытных участках аграрии смогли увидеть отличия разных фонов внесения удобрений: от нулевого — когда удобрения не применяются — до среднего и интенсивного.



Центром образовательной программы стала демонстрация результатов дифференцированного внесения удобрений, которая внедряется на полях «Большого Морца». На основе карт NDVI, которые составляются при помощи беспилотных летательных аппаратов, применяемых агрономической командой Corteva Agriscience, разрабатываются карты-задания для разбрасывателя минеральных удобрений с системой автоматического отключения секций. Подобный адресный подход позволяет более эффективно использовать рабочие вещества и добиваться лучшего питания растений.

