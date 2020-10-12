Приглашаем на online конференцию SmartAgroProm

SmartAgroProm

14-15 октября 2020 ONLINE состоится международная онлайн-конференция SmartAgroProm для руководителей крупнейших российских и глобальных агропромышленных и продовольственных компаний, вступивших на путь цифровой трансформации

Мероприятие посвящено изучению самых актуальных трендов цифровизации отрасли, опыта агропромышленных по цифровизации и внедрению инноваций на кейсах российских и иностранных компаний, обсуждению перспективных стратегий цифровизации и цифровой трансформации, изучению лучших подходов, инструментов и решений для успешных цифровых преобразований агропромышленного бизнеса от поля до полки.



В настоящее время сельскохозяйственный сектор переживает начало цифровой трансформации с огромным потенциалом для производителей и потребителей. Внедрение цифровых технологий, индустриализация и автоматизация производственных процессов, подключение и управление данными теперь призваны запустить следующую революцию в истории сельского хозяйства. Использование интеллектуальных информационных технологий, беспилотных летательных аппаратов, машинного обучения и других передовых технологий и, что особенно важно, объединение их в сеть позволяет более эффективно использовать ресурсы, обеспечивает более высокую производительность и продуктивность, повышает эффективность и рентабельность, а также дает ответы в новой среде. Внедрение новых технологий, Big Data и интернета вещей в сельском хозяйстве может помочь трансформировать отрасль и добиться более высоких показателей доходности и эффективности.



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ:



Цифровое сельское хозяйство: мировые технологические тренды и цифровые приоритеты российских компаний



Теория и практика внедрения цифровых решений в агропромышленном секторе



Промышленный интернет вещей (IIoT)



Искусственный интеллект



Big Data & Data Science в АПК



Предиктивная аналитика



Системы и решения для автоматизации и роботизации



Технологии агроменеджмента и системы управления агропромышленным хозяйством



Платформенные решения для управления агробизнесом



Роботизация и автоматизация процессов



Беспилотники и дроны



Обеспечение связи на сельскохозяйственных территориях



Технологии точного земледелия



Умные системы управления животноводством



Умные технологии для тепличного хозяйства



Цифровые цепочки поставок



и многое другое



Партнеры мероприятия: Softline, Schneider Electric, «Адвантек Инжиниринг», Trimble, IBS DataFort



Опытом поделятся:



Станислав Маслов, руководитель направления департамента бизнес решений, Softline;



Сергей Ткаченко, директор по ИТ, агрохолдинг «Степь»;



Дмитрий Кравченко, менеджер по развитию облачных решений департамента облачных технологий, Softline;



Рустам Хафизов, руководитель инновационного аналитического центра, группа «Черкизово»;



Тон Ван Ден Аккер, менеджер по развитию, Nedap Livestock Management в Восточной Европе и России;



Артем Беляев, генеральный директор, «Белая Дача Фарминг»;



Алексей Серебренников, менеджер по развитию бизнеса, Schneider Electric;



Станислав Дмитров, директор по инновационному развитию и цифровизации, группа компаний «Агро-Белогорье»;



Татьяна Милек, руководитель проектного офиса цифровой трансформации, ГК «Русагро»;



Наталья Харисова, генеральный директор, «Адвантек Инжиниринг»;



Станислав Варич, вице-президент по стратегическому финансированию, группа компаний «Дамате»;



Михаил Королев, кандидат технических наук, директор, компания «Матрица»;



Станислав Логинов, заместитель директора по информационной стратегии, ГК «Эфко»;



Михаил Фролов, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям АПК, PwC;



Ирина Ганиева, руководитель проекта, Открытый Аграрный университет «Земля знаний»;



Константин Утолин, ex-заместитель директора по технологиям, «Останкино»;



Александр Бондарев, руководитель направления BPM, Softline;



Илья Козлов, исполнительный директор, Агрохолдинг «Энергомера»



и многие другие.

Международная онлайн-конференция SmartAgroProm - это интерактивная платформа для обсуждения возможностей, предлагаемых прорывными цифровыми технологиями для повышения производительности предприятий АПК, и место встречи для лиц, принимающих решения и управляющих предприятиями агропромышленного комплекса, цифровых лидеров и бизнес-профессионалов для обмена знаниями и опытом по оптимизации процесса сельскохозяйственного земледелия, животноводства и производства в эпоху технологий. Онлайн площадка — это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о самых актуальных трендах цифровизации отрасли, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения доходности, эффективности, безопасности, и трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес.



Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации. Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия или связавшись с организаторами по телефону +7 (495) 128 37 03 или электронной почте info@smartgopro.ru.

