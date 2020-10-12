Приглашаем на online конференцию SmartAgroProm

14-15 октября 2020 ONLINE состоится международная онлайн-конференция SmartAgroProm для руководителей крупнейших российских и глобальных агропромышленных и продовольственных компаний, вступивших на путь цифровой трансформации
Мероприятие посвящено изучению самых актуальных трендов цифровизации отрасли, опыта агропромышленных по цифровизации и внедрению инноваций на кейсах российских и иностранных компаний, обсуждению перспективных стратегий цифровизации и цифровой трансформации, изучению лучших подходов, инструментов и решений для успешных цифровых преобразований агропромышленного бизнеса от поля до полки.
В настоящее время сельскохозяйственный сектор переживает начало цифровой трансформации с огромным потенциалом для производителей и потребителей. Внедрение цифровых технологий, индустриализация и автоматизация производственных процессов, подключение и управление данными теперь призваны запустить следующую революцию в истории сельского хозяйства. Использование интеллектуальных информационных технологий, беспилотных летательных аппаратов, машинного обучения и других передовых технологий и, что особенно важно, объединение их в сеть позволяет более эффективно использовать ресурсы, обеспечивает более высокую производительность и продуктивность, повышает эффективность и рентабельность, а также дает ответы в новой среде. Внедрение новых технологий, Big Data и интернета вещей в сельском хозяйстве может помочь трансформировать отрасль и добиться более высоких показателей доходности и эффективности.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ:
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Цифровое сельское хозяйство: мировые технологические тренды и цифровые приоритеты российских компаний
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Теория и практика внедрения цифровых решений в агропромышленном секторе
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Промышленный интернет вещей (IIoT)
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Искусственный интеллект
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Big Data & Data Science в АПК
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Предиктивная аналитика
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Системы и решения для автоматизации и роботизации
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Технологии агроменеджмента и системы управления агропромышленным хозяйством
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Платформенные решения для управления агробизнесом
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Роботизация и автоматизация процессов
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Беспилотники и дроны
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Обеспечение связи на сельскохозяйственных территориях
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Технологии точного земледелия
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Умные системы управления животноводством
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Умные технологии для тепличного хозяйства
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Цифровые цепочки поставок
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и многое другое
Партнеры мероприятия: Softline, Schneider Electric, «Адвантек Инжиниринг», Trimble, IBS DataFort
Опытом поделятся:
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Станислав Маслов, руководитель направления департамента бизнес решений, Softline;
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Сергей Ткаченко, директор по ИТ, агрохолдинг «Степь»;
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Дмитрий Кравченко, менеджер по развитию облачных решений департамента облачных технологий, Softline;
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Рустам Хафизов, руководитель инновационного аналитического центра, группа «Черкизово»;
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Тон Ван Ден Аккер, менеджер по развитию, Nedap Livestock Management в Восточной Европе и России;
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Артем Беляев, генеральный директор, «Белая Дача Фарминг»;
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Алексей Серебренников, менеджер по развитию бизнеса, Schneider Electric;
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Станислав Дмитров, директор по инновационному развитию и цифровизации, группа компаний «Агро-Белогорье»;
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Татьяна Милек, руководитель проектного офиса цифровой трансформации, ГК «Русагро»;
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Наталья Харисова, генеральный директор, «Адвантек Инжиниринг»;
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Станислав Варич, вице-президент по стратегическому финансированию, группа компаний «Дамате»;
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Михаил Королев, кандидат технических наук, директор, компания «Матрица»;
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Станислав Логинов, заместитель директора по информационной стратегии, ГК «Эфко»;
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Михаил Фролов, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям АПК, PwC;
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Ирина Ганиева, руководитель проекта, Открытый Аграрный университет «Земля знаний»;
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Константин Утолин, ex-заместитель директора по технологиям, «Останкино»;
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Александр Бондарев, руководитель направления BPM, Softline;
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Илья Козлов, исполнительный директор, Агрохолдинг «Энергомера»
- и многие другие.
Международная онлайн-конференция SmartAgroProm - это интерактивная платформа для обсуждения возможностей, предлагаемых прорывными цифровыми технологиями для повышения производительности предприятий АПК, и место встречи для лиц, принимающих решения и управляющих предприятиями агропромышленного комплекса, цифровых лидеров и бизнес-профессионалов для обмена знаниями и опытом по оптимизации процесса сельскохозяйственного земледелия, животноводства и производства в эпоху технологий. Онлайн площадка — это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о самых актуальных трендах цифровизации отрасли, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения доходности, эффективности, безопасности, и трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес.
Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации. Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия или связавшись с организаторами по телефону +7 (495) 128 37 03 или электронной почте info@smartgopro.ru.