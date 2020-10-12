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EUR

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Приглашаем на online конференцию SmartAgroProm

Партнерский материал


SmartAgroProm

SmartAgroProm

14-15 октября 2020 ONLINE состоится международная онлайн-конференция SmartAgroProm для руководителей крупнейших российских и глобальных агропромышленных и продовольственных компаний, вступивших на путь цифровой трансформации

Мероприятие посвящено изучению самых актуальных трендов цифровизации отрасли, опыта агропромышленных по цифровизации и внедрению инноваций на кейсах российских и иностранных компаний, обсуждению перспективных стратегий цифровизации и цифровой трансформации, изучению лучших подходов, инструментов и решений для успешных цифровых преобразований агропромышленного бизнеса от поля до полки.

В настоящее время сельскохозяйственный сектор переживает начало цифровой трансформации с огромным потенциалом для производителей и потребителей. Внедрение цифровых технологий, индустриализация и автоматизация производственных процессов, подключение и управление данными теперь призваны запустить следующую революцию в истории сельского хозяйства. Использование интеллектуальных информационных технологий, беспилотных летательных аппаратов, машинного обучения и других передовых технологий и, что особенно важно, объединение их в сеть позволяет более эффективно использовать ресурсы, обеспечивает более высокую производительность и продуктивность, повышает эффективность и рентабельность, а также дает ответы в новой среде. Внедрение новых технологий, Big Data и интернета вещей в сельском хозяйстве может помочь трансформировать отрасль и добиться более высоких показателей доходности и эффективности.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ:

  • Цифровое сельское хозяйство: мировые технологические тренды и цифровые приоритеты российских компаний

  • Теория и практика внедрения цифровых решений в агропромышленном секторе

  • Промышленный интернет вещей (IIoT)

  • Искусственный интеллект

  • Big Data & Data Science в АПК

  • Предиктивная аналитика

  • Системы и решения для автоматизации и роботизации

  • Технологии агроменеджмента и системы управления агропромышленным хозяйством

  • Платформенные решения для управления агробизнесом

  • Роботизация и автоматизация процессов

  • Беспилотники и дроны

  • Обеспечение связи на сельскохозяйственных территориях

  • Технологии точного земледелия

  • Умные системы управления животноводством

  • Умные технологии для тепличного хозяйства

  • Цифровые цепочки поставок

  • и многое другое

Партнеры мероприятия: Softline, Schneider Electric, «Адвантек Инжиниринг», Trimble, IBS DataFort

Опытом поделятся:

  • Станислав Маслов, руководитель направления департамента бизнес решений, Softline;

  • Сергей Ткаченко, директор по ИТ, агрохолдинг «Степь»;

  • Дмитрий Кравченко, менеджер по развитию облачных решений департамента облачных технологий, Softline;

  • Рустам Хафизов, руководитель инновационного аналитического центра, группа «Черкизово»;

  • Тон Ван Ден Аккер, менеджер по развитию, Nedap Livestock Management в Восточной Европе и России;

  • Артем Беляев, генеральный директор, «Белая Дача Фарминг»;

  • Алексей Серебренников, менеджер по развитию бизнеса, Schneider Electric;

  • Станислав Дмитров, директор по инновационному развитию и цифровизации, группа компаний «Агро-Белогорье»;

  • Татьяна Милек, руководитель проектного офиса цифровой трансформации, ГК «Русагро»;

  • Наталья Харисова, генеральный директор, «Адвантек Инжиниринг»;

  • Станислав Варич, вице-президент по стратегическому финансированию, группа компаний «Дамате»;

  • Михаил Королев, кандидат технических наук, директор, компания «Матрица»;

  • Станислав Логинов, заместитель директора по информационной стратегии, ГК «Эфко»;

  • Михаил Фролов, руководитель практики по предоставлению услуг компаниям АПК, PwC;

  • Ирина Ганиева, руководитель проекта, Открытый Аграрный университет «Земля знаний»;

  • Константин Утолин, ex-заместитель директора по технологиям, «Останкино»;

  • Александр Бондарев, руководитель направления BPM, Softline;

  • Илья Козлов, исполнительный директор, Агрохолдинг «Энергомера»

  • и многие другие.

Международная онлайн-конференция SmartAgroProm -  это интерактивная платформа для обсуждения возможностей, предлагаемых прорывными цифровыми технологиями для повышения производительности предприятий АПК, и место встречи для лиц, принимающих решения и управляющих предприятиями агропромышленного комплекса, цифровых лидеров и бизнес-профессионалов для обмена знаниями и опытом по оптимизации процесса сельскохозяйственного земледелия, животноводства и производства в эпоху технологий. Онлайн площадка — это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о самых актуальных трендах цифровизации отрасли, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения доходности, эффективности, безопасности, и трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес.

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации. Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия или связавшись с организаторами по телефону +7 (495) 128 37 03 или электронной почте info@smartgopro.ru.

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