Типографии готовы обеспечить бесперебойный процесс маркировки молока

М. Стулов

В 2021 года в России будет введена обязательная маркировка молочной продукции. Сейчас в стране идет эксперимент, способствующий тому, чтобы переход отрасли на работу в новых условиях прошел максимально комфортно. К его проведению подключились многие полиграфические предприятия, в том числе волгоградское ООО «Флексо Принт»

Об участии в эксперименте по маркировке молока рассказывает Вера Лукашева, директор по продажам:



Наша компания 23 года работает на полиграфическом рынке более чем в 20 регионах России, изготавливает самоклеящиеся этикетки и гибкую рулонную упаковку. На молочные продукты в настоящее время мы можем наносить маркировку «Честный Знак» на самоклеящейся этикетке. У нас есть оборудование для цифровой печати, при помощи которого мы на одном станке наносим основную, а затем на втором — дополнительную информацию.



Сейчас мы уже выполнили один промышленный тираж, и нашей типографии был присвоен определенный класс, свидетельствующий о готовности работы предприятия в условиях обязательной маркировки.



Также отмечу возросший интерес со стороны самих производителей молока к маркировке продукции. За последние две недели к нам самостоятельно обратились семь предприятий, работающих в этой отрасли. Это говорит о востребованности такой услуги: конкуренция на полиграфическом рынке достаточно высока, как правило, клиенты ждут предложения от предприятия, а не обращаются сами.



В перспективе, когда маркировка молочной продукции будет введена в обязательном порядке, наша компания сможет обеспечить потребности рынка в достаточном объеме. В сутки мы можем печатать несколько миллионов этикеток, поэтому перебоев в данной области возникать не должно.

