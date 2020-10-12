Компания LEMKEN отмечает 240-летний юбилей

LEMKEN

В 1780 году Вильхельмус Лемкен (Wilhelmus Lemken) открыл в Ксантене на Нижнем Рейне маленькую кузницу, тем самым положив начало развитию весьма успешного предприятия. Сегодня LEMKEN — один из ведущих поставщиков профессиональной техники для растениеводства со штатом 1600 сотрудников и 29 торговыми представительствами по всему миру. В честь своего 240-летия компания организует в этом году множество акций для сотрудников, дилеров и клиентов

Недалеко от Ксантена на Нижнем Рейне 240 лет назад выковывали первые плуги, культиваторы и бороны для местных крестьян. Эти изделия до сих пор представлены в ассортименте. В 1969 году руководство компанией принял на себя Виктор Лемкен (Viktor Lemken), который благодаря инновационным разработкам вывел семейное предприятие на новый уровень. Теперь LEMKEN — самый опытный специалист по плугам на всех основных аграрных рынках мира.



Культиваторы с 1980-х годов подверглись значительной модернизации, пройдя путь от известной модели Smaragd до сегодняшнего флагмана Rubin. В то же время инновационная плужная техника позволила компании совершить прорыв и стать лидером рынка и эталоном для всей отрасли. Открытие восточных рынков и дальнейшая ориентация на экспорт с 1990-х годов способствовали дальнейшему интенсивному росту. В ассортименте появились сеялки и посевные комбинации. С этого времени неуклонно росло количество сотрудников.



Никола Лемкен (Nicola Lemken), владелец семейного предприятия в седьмом поколении, сегодня по-прежнему делает ставку на инновации и высокое качество во благо профессионального растениеводства: «Мы хотим, чтобы сельское хозяйство было эффективным и экологически безопасным, и вместе с дилерами, фермерами и подрядными предприятиями по всему миру обеспечиваем безопасность и эффективность рабочих процессов в широкой сфере применения и при самых разных методах земледелия. Наши клиенты могут на 100% рассчитывать на самые лучшие орудия и комплексный сервис. С этой целью мы тесно сотрудничаем со специализированными дилерами и нашими специалистами по сервисному обслуживанию».



Ассортимент компании ориентирован на три основных направления: обработка почвы, посев и защита растений. Последнее направление в этом году было реструктурировано, теперь акцент сделан на сильные стороны: пропашная техника с системой видеоконтроля и селективное внесение средств защиты. Руководитель Энтони ван дер Лей (Anthony van der Ley) оценивает эти изменения положительно: «Бренд LEMKEN имеет превосходную репутацию далеко за пределами нашего основного рынка в Германии. Наша цель в том, чтобы семейное предприятие успешно доросло до следующего поколения благодаря инновациям во благо клиентам».



Ответственное использование ресурсов уже более 15 лет играет особую роль на производственных площадках. Завод в Альпене работает с нулевым балансом CO2 в части потребления электроэнергии — свой вклад в это вносят собственные блочно-модульные котельные и обширные контуры передачи энергии с умным управлением между административным корпусом и производственными цехами.



Кроме того, корпоративная культура предприятия предполагает уважительное отношение к сотрудникам. Большое значение придается накоплению опыта и мерам поощрения. Поэтому в год 240-летнего юбилея особое внимание уделяют работникам компании. Их воспоминания, объединенные с историческими вехами и описанием актуальных технических усовершенствований, были собраны в увлекательную юбилейную веб-презентацию к 240-летию на сайте LEMKEN.com, доступную в том числе и для клиентов, которые тоже могут внести свою лепту идеями и историями.

