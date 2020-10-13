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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Тракторная шина AGRI STAR II стала хитом-2020 на российском рынке

Партнерский материал


Alliance Tire Group

Alliance Tire Group

В начале 2020 года компания Alliance Tire Group презентовала на российском рынке революционную новинку в сегменте шин для тракторов — шину AGRI STAR II. По оценке официального дистрибьютора бренда Alliance, ООО «АгроПромШина», AGRI STAR II стала бестселлером сезона-2020 в России

Производительная и надежная шина AGRI STAR II хорошо зарекомендовала себя как на мощных зарубежных, так и на отечественных тракторах. Эксперты называют ключевой причиной популярности шины в российских хозяйствах и агрохолдингах сочетание высочайшего качества с доступной ценой. Это особенно важно в период экономического спада, вызванного пандемией Covid-19. Шина AGRI STAR II стала центральным звеном в совместной экспозиции стенда Alliance и «АгроПромШины» на выставке АГРОСАЛОН-2020.

AGRI STAR II SLT.png

При создании шины использовалась уникальная технология многослойных грунтозацепов (Stratified Layer Technology, SLT), которая в равной степени обеспечивает передачу максимального тягового усилия и длительный срок службы. Каждый грунтозацеп состоит из двух слоев с разными профилями. Когда верхний слой грунтозацепа — около 40% глубины протектора — изнашивается, в действие вступает нижний слой, и грунтозацеп меняет свою геометрическую форму. В практической повседневной работе SLT-эффект приводит к значительному увеличению качественного срока эксплуатации. Кроме того, уникальная конструкция выступов обеспечивает эффективную самоочистку шины.

Специальный состав резиновой смеси обеспечивает эффективную защиту от повреждений, в то время как полиэстеровый каркас стабилизирует форму шины в течение долгого времени, в том числе и в условиях перегрева. Обе эти характеристики способствуют исключительной долговечности шины. Также AGRI STAR II имеет индекс скорости D, то есть 65 км/час, гарантию от производителя семь лет и привлекательный дизайн.

Alliance Tire Group 

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