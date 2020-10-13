Группа «Шанс» усиливает позиции на рынке пестицидов

ГК «Шанс»

Новый завод компании позволит обеспечить потребности российского рынка на 30%, а также экспортировать агрохимию

Группа компаний «Шанс» запустила на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» завод по производству средств защиты растений — «Шанс Энтерпрайз». Производственная мощность предприятия — 50 тыс. т продукции в год. «Новый завод станет одним из самых крупных и современных в России и Европе и позволит на 30% обеспечить потребности отечественных сельхозпроизводителей в химических средствах защиты растений» -, говорит президент ГК «Шанс» Магомедалим Джавадов.



Завод — ответ на санкции

Решение о строительстве завода «Шанс Энтерпрайз» было принято в 2017 году, оно было связано, в частности, с продолжающимся санкционным противостоянием России и Запада. «Могло случиться так, что наше сельское хозяйство окажется без импортных средств защиты растений, а без них невозможно производить конкурентоспособную продукцию», — поясняет консультант проекта Виктор Рыжов. Первый камень будущего предприятия был заложен в феврале 2018 года.



Все оборудование завода, от которого зависит качество продукции, закуплено у мировых лидеров в этом направлении — в Германии, Италии, Великобритании. Монтаж и пуско-наладочные работы проходили с участием специалистов компаний-производителей, они же проводили обучение персонала. Сейчас на предприятии работает 208 человек, при выходе на проектную мощность число сотрудников увеличится до 350. При этом все технологические схемы предприятия автоматизированы, управление работой цехов осуществляется через одну панель.



Изначально стоимость строительства оценивалась в 3,3 млрд руб., но итоговые вложения оказались выше — на уровне 4 млрд руб. Сказался рост курсов валют, кроме того, несколько дороже обошлись отделочные работы, где-то решили поставить более современное оборудование, комментирует Рыжов. По его словам, в целом стоимость проекта выросла незначительно, поскольку серьезных корректировок в первоначальные планы не вносилось. Срок окупаемости вложений, по расчетам компании, составит десять лет.



Об активном развитии рынка агрохимии в России говорил на открытии завода заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. По его словам, за последние десять лет рынок СЗР в стране увеличился в три раза, а их производство — в восемь раз. Пока доля нашей страны на глобальном рынке пестицидов составляет лишь около 3%, однако мы растем быстрее других стран. «Надеюсь, что благодаря вводу новых мощностей мы сумеем довести объем выпуска СЗР до 300 тыс. т в год», — сказал Иванов. Он добавил, что за первые семь месяцев этого года производство СЗР в России выросло на 44% относительно аналогичного периода прошлого года. Это эффект господдержки отрасли, а также результат закрытия нескольких зарубежных рынков на фоне пандемии коронавируса, что дало российским производителям шанс занимать освободившиеся ниши и активно пользоваться возможностью выхода на экспорт.







Цель — войти в топ-3 производителей

Сейчас ГК «Шанс» занимает четвертое место по объемам реализации СЗР среди отечественных компаний, его продукцию использует более 3 тыс. сельхозпроизводителей по всей стране. В продуктовой линейке компании 63 препарата из всех групп пестицидов и пять микроудобрений на основе концентрата морских водорослей. До конца 2020 года планируется увеличить ассортимент ХСЗР до 80 позиций, а микроудобрений — до десяти. Также компания будет выпускать всевозможные смачиватели и прилипатели для добавления в баковые смеси и повышения эффективности препаратов.



Хотя собственный завод и повысит статус компании как производителя и продавца СЗР, быстро изменить позицию на рынке не получится, говорит Виктор Рыжов. Это возможно только после выхода предприятия на проектную мощность — на третий год его работы. В перспективе «Шанс» рассчитывает войти в тройку лидеров среди отечественных производителей агрохимии, уточняет вице-президент ГК «Шанс» Виктор Милованов. «Мы уже работаем во всех регионах страны, где занимаются сельским хозяйством. Мы сотрудничали со средними предприятиями и КФХ, сейчас будем предлагать продукцию крупным агрохолдингам, для которых важно наличие у поставщика собственного производства и оригинальность препаратов, а также конкурентная цена. В первый год работы завода мы планируем увеличить продажи на 20-30%», — рассказывает он. Согласно испытаниям «Шанса», качество его препаратов не уступает европейским. «Мы стараемся делать препараты доступными по цене для разных хозяйств, учитывая запросы всех сельхозпроизводителей, с любым экономическим состоянием», — подчеркивает Милованов.



Компания планирует работать и на внешних рынках. Со следующего сезона на экспорт планируется поставлять 6-7 тыс. т препаратов, с развитием предприятия доля отгрузок за рубеж может составить 20-30% от объема производства. До конца этого года будет закончена регистрация средств защиты растений ГК «Шанс» в 6 странах СНГ, затем препараты будут регистрироваться и в других странах ближнего зарубежья, однако этот процесс требует немало времени, отмечает Милованов. Еще сложнее попасть на рынки стран дальнего зарубежья, где на регистрацию СЗР требуется до семи лет. Однако в перспективе компания планирует работать и в этом направлении.







Цифровая маркировка для повышения культуры работы

Группа «Шанс» обеспечивает сопровождение своих препаратов и продолжит развивать это направление. Проблемы, о которых регулярно сообщается — гибель пчел, отравления людей пестицидами и т. п. — связаны с неправильным использованием препаратов, подчеркивает руководитель научного направления ГК «Шанс» Григорий Сергеев. Агроном перед использованием препарата должен оценить до 10 факторов, влияющих на его эффективность: фазу развития растения, фазу развития сорняка, наиболее уязвимые фазы объектов, влияние влажности почвы, относительной влажности воздуха, температуры, скорости ветра, открытое небо или закрыто облаками. «Мы проводим семинары на тему адаптации современных технологий к постоянно меняющимся условиям, и можем точно сказать, как максимально эффективно применять препарат. При правильном использовании никакого вреда не будет, а из-за ошибок от любого средства либо будет вред, либо не будет нужного эффекта», — говорит специалист. Чтобы повышать культуру применения агрохимии среди сельхозпроизводителей, компания будет использовать электронную маркировку продукции, что позволит отслеживать путь каждой канистры от момента фасовки до применения препарата в поле. «Таким образом, мы сможем видеть, например, время использования препарата, и, если хозяйство станет нарушать технологию, вовремя предотвратить возможные негативные последствия — рассказывает Сергеев. — Первые результаты такой работы мы сможем увидеть в следующем году».



Кроме того, группа компаний «Шанс» в собственной фитопатологической лаборатории проводит листовую диагностику растений с полей своих клиентов, изучает динамику накопления спор и на основе анализа подбирает необходимые фунгициды для профилактического внесения. Анализ позволяет определить наличие патологии даже задолго до появления видимых признаков заболевания. Такой подход повышает эффективность применения препаратов, уменьшая количество и стоимость химических обработок.







Новые разработки и потенциал роста

Специалисты «Шанса» убеждены, что нужно разрабатывать менее токсичные препараты, которые не вредят окружающей среде. В частности, сейчас компания выводит на рынок два инсектицида, которые позволят бороться с вредными насекомыми, но при этом будут безопасны для пчел: «Шансилин, ВДГ» и «Калина, КС». «Сейчас активно расширяются посевы рапса, из-за чего начала свирепствовать капустная моль. При этом все крестоцветные — хорошие медоносы. Раньше не было препаратов, которые бы убивали моль, и вредили пчелам. После обработки посевов нашими препаратами пчел достаточно закрыть только на сутки, а уже потом можно выпускать», — рассказывает Григорий Сергеев.



Также компания разработала микроудобрения с оптимальным соотношением макро- и микроэлементов, которые дополнены стимуляторами роста. Это позволяет усиливать биофизиологические процессы растений, тем самым повышая урожайность и качество продукции. «Пока у нас три таких препарата, но мы будем расширять данную линейку, так как она востребована», — отмечает Сергеев. Препараты уже прошли проверку на полях «Шанса» (у компании около 10 тыс. га земли), а также госиспытания.



Еще одна новинка в линейке компании — узкоспециализированный препарат от клещей, который можно использовать в садоводстве, а также на полевых агрокультурах, в частности сое и подсолнечнике. Опытная партия уже прошла испытания, поставки начнутся в 2021 году. При этом Сергеев обращает внимание, что для очень многих агрокультур нет зарегистрированных препаратов, в частности, для ягод, нута, чечевицы, люпина и т. д. Среди причин — небольшие площади сева или посадок в товарном секторе, а значит ограниченный спрос, и несовершенство системы регистрации препаратов. Раньше она занимала около двух лет, а сейчас — три-четыре года. Стоимость регистрации однокомпонентного препарата может достигать 8-10 млн руб., а двух- трехкомпонентного -18-20 млн руб., причем без гарантии получения сертификата, так что затраты могут не окупиться, поясняет Сергеев.







Тем не менее, «Шанс» планирует продолжать научные изыскания. Научно-исследовательский центр компании работает уже три года, и все препараты, которые будут выпускаться на заводе, два года проверялись в ходе лабораторно-полевых и производственных опытов. «Мы не выводим на рынок препарат, если он хоть чуть-чуть не соответствует самым высоким стандартам», — подчеркивает Сергеев.



В линейке компании пока нет биопрепаратов, но в будущем их выпуск возможен, тем более что есть возможности для дальнейшего расширения производства: из 20 га, которые компания получила в ОЭЗ «Липецк», она заняла только 12 га. По словам Магомедалима Джавадова, на этой территории можно открыть еще несколько цехов. «На сегодняшний день у нас мощность 50 млн л в год, мы можем довести показатель до 100 млн л в год, для этого все есть: все инженерные сети и коммуникации построены с учетом перспективы развития. Мы можем быстро адаптироваться и вводить дополнительные мощности, не тратя денег на инфраструктуру, так как она уже готова», — рассказал он.



Также в перспективе компания хотела бы самостоятельно синтезировать действующие вещества для двух препаратов. «Это важно в условиях санкций, роста курсов валют и закрытия границ, хотя это вопрос не одного дня. Но, надеюсь, мы освоим эту технологию», — говорит Григорий Сергеев. Однако для решения проблемы зависимости от импортных действующих веществ в масштабах страны необходимо реанимировать химическую промышленность, но это непростой процесс, и без помощи государства здесь не обойтись. Необходимы научно-исследовательские институты, которые будут этим заниматься, а для этого, в первую очередь, необходимо решить кадровый вопрос, считает Сергеев. Учитывая сложность синтеза действующих веществ, «Шанс» пока, в основном будет заниматься поиском новых смесевых композиций из известных действующих веществ, заключает он.

