Väderstad

Väderstad, одна из ведущих мировых компаний в области технологий обработки почвы и сева, готовится к предстоящей смене генерального директора

В феврале 2022 года Хенрик Гилстринг сменит на посту действующего Президента и Генерального директора. Хенрик представляет третье поколение семьи основателей и владельцев Väderstad и в настоящее время входит в состав менеджмента.



Преемственность, устойчивость и инновации служат важными руководящими принципами для Väderstad с момента основания компании почти 60 лет назад. Совет директоров предприятия заблаговременно обеспечил передачу полномочий генерального директора, начав подготовку к отставке нынешнего генерального директора Матса Боверуда.



- Совет директоров и руководство концерна четко определили направление движения вперед благодаря хорошо спланированной смене генерального директора, основанной на сильных ценностях Väderstad, — говорит Кристер Старк, председатель правления концерна.



- Благодаря многолетней истории и сильной вовлеченности как собственников, так и сотрудников, мы продолжаем создавать инновации, поддерживать развитие компании и обеспечивать ее стабильность. Это решение дает нам хорошие условия для эффективной и плавной передачи полномочий, а также омоложения роли генерального директора, — говорит Кристер Старк, председатель правления группы Väderstad.



Хенрик Гилстринг ранее был назначен заместителем генерального директора Väderstad Group, а с февраля 2022 года займет пост генерального директора концерна.



- Я с нетерпением жду продолжения устойчивого развития Väderstad и обеспечения того факта, чтобы мы, как компания, смогли адаптироваться к стоящим перед нами задачам и возможностям, как в отношении развития сельского хозяйства в целом, так и с точки зрения новых политических и глобальных правил и вызовов, — говорит Хенрик.



- Väderstad имеет признанную историю внедрения инноваций, прочных отношений с клиентами и стремительного роста. Это очень увлекательное путешествие, и впереди — новые цели. У нас есть все возможности продолжать расти и развиваться как компания, как партнер для наших клиентов, и как работодатель.







Хенрику Гилстрингу 35 лет, и он представляет третье поколение семьи основателей. Он является сыном Кристины Старк, — собственника второго поколения, — и Герта Гилстринга, который в настоящее время работает старшим инженером-конструктором в Väderstad. Среди прочего, Герт Гилстринг — мозг, стоящий за «счетчиком семян Gilstring» - уникальной дозирующей системой в машинах Tempo компании Väderstad, которая в значительной степени является залогом огромного успеха Tempo в продажах по всему миру. Он также принимал участие в разработке нескольких других концепций, принесших успех компании.



Хенрик Гилстринг работает в Väderstad с 2012 года и в настоящее время является вице-президентом по развитию бизнеса и членом группы менеджмента. Хенрик имеет опыт работы в качестве экономиста со степенью магистра делового администрирования Стокгольмской школы экономики. До своей нынешней должности в Väderstad Хенрик занимался бизнес-контролем производства, продаж и маркетинга, а также разработкой продукта. Он также работал над вопросами, связанными с продуктовым менеджментом, стратегией и входил в Совет директоров. До прихода в Väderstad Хенрик работал в консалтинговой компании Boston Consulting Group в Стокгольме.



- Я с нетерпением жду момента, когда бразды правления будут переданы Хенрику, чьи глубокие знания бизнеса компании, ее продуктов и рынков, а также большой опыт и глубокое понимание бизнес-процессов сделают его образцовым лидером Väderstad, — говорит генеральный директор Матс Боверуд (Mats Bâverud).



- Он полностью компетентен и поддерживается очень профессиональной командой менеджеров.

