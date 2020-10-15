Corteva Agriscience: 73% российских женщин гордятся своей работой в сельском хозяйстве, но требуется предоставление лучших возможностей для обучения

Corteva Agriscience

Исследование, проведенное международной научно-исследовательской компанией Corteva Agriscience, выявило, что большинство российских женщин, занятых в сельском хозяйстве, мотивируют не возможности карьерного и личностного роста, а стремление к социальному одобрению и соответствие сложившимся гендерным установкам. Вместе с тем, 73% из них гордятся своей работой. И несмотря на то, что половина опрошенных уже смогла приобрести новые знания и умения, работая в сельском хозяйстве, женщины ищут больших возможностей для обучения

Среди целей Corteva Agriscience, направленных на улучшение жизни сообществ, в рамках заявленной в июне Стратегии устойчивого развития — 2030 , расширение возможностей женщин в сельскохозяйственной отрасли занимает особое место. В компании уверены, что их успех в агробизнесе имеет влияние не только на развитие отрасли, но и глобально является залогом мировой продовольственной безопасности. В рамках нового исследования Corteva Agriscience стремилась детальнее рассмотреть вопрос занятости женщин в сельском хозяйстве России, как одной из мировых держав, лидеров производства продуктов питания, и сравнить их с результатами ранее опубликованного глобального исследования.



В исследовании принимали участие более 3 тыс. женщин в возрасте 18-60 лет. Для 90% опрошенных сельскохозяйственная деятельность не является основной работой: 76% — заняты в натуральном семейном хозяйстве на фермерских участках, а 16% опрошенных работают в собственном агробизнесе. Незначительное число опрошенных респондентов заняты на сельхозпредприятиях малого, среднего и крупного бизнеса (8%, 2% и 3% соответственно).



Хотя у большинства опрошенных выбор сельскохозяйственной деятельности был их личным решением (60%), оно зачастую определялось тем, что женщина разделяла ценности своего окружения: так, 50% опрошенных признались, что отрасль является семейной традицией и жизненным укладом, у еще 40% в этой сфере заняты родственники и знакомые.



Важно отметить, что 47% женщин среди ценностей работы в сельском хозяйстве указали, что они оправдывают ожидания своей семьи. Обратная сторона «социального одобрения» сельскохозяйственной деятельности женщин — это удержание их в узкосемейных рамках и рутинная деятельность. Так, среди основных проблем женщин в сельском хозяйстве 45% респондентов отметили проблемы со здоровьем, 33% — недостаток возможностей для карьерного роста, 32% с трудом находят баланс между работой и личной жизнью, 31% не могут достаточно заработать, 21% отметили зависимость от потребностей семьи.



Кроме стремления соответствовать сложившимся в обществе гендерным установкам, женщин к сельскохозяйственной деятельности толкает также финансовая незащищенность (33% опрошенных имеют уровень дохода ниже среднего), чтобы обеспечить семью продуктами питания. При этом 28% респондентов среди причин своего выбора указали формулировку: «эта отрасль нужна людям», что в условиях работы большинства опрошенных в натуральном семейном хозяйстве на фермерских участках (76%) позволяет полагать, что речь, в первую очередь, об их семьях.



73% женщин отметили, что гордятся работой в аграрном секторе. При этом, 37% нравится заниматься сельским хозяйством, 51% — довольны работой, 50% — смогли приобрести новые знания и умения.



В рамках проведенного исследования был изучен вопрос гендерной дискриминации в аграрном секторе. Если по данным глобального исследования Corteva, проведенного в 2018 году, женщины, работающие в сельском хозяйстве в других странах мира, считают, что гендерная дискриминация в аграрном секторе присутствует и создает препятствия для развития их потенциала, то для российских женщин это понятие относительно новое. Основная часть российских представительниц отрасли (64%) не видит проблемы гендерной дискриминации в сельском хозяйстве, но 32% (в большей степени молодежь до 30 лет) — согласны с тем, что она присутствует.



Несмотря на то, что основная часть опрошенных женщин не отметили эту проблему, в вопросах, где участницы исследования должны были оценить конкретные возможности мужчин и женщин в аграрной сфере, в представлении женщин их коллеги-мужчины находятся в более выигрышной ситуации. 56% опрошенных считают, что проблема женщин в сельском хозяйстве по сравнению с мужчинами заключается в гораздо меньшем количестве свободного времени; 33% указывают, что у мужчин в сельском хозяйстве выше оплата труда и больше возможности для карьерного роста.



Кроме того, несмотря на то, что половина опрошенных уже смогла, работая в отрасли, получить новые знания и умения, при оценке возможностей женщин в сельском хозяйстве в сравнении с коллегами-мужчинами 34% считают, что могут пользоваться лишь некоторыми возможностями получения дополнительного обучения, 22% отмечают, что такие возможности выпадают редко, 15% признают, что вовсе не имеют возможности пройти дополнительное обучение.



«Это исследование выявило некоторое «слабое звено» в нашем обществе и сельскохозяйственной отрасли, — поделилась мнением Елена Полякова, директор по связям с органами государственной власти в Центральной и Восточной Европе компании Corteva Agriscience. — К сожалению, сельскохозяйственную отрасль женщины выбирают не из-за возможностей личностного и карьерного роста или престижа отрасли, а по причине финансовой незащищенности и необходимости в прямом смысле кормить свою семью. Для большинства работа в отрасли укладывается в систему семейных ценностей и одобрение семьи имеет для них важную мотивирующую составляющую. Подобный подход не дает положительного импульса для развития сельскохозяйственной отрасли. Стремление компании Corteva — переломить эту ситуацию, показать, что, как и любая отрасль, сельское хозяйство — это поле возможностей для реализации женщинами их личных интересов и построения карьеры. Нам важно донести главную идею о том, что женщина в сельском хозяйстве и продовольственная безопасность — это две части одного целого».



«Чтобы нивелировать, как все же оказалось, имеющееся неравенство, важно увидеть проблему и признать ее всем участникам сообщества», — считает Елена Полякова. — Отчасти в этом и состоит задача компании Corteva: привлечь внимание общественности к роли женщин в развитии сельского хозяйства и проблемам их самореализации в этой сфере».



Среди возможных путей преодоления сложившейся ситуации компания видит в предоставлении женщинам рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, удовлетворяющих их потребностям в профессиональной и карьерной реализации и финансовом благополучии. Работодателям АПК важно обеспечить женщинам-сотрудникам возможности повышения квалификации, обучения новым технологиям и имплементации их на практике. Особую роль в привлечении в отрасль замотивированных женщин играет их информирование (особенно молодых девушек) о разнообразии профессий в сельском хозяйстве, а также коммуникация практического позитивного опыта работы в нем женщин, которые уже смогли состояться и добиться успеха.

