МКБ усиливает поддержку агроэкспорта

А. Гордеев

Экспорт продукции АПК к середине октября превысил $20,7 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства

По итогам этого года Минсельхоз ожидает выполнения плана по внешней торговле. Ранее глава аграрного ведомства говорил, что потенциал вывоза сельхозсырья и продовольствия в 2020-м оценивается на уровне не менее $27 млрд — на $2 млрд больше плана. На сегодняшний день сельхозпродукция поставляется в 160 государств и представлена как в ближнем, так и дальнем зарубежье: в странах Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, Африки, Европейского союза и СНГ.



Продовольствие и сельхозсырье занимают уже третье место по объемам вывоза среди всех поставляемых за рубеж товаров. В первом полугодие 2020 года, на долю агропродукции приходится 8% — это больше, чем суммарный объем экспорта драгоценных камней и металлов (7%), отмечает директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. По ее мнению, такое развитие не было бы возможно без активной поддержки государства. Сам МКБ также наращивает взаимодействие с различными ведомствами по экспортному направлению. В частности, предоставляет экспортерам субсидированные кредиты. Уже заключено 10 соглашений на общую сумму более $300 млн.



«Среди продуктов, которые мы предлагаем компаниям, развивающим внешнюю торговлю, — предэкспортное и экспортное финансирование, экспортный факторинг, подтверждение и дисконтирование экспортных аккредитивов, финансирование иностранных покупателей и банков покупателей, международные гарантии и прочее, — перечисляет Бахова. — МКБ входит в топ-3 банков по международному факторингу (данные Ассоциации Факторинговых Компаний), кроме того, у нас имеется широкая сеть банков-партнеров по всеми миру с лимитами в рамках торгового финансирования более $500 млн».



С учетом того, что одним из основных направлений экспортных продаж, на котором сейчас сосредотачивает усилие государство и на которое делают ставки российские поставщики сельхозпродукции, является Китай, у МКБ есть дополнительные преимущества. В частности, МКБ стал первым российским банком, который получил локальный рейтинг в КНР на уровне АА+, а также первым частным банком, получившим лимит от China Development Bank. Кроме того, председатель правления МКБ Владимир Чубарь был избран заместителем председателя Российско-Китайского финансового совета. «У нас установлены взаимоотношения с двадцатью локальными банками Китая, а также лимиты финансирования с крупнейшими финансовыми институтами КНР, такими как Bank of China, China Development Bank, HSBC China и другие на сумму $169 млн. Все это не может не способствовать более активному развитию экспорта продукции АПК, поэтому в перспективе объемы внешних продаж из России продолжат только расти», — уверена Бахова.

