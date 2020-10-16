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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

О модернизации «Сернурского сырзавода» расскажут на конференции «Как построить завод?»

Партнерский материал


dairynews.ru

dairynews.ru

Тарас Кожанов, заместитель директора «Сернурский сырзавод» выступит 27 октября на конференции «Как построить завод», организованной компанией Kieselmann, и поделится практическим опытом о плюсах модернизации предприятия

«Сернурский сырзавод» расположен в республике Марий Эл и по данным Центра изучения молочного рынка (DIA), в 2019 году переработал более 31,7 тыс. т молока. Компания является одним из крупнейших производителей сыров из козьего и овечьего молока в России, а также владельцем франшизы магазинов молочной продукции и производителем широкой линейки пищевых продуктов.

«Наш опыт показал, что только планомерная модернизация и соответствие требованиям потребителей позволяет повысить эффективность процесса переработки молока, сократить расходы. Главные преимущества модернизации на мой взгляд — стабильные качество и вкус, снижение возврата продукции, лояльность сотрудников, высокая культура производства», — комментирует Тарас Кожанов.

Конференция «Как построить завод» - важное мероприятие молочной отрасли, ежегодно проходящее с 2015 года и информирующее о реальных кейсах технологического развития предприятий, самых современных технологиях и решениях, внедренных на заводах мощностью от 3 т до 900 т переработки молока.

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации. 

Зарегистрироваться можно на сайте или по телефону. 

Ссылка на регистрацию — https://dairy-build.ru/#form

Подробная информация о мероприятии на сайте — www.dairy-build.ru

Количество мест ограничено. По вопросам участия, обращайтесь:

Марина Симонова hi@v-brand.me +7 (916) 387-31-66

Анна Хренова pr@v-brand.me  +7 (937) 491-00-22

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