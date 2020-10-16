О модернизации «Сернурского сырзавода» расскажут на конференции «Как построить завод?»

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Тарас Кожанов, заместитель директора «Сернурский сырзавод» выступит 27 октября на конференции «Как построить завод», организованной компанией Kieselmann, и поделится практическим опытом о плюсах модернизации предприятия

«Сернурский сырзавод» расположен в республике Марий Эл и по данным Центра изучения молочного рынка (DIA), в 2019 году переработал более 31,7 тыс. т молока. Компания является одним из крупнейших производителей сыров из козьего и овечьего молока в России, а также владельцем франшизы магазинов молочной продукции и производителем широкой линейки пищевых продуктов.



«Наш опыт показал, что только планомерная модернизация и соответствие требованиям потребителей позволяет повысить эффективность процесса переработки молока, сократить расходы. Главные преимущества модернизации на мой взгляд — стабильные качество и вкус, снижение возврата продукции, лояльность сотрудников, высокая культура производства», — комментирует Тарас Кожанов.



Конференция «Как построить завод» - важное мероприятие молочной отрасли, ежегодно проходящее с 2015 года и информирующее о реальных кейсах технологического развития предприятий, самых современных технологиях и решениях, внедренных на заводах мощностью от 3 т до 900 т переработки молока.



Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.



Зарегистрироваться можно на сайте или по телефону.



Ссылка на регистрацию — https://dairy-build.ru/#form



Подробная информация о мероприятии на сайте — www.dairy-build.ru



Количество мест ограничено. По вопросам участия, обращайтесь:



Марина Симонова hi@v-brand.me +7 (916) 387-31-66

