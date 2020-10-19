Как модернизированные компании выиграли в кризис?

«Сернурский сырзавод»

Кризис 2020 года особенный во всех отношениях. Во многом потому, что смог за считанные недели изменить отношение бизнеса во всем мире к таким явлениям и отраслям как электронная коммерция, цифровизация, маркетинг. Даже в России бренды начали выходить на прямой контакт с потребителями, больше интересоваться тем, в чем нуждается покупатель, предлагать новые варианты взаимодействия

Несмотря на скачок объемов закупок и трехзначный темп роста продаж гречки и туалетной бумаги весной 2020 года, очевидно, что масштабная трансформация потребительских привычек не на всех категориях отразилась положительно. Быстрое изменение потребительского поведения привело к тому, что в первую очередь выиграли компании, способные моментально переключить производство и предложить то, что необходимо на полке.



В данном обзоре мы расскажем о том какие тренды в потребительском поведении во всем мире определяли действия успешных компаний в производственной стратегии. Материалы основаны на выборках GoogleTrends и аналитических агентств России и ЕС.



1. Продукты для иммунитета



Потребители с начала года искали продукты для усиления и нормализации иммунитета, продукты с полезными добавками, травами, витаминами, весной рост спроса на подобные товары значительно увеличился и несмотря на некоторую стабилизацию летом, спрос на них ожидаемо возобновился осенью.



2. Заказ продуктов онлайн

Нынешний год характеризовался ростом продаж продуктов питания в онлайн-каналах не только у крупных сетей и сервисов доставки, но и у отдельных производителей. Особенно у тех, кто делал акцент на доставку разнообразного ассортимента еще до начала пандемии. К ним можно отнести такие предприятия как «Сернурский сырзавод» или «Золотые Луга».



В 10 раз может вырасти рынок доставки товаров на дом в России к 2023 году, к 2022 году онлайн-продажи продуктов питания в стране составят 400 млрд руб. Самый консервативный сегмент стремительно меняется.



3. «Радости жизни» и питание дома



В период изоляции увеличилось потребление молочной и другой продукции для приготовления пищи дома. Так во многих странах выросло сливочное масло, к примеру. К слову, тенденция питания на дому противоречит трендам здорового образа жизни — ведь несмотря на запросы о здоровье, многие люди, находясь дома, предпочитали провести время за чаем с печеньем или шоколадом, а не за стаканом кефира.



4. И тут приходит четвертое направление, актуальное уже сегодня. Индивидуальный подход к вкусу и пользе



Как только в умах потребителей утвердился новый образ жизни, накладывающий конкретные ограничения, пришло понимание необходимости вкусной, но полезной пищи. Все больше запросов в интернете о новинках вкусных, интересных, но в тоже время не влияющих на вес, иммунитет или психическое самочувствие. На фоне роста доверия к местному производителю, который выпускает продукцию рядом с покупателем, возникает и спрос на локальную продукцию — полезную и безопасную. Низкокалорийный сыр, безлактозное и низкокалорийное мороженое, сывороточные напитки, снеки на основе белка, обогащенные продукты с низким содержанием сахаров или без таковых.



В ходе конференции «Как построить завод» десятки экспертов обсудят возможности быстрого реагирования на изменения в потребительском спросе, а также реальные кейсы современных предприятий, справившихся с кризисными ситуациями и падением спроса.



Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.



Зарегистрироваться можно на сайте или по телефону.



Ссылка на регистрацию - https://dairy-build.ru/#form



Подробная информация о мероприятии на сайте — www.dairy-build.ru



Количество мест ограничено.



По вопросам участия обращайтесь:



Марина Симонова

hi@v-brand.me

+7 (916) 387-31-66



Анна Хренова

pr@v-brand.me

+7 (937) 491-00-22

