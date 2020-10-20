«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» получил премию AUTONET AWARDS 2020 в номинации «Лучшая идея». Наградой компания была удостоена за разработку систем автоматического управления зерноуборочным комбайном «Агротроник Пилот 2.0»

В течение этого года умные электронные системы прошли испытания во время уборки комбайнами Ростсельмаш пшеницы, сои, подсолнух, кукурузы в Ростовской, Белгородской Курской областях. Агромашины работали методом сплошного среза, а также по технологиям уборка по «валку» и уборка по «рядку».

В процессе подготовки к уборке урожая электронные системы производили оптимальное планирование работ на поле с учетом всего спектра доступной техники и специфики самого поля. Во время уборки сельхозкультур автоматика сама управляла траекторией (с точностью 2,5 см) и скоростью движения комбайна, выполняла различные технологические операции, такие как разворот с изменением скорости движения и подъемом жатки, а также реагировала на любые внештатные ситуации. В конце уборки электронные системы накапливали и передавали данные, благодаря чему формировалась карта урожайности поля для дальнейшего агрономического анализа. Также выявлялись зоны угнетенного урожая для пристального внимания агрономических служб холдинга.

За время испытаний с умными электронными системами Ростсельмаш смогли ознакомиться председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Награждение состоялось в рамках онлайн-форума «Автонет-2020», который посвящен тенденциям в отрасли автоматизированного транспорта, цифровым сервисам и услугам транспортировки и логистики. Всего в конкурсе было четыре номинации и более 300 участников.

AUTONET AWARDS 2020 — Междисциплинарная премия в сфере новых транспортных технологий среди коммерческих проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие рынков «Автонет». Среди победителей прошлого года: «Яндекс», «Скания», НПО «Старлайн», «Мостранспроект», «Лаборатория умного вождения», «Ситимобил», ЦОДД города Москвы и другие компании.