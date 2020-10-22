Основные тренды развития молочной отрасли обсудят на конференции «Как построить завод?»

Kieselmann Rus

Директор Центра изучения молочного рынка (DIA) Михаил Мищенко выступит в рамках деловой программы отраслевой конференции «Как построить завод?»

В ходе выступления аналитик расскажет о трендах молочной отрасли и прогнозах ее развития.



«Валютная волатильность привела к тому, что сегодня большинство российских компаний конкурентоспособны по цене сырого молока. Уже сегодня Правительство прогнозирует сокращение населения к 2024 году, между тем производство молока в стране продолжит расти, примерно на 5% (КФХ и СХО) в год. И в данном случае возможно три сценария развития событий, потребление остается примерно на уровне 2019 года 158 кг на душу населения в год, снижается или все-таки растет. Во всех трех сценариях Россия достигает самообеспеченности по молоку с точки зрения конечного потребления до 2025 года», — рассказал Михаил Мищенко.



Конференция «Как построить завод?» — важное мероприятие молочной отрасли, призванное проинформировать заводы о последних технологиях и разработках в молочной сфере. Компания Kieselmann организует конференцию «Как построить завод?» с 2015 года не только в России, но и в странах СНГ.



Гости конференции «Как построить завод?» узнают о методах повышения эффективности процесса переработки молока, что сокращает расходы на производстве, познакомятся с реальными кейсами быстроокупаемых проектов по глубокой переработке, ресурсосберегающих проектов, реализованных в России, маркетингом молочных продуктови проведут переговоры с ведущими компаниями-поставщиками инноваций в индустрии в одном месте.



Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.



Ссылка на регистрацию - https://dairy-build.ru/#form



Подробная информация о мероприятии на сайте — www.dairy-build.ru



Количество мест ограничено.



По вопросам участия обращайтесь:



Марина Симонова

hi@v-brand.me

+7 (916) 387-31-66



Анна Хренова

pr@v-brand.me

+7 (937) 491-00-22

