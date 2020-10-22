Ускоренное внедрение цифровых технологий в деятельность предприятий АПК как приоритет в цифровой повестке регионов

«Ведомости»

15 октября 2020 деловое издание «Ведомости» и организация «Цифровая экономика» провели четвертую конференцию серии открытых онлайн-эфиров, посвященных вопросам развития цифровой экономики в субъектах России. В рамках онлайн-эфира «Цифровизация АПК: возможности и риски» эксперты обсудили текущий статус внедрения цифровых решений в агропромышленный комплекс, рассмотрели международный и российский опыт, актуальные проблемы отрасли

В дискуссии приняли участие вице-президент «Национального института системных исследований проблем предпринимательства», управляющий партнер «O2Consulting» Анна Никитченко, руководитель проекта по цифровизации АПК «Центра технологического трансфера» ВШЭ Сергей Косогор, директор департамента цифрового развития ТПП РФ Владимир Маслов, проректор — начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис Искандер Бариев, начальник отдела развития и управления информационными ресурсами Министерства сельского хозяйства Алтайского края Алексей Алехин, советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев, генеральный директор Корпорации «Развитие» Белгородской области Дмитрий Алдаев, заместитель генерального директора РФРИТ Михаил Азовцев, руководитель проекта «Цифровизация сельского хозяйства», исполнительный директор «Ассоциации интернета вещей» Инна Скрытникова, директор по развитию «ИнтТерра» Евгений Багрянцев, генеральный директор «Смарт Агро инжинирнг» Владимир Александров, руководитель направления цифровизации сельского хозяйства Университета Иннополис Татьяна Решетникова, заместитель директора Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» Любовь Любаева, коммерческий директор бизнес-единицы «На_полке» («Эвотор», ГК «Сбербанк России») Антон Никеров, главный аналитик — руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов. Модератором выступил директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.



Анна Никитченко, вице-президент «Национального института системных исследований проблем предпринимательства», управляющий партнер «O2Consulting», рассказала о трендах цифровизации и развитии агропромышленности в России. По мнению эксперта, эволюция отрасли находится только в самом начале цифровой цепочки, автоматизация процессов внедрена лишь частично. «Только на горизонте 20-30 лет мы увидим, когда сельское хозяйство и АПК, которые на самом деле невозможно рассматривать без сопутствующих отраслей — машиностроения, медицины и др. — станет таким полноценным кластером, встроенным в глобальную цифровую среду экономики страны и наших дружественных стран», — сказала она.



Анна Никитченко отметила, что каждый глобальный игрок применяет сейчас цифровые решения практически по всей цепочке создания продукта, по всем управленческим процессам. «В России — это сейчас не настолько развито, мы видим сейчас скорее единичные примеры. Пионерами здесь являются «Мираторг» и «Черкизово».



Сергей Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК «Центра технологического трансфера» ВШЭ рассказал, что нужно сделать, чтобы сформировать единую, комплексную повестку цифрового развития для всех субъектов РФ и какие факторы тормозят развитие цифровизации.



«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что сельхозпроизводители чаще всего цифровизируются за свой счет. И исследования показывают, что, действительно, сельхозпроизводители опираются чаще всего на свой собственный бюджет, на свой взгляд на то, как и какие этапы нужно в первую очередь цифровизировать. Поэтому здесь нужно думать о большем создании региональных программ, которые позволят поддержать введение цифровых решений у сельхозтоваропроизводителей, — рассказал Косогор. — Помимо финансовых вопросов, есть еще и инфраструктурные вопросы, которые сдерживают внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что по результатам исследований средний балл цифровизации регионов 6.4, ниже среднего балла находится много традиционно сельскохозяйственных регионов».



О барьерах на пути цифровой трансформации сельхозтоваропроизводителей сектора МСП рассказал директор Департамента цифрового развития ТПП РФ Владимир Маслов. Эксперт предоставил данные опроса членских организаций сектора АПК по проблематике цифровой трансформации:



- Около 70% опрошенных внедряют IT в своей деятельности, среди которых основное — это, конечно, система управления хозяйством, на втором месте — точное земледелие, и на третьем — различного рода датчики, которые помогают им в работе. Три четверти опрошенных нами компаний потратили на цифровизацию более 1 млн. рублей находится в коридоре до 5 млн. рублей. Это, безусловно, не очень много, но в целом, это значительно лучше, чем было 2 года назад. Также нам заявили коллеги, что порядка 40% внедряемых технологии являются отечественными. Понятно, что с точки зрения получения всевозможных субсидий это некий плюс, но минус в том, что не все технологии представлены нашими производителями.



Искандер Бариев, проректор — начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис, в своем докладе отметил важность подготовки кадров для цифрового сельского хозяйства. Спикер рассказал, какие шаги предпринимаются для поднятия уровня качества образования в приоритетных отраслях экономики согласно поручению вице-премьера в правительстве РФ Д. Н. Чернышенко:



- Вместе с IT-сообществом, сообществом отрасли сельского хозяйства, вместе с флагманскими университетами разрабатываются эталонные образовательные программы. Также идет работа над повышением квалификации преподавателей.



Примеры работы по цифровизация сельскохозяйственной отрасли, которая проводится в российских регионах, продемонстрировали представители Алтайского края, Белгородской и Ростовской областей.



Начальник отдела развития и управления информационными ресурсами Министерства сельского хозяйства Алтайского края Алексей Алехин рассказал о региональной цифровой платформе «ИС РЕСПАК». Региональная платформа по предоставлению цифровых сервисов включает в себя сервисы по ведению цифрового профиля сельхозтоваропроизводителя, по предоставлению государственной поддержки, сервисы мониторинга использования сельскохозяйственных земель, интеграционный модуль с цифровой платформой идентификации животных.



Советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев поделился процессом создания в регионе Южного научно-образовательного центра «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса»:



- Миссией ЮНОЦ является трансформация региона в экономически эффективную экосистему, чтобы Центр смог дать заметные на мировом ландшафте проекты в сферах растениеводства, животноводства и индустриальной аквакультуры, а также в создании интеллектуальных автономных сельхозмашин. Именно цифровые технологии сегодня смогут стать ключевым «ускорителем» в достижении таких амбициозных целей.



Генеральный директор Корпорации «Развитие» Белгородской области Дмитрий Алдаев рассказал о практических результатах деятельности уже действующего Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». На сегодняшний день в рамках НОЦ реализуются 31 проект, 4 из которых напрямую связаны с применением IT в АПК.: разработка эффективной технологии светорегулируемого выращивания культур, создание интеллектуального сервиса распознавания заболеваний зерновых культур на основе технологий машинного обучения, создание системы обнаружения и анализа аномалий поведения КРС по видеоизображению, внедрение системы мониторинга за животными на основе использованиямашинного обучения.



В ходе обсуждения спикеры отметили, что одним из барьеров цифровизации является недостаток инструментов финансирования. Михаил Азовцев, заместитель генерального директора РФРИТ, рассказал о новых возможностях финансирования внедрения цифровых решений в АПК на федеральном уровне:



- Российский фонд развития информационных технологий в настоящий момент запустил конкурсные отборы проектов на право получения государственной поддержки в виде грантов. Фонд оператор грантовой поддержки по двум направлениям. Первое — для разработчиков отечественного ПО. Второе направление поддержки — цифровая трансформация предприятий, в том числе предприятий АПК». Государство на данный момент предоставляет грантовую поддержку до 80% от общей стоимости проекта, размер гранта от 20 млн руб. до 300 млн руб.



Руководитель проекта «Цифровизация сельского хозяйства», исполнительный директор «Ассоциации интернета вещей» Инна Скрытникова отметила и другие барьеры, стоящие на пути цифровой трансформации отрасли: нехватку кадров, отток молодых специалистов из сел, отсутствие уверенности в оправданности затрат, низкуюцифровая грамотность и консерватизм, саботаж внедрения систем автоматизации, обеспечения прозрачности процессов, законодательные барьеры в области сертификации и эксплуатации технологий:



- Большой барьер — это саботаж внедрения систем автоматизации, цифровизации, обеспечения прозрачности процессов, воровство. Для того, чтобы внедрить систему должны быть понятные стимулы и мотивация на всех уровнях, начиная от руководителя и заканчивая средним и низшим звеном.



Генеральный директор «Смарт Агро инжинирнг» Владимир Александров согласен с экспертом и отметил:



- Сегодня меня очень порадовала дискуссия, я впервые за два или три года увидел достаточно острую постановку вопроса: «как сделать так, чтобы цифра в АПК заработала в полную силу?» Сегодня цифра работает худо-бедно, потому что разные у всех масштабы внедрения задач по применению цифры. Одна из ключевых проблем — это саботаж и воровство. Важно, чтобы хозяйства были реально заинтересованы в цифровых решениях, для этого сам сельхоз производитель должен получать выгоду, чем быстрей, тем лучше.



Воровство — это очень большая проблема и, по моему ощущению, бороться с ней можно только цифрой. Почему? Потому что цифра дает объективный контроль, она дает человеко-независимый контроль, и она оставляет следы.



По мнению Александрова, при внедрении цифровых технологий пользователь должен получать выгоду. В первую очередь — это контроль технологий, это преодоление саботажа. Второе — предиктивные инструменты: оценка ресурса и оценка вероятности получения высокого урожая, наращивание объемов производства.



В рамках конференции участники также рассмотрели решения, которые разрабатываются ведущими компаниями цифровой экономики, и помогают повысить эффективность бизнеса.



Директор по развитию СкайСкаут компании «ИнтТерра» Евгений Багрянцев рассказал, как использование агрономической информации помогает повысить эффективность агробизнеса.



«Наши решения, которые мы внедрили уже более чем на 2 млн га, более чем в 500 различных сельскохозяйственных предприятий, помогают при использовании информации повышать эффективность агробизнеса», — говорит эксперт.



«10 лет назад понять, какое поле по качеству, какие зоны есть на этом поле по продуктивности, было практически невозможно. Для решения этой проблемы применяется спутниковая съемка, данные которой мы используем в своем приложении «СкайСкаут». Технология позволяет проанализировать спутниковые снимки за 12 лет и выделить на каждом поле в сельском хозяйстве те зоны, которые устойчиво ниже по продуктивности. Этот элемент цифровизации значительно повышает эффективность на основании данных, на основании информации за много лет, полученной со спутника», — рассказал Багрянцев.



Татьяна Решетникова, руководитель направления цифровизации сельского хозяйства Университета Иннополис, представила технологии многофакторного анализа данных в сфере управления агрорисками и рассказала о многоцелевой цифровой платформе в сфере АПК на базе математического моделирования, обучения и аналитики данных:



- В республике Татарстан на сегодняшний день создана актуальная база данных земель сельскохозяйственного назначения. По каждому полю есть история использования его назначения, начиная с 1987 года. У нас также есть инструменты, которые позволяют ежегодно в автоматическом режиме обновлять информацию о текущем состоянии пашни и отслеживать посевные работы в онлайн режиме.



Заместитель директора Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» Любовь Любаева рассказала об экосистеме для фермеров:



- Мы достаточно быстро разработали целую экосистему для фермеров. Еще буквально год назад не было даже утвержденной концепции, а уже в июле мы запустили портал «Свое фермерство». Месяц назад был запущено новое приложение «Свое родное», на котором фермеры могут продавать свою продукцию, где можно заказывать здоровые и полезные натуральные продукты.



Для «Россельхозбанка» цифровизация сельского хозяйства это не просто слова, мы хотим сделать доступными для небольших фермерских хозяйств новые технологии, цифровые сервисы, которые помогут им стать эффективными успешными и богатыми, а нам — городским жителям — кушать полезные продукты, выращенные в соседних деревнях.



Антон Никеров, коммерческий директор бизнес-единицы «На_полке» («Эвотор», ГК «Сбербанк России»), показал преимущества маркетплейсов для предприятий малого и среднего бизнеса АПК:



- Сегодня маркетплейсы позволяют вам: гибко управлять ценой, управлять промо механиками и тут же показывать их, выходить на клиента, в том числе на клиентов из иных регионов».



Также спикер отметил и дополнительные преимущества маркетплейсов: продавцу не нужно самостоятельно изучать финансовый рынок, можно внедрить современные системы расчетов, применять В2В эквайринг, получать рассрочку для клиента и дополнительные бонусы.



На примере завода «Черкизово» участники рассмотрели пример умного, роботизированного производства, с минимальным участием человека. Рустам Хафизов, главный аналитик — руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово», рассказал, что было достигнуто в рамках реализации этого проекта:



- Во-первых, это 100% автоматизация производства, т. е. продукцию на этапе производства не касаются люди. С момента загрузки сырья до отгрузки готовой продукции все происходит в автоматическом режиме. Со своей стороны нам очень приятно, что удалось реализовать проект в части того, что была интеграция тех роботизированных систем, которые используются с системами управления завода. В чем еще его интересная особенность — завод сам выступает заказчиком сырья, исходя из тех объемов необходимых продаж, которые поступают из торгового дома. Это уникальная система управления и непосредственно организации производства». Спикер также отметил, что в условиях пандемии и диктуемых требований к производствам решения по автоматизации производства помогли добиться 100% безопасности при выпуске продукции.



Подводя итоги мероприятия, Александр Зорин отметил следующее.



При решении задач цифровизации АПК важно учитывать макроэкономические изменения в России и в мире, учитывать изменения потребительских предпочтений, перспективы развития цифровых технологий, а также применение новых бизнес моделей. При этом ключевой задачей является стать ближе к конечному потребителю.



Сегодня для всей цепочки создания стоимости продукта в агропромышленном комплексе нужны российские цифровые решения, при этом в значительной степени они есть и с помощью этих цифровых решений нужно повышать не только эффективность управления, что очень важно, но нужно повышать эффективность всего производства. Вкладываться нужно не только в CRM системы, а также в другие системы — в дорогостоящее цифровые производственные технологии и оборудование.



По мнению экспертов, предприятия АПК преимущественно цифровизуются за счет собственных средств, что является следствием «недостатка» уровня инструментов поддержки, и следствием этого является недостаточный уровень внедрения технологий и платформенных решений в АПК в целом. Здесь мы видим запрос на дополнительные меры финансовой поддержки цифровизации предприятий АПК, в том числе малого и среднего предпринимательства. При этом федеральных мер поддержки достаточно много, нужно еще раз проанализировать их, прежде всего, на уровне регионов, и понять, почему их не так активно используют предприниматели, субъекты МСП, сформировать при необходимости предложения по корректировке совместно с бизнес и экспертным сообществом.



Факторы, которые сдерживают сегодня цифровизацию АПК — это финансирование, инфраструктура, кадры. Отдельно эксперты выделили такие проблемы, как саботаж и воровство. Примеры это привели Руководитель проекта «Цифровизация сельского хозяйства», исполнительный директор «Ассоциации интернета вещей» Инна Скрытникова и генеральный директор «Смарт Агро инжинирнг» Владимир Александров.



Что касается кадровой проблемы — нужно повышать квалификацию сотрудников, нужно разрабатывать, как отметил, Искандер Бариев, проректор — начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис, «правильные программы» с «правильным» контентом, делать то, что в частности сейчас делает, в т. ч. Университет Иннополис. Активно включилась в эту работу организация «Цифровая экономика». Представляется целесообразным, чтобы в эту работу включились представители субъектов РФ совместно с представителями отраслевого и цифрового бизнеса, научно-образовательных организаций и экспертного сообщества.



Эксперты отметили, что важно показывать эффективность цифровизации, если предприятия, фермеры ее не увидят, то они этого делать не будут. Здесь нужны практические кейсы, передовые решения, привязка этих решений, прежде всего, к экономике конкретного предприятия и организации.



Сегодня в АПК есть успешные практики не только в реализации различных решений, но и успешные практики в целом цифровизации предприятий. Кроме этого, применяемые в АПК технологии не только конкурентоспособные на российском и международном рынке, но и есть решения, которые не имеют аналогов в мире. Эти решения нужно внедрять у себя, конечно, пользоваться и продвигать их на международные рынки.



При решении задач цифровизации АПК нужно учитывать дополнительные инструменты финансирования, которые появились на федеральном уровне, в т. ч. инструменты финансовой поддержки внедрения цифровых технологий от Российского фонда развития информационных технологий: убедились, что предприятия АПК также находятся в фокусе его внимания. Сегодня этими инструментами нужно пользоваться для повышения эффективности предприятий АПК в субъектах РФ, соответствующую работу важно оперативно организовать в регионах вместе с представителями отрасли и ведущих российских технологических компаний.



Эксперты отметили отдельную задачу по адаптации цифровых сервисов для субъектов МСП в сфере АПК, они должны быть для них более простыми, удобными, учитывать специфику МСП, ориентироваться на их потребности. Вместе с этим сегодня цифровые сервисы для предприятий МСП в АПК также существуют, их нужно популяризировать, включать соответствующие мероприятия в программы развития АПК, поддержки МСП на уровне субъектов РФ.



Эксперты отметили, что пандемия действительно сегодня по-разному повлияла на решение задач цифровизации предприятий и организаций. Отмечаем, что часть предприятий и организаций в регионах сокращает затраты на IT, но предприятия, которые смотрят в будущее, играют «вдолгую», создают действительно эффективное, конкурентоспособное производство, они наращивают расходы на IT. Именно цифровизация дает нам ответ на такие вызовы, как пандемия, и позволяет нам осуществлять бесперебойное производство в условиях значительных ограничений.



«Цифровизуйся или проиграешь! — это в полной мере касается и организаций, предприятий агропромышленного комплекса регионов. Задача ускоренного внедрения цифровых технологий в деятельность предприятий АПК, цифровой трансформации, достижения ими цифровой зрелости должна быть одной из приоритетных задач в цифровой повестке регионов, прежде всего тех, где АПК является ключевой отраслью региональной экономики», — отметил директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.



Запись эфира доступна на YouTube-канале и Facebook «Ведомостей». Презентации участников можно скачать по ссылке .

