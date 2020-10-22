Маркировка выведет фальсификат с рынка питьевой воды

«Кристалл Югра»

В России расширяется спектр товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относится, например, питьевая вода. Эксперты утверждают, что доля фальсифицированной и некачественной продукции здесь очень высока

Сейчас в стране начинается эксперимент по маркировке воды. ООО «Кристалл Югра» (Ханты-Мансийск) включилось в его проведение одним из первых в стране. Начало работы в рамках эксперимента прокомментировал руководитель компании Юрий Шпилевой:

- Поскольку обязательное введение маркировки питьевой воды — вопрос не слишком отдаленного будущего, мы приняли участие принять участие в подготовительной части, эксперименте. Сейчас все необходимое для этого оборудование бесплатно поставляет оператор проекта маркировки, ЦРПТ. Считаю, что для небольших и средних предприятий, таких как наша компания, это хорошая возможность протестировать все процессы, наладить работу в новых условиях. В перспективе, когда маркировка станет обязательной для всех игроков рынка, это позволит нам оптимизировать расходы.