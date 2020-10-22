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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Маркировка выведет фальсификат с рынка питьевой воды

Партнерский материал


«Кристалл Югра»

«Кристалл Югра»

В России расширяется спектр товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относится, например, питьевая вода. Эксперты утверждают, что доля фальсифицированной и некачественной продукции здесь очень высока

Сейчас в стране начинается эксперимент по маркировке воды. ООО «Кристалл Югра» (Ханты-Мансийск) включилось в его проведение одним из первых в стране. Начало работы в рамках эксперимента прокомментировал руководитель компании Юрий Шпилевой:

- Поскольку обязательное введение маркировки питьевой воды — вопрос не слишком отдаленного будущего, мы приняли участие принять участие в подготовительной части, эксперименте. Сейчас все необходимое для этого оборудование бесплатно поставляет оператор проекта маркировки, ЦРПТ. Считаю, что для небольших и средних предприятий, таких как наша компания, это хорошая возможность протестировать все процессы, наладить работу в новых условиях. В перспективе, когда маркировка станет обязательной для всех игроков рынка, это позволит нам оптимизировать расходы.

Обычно от фальсификации и действий недобросовестных конкурентов больше всех страдают крупные бренды, например «Ессентуки» и т. п. Они окажутся в наиболее выигрышном положении, т. к. маркировка стопроцентно выведет с рынка нелегальную продукцию.

«Кристалл Югра» 

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