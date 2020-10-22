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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

«Ростсельмаш» провел очередной этап испытаний умных электронных систем

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» совместно с многолетним партнером — компанией «Русагро» - провела очередной этап испытаний умных электронных систем. В этот раз на полях холдинга в Белгородской области приводилось промышленное тестирование системы «РСМ Маршрутизатор»

Специалистами «Ростсельмаш» и «Русагро» совместно были разработаны требования и заданы параметры тестирования. Результаты проверки системы удовлетворили специалистов обеих компаний, были выявлены дополнительные направления, которые будут отработаны во время следующих этапов тестирования, в частности — вспашки.

Система оптимизации работы транспорта в поле — «РСМ Маршрутизатор»  разработка компании «Ростсельмаш» - часть инновационного проекта «Автономная ферма». Она представляет собой алгоритм, оценивающий характеристики поля и машин, выстраивает максимально эффективный маршрут движения техники в поле. Система выстраивает карты-задания и имеет возможность отправлять задания машине или группе машин прямо в систему автовождения «РСМ Агротроник Пилот 2.0». При этом, программа прогнозирует места выгрузки урожая, основываясь на данных бункера, производительности и урожайности и заблаговременно отправляет в систему «Агротроник» машины перегрузчика геолокацию выгрузки с точностью до 10 м.

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