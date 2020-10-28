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Конференция Агрохолдинги России — 2020

«Ростсельмаш» и правительство Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Заместитель председателя правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов и коммерческий директор компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов заключили соглашение о сотрудничестве, благодаря которому аграрии региона смогут в 2021 году приобрести тракторы и кормоуборочные комбайны с дополнительной скидкой

По условиям соглашения, в течение 2021 года компания поставит краевым сельхозпроизводителям до 35 тракторов серии 2000 (модели 2375 и 2400) и до пяти кормоуборочных комбайнов серии F2000 (модели F2550 и F2650) со скидкой до 5% от цен, установленных на этот год в соответствии с постановлением правительства России №1432.

В «Программе 1432» утверждены правила предоставления субсидий отечественным производителям сельхозтехники. По ним аграрии могут получить 15-типроцентную скидку при покупке сельхозмашин. В свою очередь, выпадающие доходы производителям сельхозтехники компенсирует государство. Таким образом, приобретая тракторы и кормоуборочные комбайны, вместе с 5-типроцентной скидкой, которую в рамках соглашения предоставит «Ростсельмаш», краевые сельхозпроизводители могут рассчитывать в сумме на 20-типроцентную скидку.

Сельхозмашины компании «Ростсельмаш» завода популярны в Красноярском крае за счет доступной цены и высокой энергонасыщенности. Сегодня на полях Красноярского края работает до 1000 комбайнов, тракторов, опрыскивателей, поставленных в последние годы. Только в 2020 году, несмотря на пандемию, динамика закупок машин «Ростсельмаш» в крае выросла. Уже по итогам девяти месяцев аграрии закупили комбайнов и тракторов «Ростсельмаш» на 30% больше, чем за весь 2019 год. Доля компании на рынке зерноуборочных комбайнов достигла 91%.

Помимо поставок энергонасыщенных сельхозмашин «Ростсельмаш» сотрудничает с Красноярским краем и по другим направлениям. В регионе хорошо развита сервисная служба, современная аудитория открыта в Красноярском государственном аграрном университете.

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