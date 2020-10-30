Свыше 2000 механизаторов России ставят рекорды с техникой «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» собирает лучших операторов сельхозмашин России. Более 2 тыс. механизаторов из разных регионов страны уже присоединились к корпоративной программе «Ставим рекорды вместе» и демонстрируют высокие результаты работы

До окончания сбора заявок на участие в программе «Ростсельмаш» осталось чуть более месяца. У всех, кто работает на тракторе RSM 2000-й серии или на современном зерноуборочном, кормоуборочном комбайне «Ростсельмаш»; кто каждый день проходит на своей технике все новые гектары полей, есть все шансы войти в команду лучших из лучших и получить главное вознаграждение — один из 30 легковых автомобилей LADA 4x4 Urban 3D. Кроме этого все участники программы получат подарочный «набор механизатора».



«Наш регион в этом проекте уже представляют 50 человек, но может быть еще больше. Мы продолжаем прием заявок на участие. Сейчас в полях идут осенние работы. Это хорошая возможность включиться в трудовое соперничество механизаторам, работающим на тракторах Ростсельмаш. Тем более что среди них немало настоящих профессионалов», — говорит Руслан Кузиев, гендиректор дилерского центра «Ростсельмаш» в Республике Татарстан ООО «Таросмашинери».



Программа «Ростсельмаш» «Ставим рекорды вместе» стартовала в апреле. В ней участвуют зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS; кормоуборочные комбайны серии RSM F и тракторы 2000-й серии: RSM 2375 и RSM 2400. Работа комбайнеров сравнивается по намолотам или количеству заготовленной массы. Работа операторов тракторов оценивается по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении.



Для того чтобы войти в команду самых умелых операторов агромашин «Ростсельмаш», достаточно выбрать номинацию и связаться с дилерским центром компании в регионе. Последний день, когда можно подать заявку на участие в программе — 30 ноября 2020 года.

