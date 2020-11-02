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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Первая роботизированная ферма в республике Марий Эл

Партнерский материал


DeLaval

DeLaval

В четверг, 29 октября состоялось официальное открытие молочного комплекса ЗАО Племзавод «Семеновский» в Медведевском районе республики Марий Эл

На открытии присутствовал глава республики Александр Евстифеев, который дал высокую оценку деятельности племзавода, отметив профессионализм специалистов и руководства предприятия, а также хороший уровень поддержки со стороны министерства сельского хозяйства региона.

Ферма рассчитана на 280 голов, доение которых осуществляют четыре робота-дояра® DeLaval VMS™ V300. Это новейшая модель системы добровольного доения от компании DeLaval, позволяющая осуществлять процесс доения без влияния человеческого фактора, что способствует увеличению надоев, повышению качества молока и помогает сохранить здоровье коров.

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«Чем меньше человеческого участия в производстве, тем больше молока будут давать коровы, и лучшего качества оно будет», — отмечает Александр Козырев, генеральный директор ЗАО племзавод «Семеновский». Предприятие является крупнейшим производителем молока в республике Марий Эл, входит в число системообразующих предприятий региона.

До официального открытия ферма в Медведевском районе две недели находилась в режиме тестирования и за этот короткий срок продемонстрировала увеличение надоев на 10% по сравнению с традиционными системами доения. «В среднем по надоям мы прибавили на каждую корову 7 л, практически ничего не изменяя и используя те же корма, что и на других фермах. Мы получили прибавку за счет комфортного содержания и доения коров по биологическим часам», — прокомментировал Роберт Малинин, заместитель генерального директора по животноводству ЗАО племзавод «Семеновский».

DeLaval 

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