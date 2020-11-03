Новая стратегическая инициатива DSM преобразит подход к питанию и здоровью животных по всему миру

DSM

Лидер в области питания и здоровья животных сделает мечту об устойчивом животноводческом производстве реальностью

С ростом численности мирового населения продолжит расти и спрос на животный белок. Со временем такая потребность во все большем количестве животного белка, уже оказывающая колоссальное давление на ограниченные природные ресурсы нашей планеты, приведет к существенным нагрузкам на окружающую среду, из-за чего планета уже не сможет обслуживать наши продовольственные системы.



Для того, чтобы в достаточной мере обеспечить растущее население животным белком, смягчив при этом экологические последствия фермерской деятельности, потребуется изобретательный научный подход и инновационные решения. Для решения этой проблемы подразделение компании DSM по питанию и здоровью животных приступило к реализации передовой стратегической инициативы «С нами это становится возможным» . Миссия проекта — содействовать проведению устойчивых и достижимых преобразований в области производства животного белка по всему миру и ускорить создание решений для обеспечения более благоприятного будущего.



«Компания DSM ориентируется на цель и результат. Мы понимаем, что сельское хозяйство как отрасль можно изменить только изнутри, — комментирует президент подразделения DSM по питанию и здоровью животных Иво Лансберген. — Мы слишком долго считали, что проблему устойчивости решит кто-то другой, слишком долго откладывали ее на потом. А ведь она решаема. Мы считаем, что сможем сделать животноводство устойчивым. Наша задача — обеспечить фермерам достойный доход, а мировому населению — доступный белок, уменьшив при этом негативное воздействие животноводства на окружающую среду. «С нами возможно все» - это обязательство предлагать реально ощутимые и выполнимые решения, удовлетворяющие потребности клиентов, о которых мы заботимся больше всего: людей и планеты Земля.



Устойчивость заложена в нашей ДНК. Мы хотим продемонстрировать свою новую концепцию в компании DSM и за ее пределами, представив наше видение сельскохозяйственного производства в будущем и роли, которую намерены сыграть в нем мы. Данная стратегическая инициатива отражает нашу решимость не только стать частью цепочки добавления ценности, но и выступить инициатором перемен, направляя международные дискуссии, связывая самые разные заинтересованные стороны экосистемы фермерства, думая на опережение, генерируя идеи и новые подходы к работе. Ведь если не сейчас, то когда?»



В соответствии с Целями устойчивого развития ООН 2, 3, 12, 13 и 14*, в основе данной стратегической инициативы лежат шесть платформ устойчивости, соответствующие главным проблемам, стоящим перед отраслью животноводства. К ним относятся:



Повышение жизненных показателей сельскохозяйственных животных



Улучшение качества мяса, молока, рыбы и яиц с целью сокращения потерь продовольствия и отходов



Сокращение выбросов от животноводства



Эффективное использование природных ресурсов



Снижение зависимости от морских ресурсов



Помощь в снижении резистентности к антибиотикам



«DSM ведет длительную и разностороннюю деятельность в области устойчивого развития; именно на этой основе мы действуем как компания, ориентированная на цель. Решение данного вопроса не терпит отлагательств. Компании должны занять активную позицию по всем аспектам устойчивости, ведь она, помимо всего прочего, жизненно важна для успеха бизнеса, — говорит Кристи Чавис, вице-президент подразделения DSM по питанию и здоровью животных. — Мы будем создавать ценность сразу в трех направлениях: Люди, Планета и Прибыль».



«Мы считаем, что при использовании наших научных достижений, инноваций и устойчивого лидерства в данных ключевых областях мы сможем существенно изменить положение дел в области устойчивого производства животного белка, — заверяет Дэвид Никелл, вице-президент по вопросам устойчивости и бизнес-решений подразделения DSM по питанию и здоровью животных. — В компании DSM принято брать ответственность за свою роль в деле охраны планеты. У нас есть бизнес-решения, позволяющие обеспечить доступные и измеримые положительные преобразования в области устойчивости животного белка для данной отрасли, и мы продолжим разрабатывать их в будущем. Мы надеемся, что многие из вас последуют нашему примеру».



Стратегическая инициатива «С нами это становится возможным» стала итогом многолетних инвестиций и инноваций в области разработки научных решений, предназначенных для практического решения проблем, с которыми сталкивается сельское хозяйство. Она знаменует не столько новое начало, сколько существенное ускорение на пути к более устойчивому будущему.



* Цели устойчивого развития ООН представляют собой план достижения более устойчивого будущего для всех людей. Вышеуказанные цели звучат так: 2 — «Ликвидация голода»; 3 — «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию»; 12 — «Ответственное потребление и производство»; 13 — «Борьба с изменением климата»; 14 — «Сохранение морских экосистем» (Источник).



Royal DSM - международная наукоемкая компания, ориентированная на цель и занимающаяся разработками в области пищевой промышленности, здравоохранения и устойчивой жизнедеятельности. DSM содействует экономическому процветанию, повышению экологической эффективности и социальному прогрессу, создавая ценность для всех заинтересованных лиц. DSM поставляет инновационные бизнес-решения в области питания для людей и животных, ухаживающей косметики и парфюмерии, медицинской техники, экологически чистых продуктов и приложений, а также новой мобильности и связи. Чистые продажи DSM и ее ассоциированных компаний составляют около 10 млрд евро ежегодно, а штат насчитывает примерно 23 тыс. сотрудников. Компания котируется на бирже Euronext Amsterdam. Подробная информация представлена на сайте www.dsm.com/wemakeitpossible .





Заявления прогнозного характера



Настоящий пресс-релиз может содержать заявления прогнозного характера о будущих (финансовых) показателях эффективности компании DSM и ее положении. Данные заявления основаны на текущих ожиданиях, оценках и прогнозных показателях DSM, а также на информации, доступной компании в настоящий момент. DSM предупреждает читателей о том, что такие заявления подразумевают определенные риски и неопределенность, которую сложно предсказать, в связи с чем следует понимать, что под влиянием множества факторов фактические результаты и положение компании могут отличаться от заявленных выше. Компания DSM не обязана актуализировать заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, если этого не требует законодательство. Основной версией пресс-релиза является документ на английском языке.

