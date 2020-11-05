Запуск системы DataConnect

CLAAS

Благодаря запуску системы DataConnect теперь становится доступным обмен данными между машинами и оборудованием брендов CLAAS, 365FarmNet* и John Deere. В ближайшее время ожидается присоединение к ней и других партнеров

Система DataConnect позволяет осуществлять обмен данными, поступающими от машин и оборудования, работающих на разных платформах. При этом пользователи получают возможность просматривать информацию по всему смешанному парку техники на любой платформе одного из партнеров по своему выбору. Ранее для получения подобных данных по технике требовалось использование отдельных платформ или веб-порталов каждого производителя.



Структура решения, поддерживающего прямое взаимодействие между облаками, обеспечивает бесперебойный и автоматизированный поток данных без каких-либо дополнительных усилий со стороны клиента. В режиме реального времени обмен данными обеспечивает оперативный и полный обзор всего парка техники. Более того, DataConnect работает без каких-либо дополнительных аппаратных или программных компонентов, гарантируя безопасную обработку данных.







Используя этот новый подход, клиенты могут просматривать данные, поступающие от машин и оборудования по пяти параметрам:



текущее местоположение машины;



колеи движения машины;



уровень топлива в баке;



состояние машины в поле;



скорость машины.



Выбор цифровой платформы для отображения всех данных остается за клиентом. При подключении к системе машины других производителей автоматически появляются на экране. Техника отображается или в виде значков в комбинации цветов соответствующей марки, или в информационном поле значка. В ближайшее время система пополнится новыми функциями. Также ожидается присоединение к ней и других партнеров.



*Система 365FarmNet имеет ограниченную доступность за пределами Германии, Австрии, Польши и Великобритании.

