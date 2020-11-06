7 фактов, которые влияют на окупаемость технологий мониторинга поведения поголовья

Nedap Livestock Management

Как технологии позволяют осуществлять оперативный мониторинг здоровья поголовья стада и повышать маржинальность бизнеса

Во всем мире ситуация такова, что с учетом постоянного давления на маржинальность производства молока, идея инвестиций в технологии мониторинга поведения поголовья кажется большинству фермеров лишними затратами. Вместе с тем практический опыт доказывает, что технологии помогают молочному хозяйству любых размеров максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и обеспечить возврат инвестиций при любой цене на молоко.



- Эффективность использования ресурсов хозяйства становится критичной в условиях низкой маржинальности и это то, в чем помогает технология мониторинга поведения, — говорит Эллес те Винкель, менеджер компании Nedap по развитию бизнеса в Восточной Европе. Мониторинг поведения отслеживает состояние здоровья поголовья, оперативно идентифицирует животных в охоте, особей с признаками заболевания или отклонениями в поведении, что перераспределяет трудовые ресурсы. Дополнительным бонусом является то, что технология фиксирует больше данных, чем сотрудники способны увидеть на глаз.



Современная технология предлагает больше контроля над ситуацией, чем когда-либо раньше. Доступ к данным о состоянии как всего поголовья, так и каждой коровы в отдельности — всегда под рукой. Сотрудники быстро определяют животных с признаками начинающихся заболеваний или приходящих в охоту и могут увидеть их точное местонахождение в стойле. Такая информация поможет принимать решения и действовать, даже когда вы находитесь далеко от фермы.



Предлагаем вам ознакомиться с ключевыми аспектами мониторинга поведения, которые влияют на успешное управление воспроизводством.



1. Повышение эффективности сотрудников фермы

Технология мониторинга поведения отслеживает изменения в поведении и состояние каждой коровы круглосуточно. Вы всегда имеете доступ к данным по статусам животных в охоте и их местонахождению. Хватит тратить время на определение охоты и поиск коров вручную. Вместо этого сотрудники могут заниматься задачами, связанными с управлением и содержанием фермы.



2. Точный учет для принятия решений в реальном времени

Без данных под рукой ваше мнение всегда остается необоснованным. Технология мониторинга поведения точно фиксирует активность отдельных коров и группы в целом. Исключите «гадание на кофейной гуще» - все данные зафиксированы, собраны в отчеты и доступны по первому требованию. Если что-то пошло не так с животными, — вы на основании системного уведомления немедленно предпринимаете шаги для исправления ситуации, а не ждете результатов дойки.



3. Меньше проблем со здоровьем и сопутствующих затрат

Современные системы, такие как Nedap CowControl (также доступна на рынке как GEA CowScout / Milkrite-Interpuls Cow Monitoring ), контролируют каждый прием пищи, руминацию или обездвиживание. Они могут обнаружить признаки таких заболеваний, как кетоз, субклинический мастит и пневмония, за несколько дней до того, как симптомы станут заметны сотрудникам. Экономия времени и денег происходит за счет раннего определения и лечения больной коровы, то есть до того, как ей понадобится медицинская помощь, упадет надой молока или потребуется выбраковка.



4. Улучшение индекса осеменения

На молочных фермах, где для принятия решений используют системы мониторинга поведения, наблюдается улучшение показателей осеменения. Датчики точно определяют коров в охоте и оптимальное время для их оплодотворения, что снижает затраты на воспроизводство поголовья. В результате оптимизируются периоды стельности и интервалы между отелами.



5. Улучшение состояния здоровья и рост продуктивности

Благодаря улучшенным показателям воспроизводства поголовья, фермеры могут добиться большего количества дней, когда корова продуктивна. Раннее обнаружение проблем со здоровьем предотвращает ненужную потерю надоев, продлевает продолжительность жизни коровы и количество лактаций. Таким образом, вы получаете больше, чем могли в отсутствие технологии мониторинга стада.



6. Комфортные условия для коров

Системы мониторинга поведения формируют тренды продуктивности поголовья, которые влияют на содержание, уход и питание животных. Эти тренды вы можете замечать и наблюдать, что положительно влияет на комфорт коров. Кроме этого, датчики точно определяют коров, которые требуют внимания, а какие — нет. Поэтому животные лишний раз не подвергаются стрессу, не нарушается их привычный распорядок дня.



7. Больше времени для себя

Система мониторинга поведения постоянно показывает вам актуальную информацию о состоянии здоровья всего стада. Вы можете спокойно отлучиться с фермы и делать что-то важное.



Очевидно, что использование современных технологий мониторинга поведения по максимуму помогает любому хозяйству повысить эффективность. Даже в условиях спада экономики хозяйства, фермы, использующие Nedap CowControl, сообщают, что технология окупается за один-три года. И это не говоря о надежности информации, которую вы получаете с системой.



По словам Дирка Хоффрихтера, менеджера по сельскохозяйственным услугам Milkrite Interpuls, есть несколько аспектов, по которым система мониторинга состояния здоровья и охоты от Nedap имеет большое значение для современного оперативного управления. Два из них — это экономия времени и рост выручки.



Во-первых, важным фактором является экономия времени. Простое и схематическое представление о наиболее важных показателях, дает вам быстрый обзор состояния здоровья всего стада. Основное внимание в системе уделяется событиям, связанным с репродуктивностью и здоровьем животных. Простое отображение информации в отчетах на дисплее любого устройства позволяет быстро осмотреть животных в охоте и тех, кому требуется незамедлительная помощь из-за отклонений от нормы в поведении. По словам Дирка Хоффрихтера, в то время как некоторые системы быстро предоставляют слишком много информации, Milkrite-Interpuls Cow Monitoring от Nedap дает только то, что действительно нужно здесь и сейчас.



Во-вторых, использование системы мониторинга Milkrite-Interpuls от Nedap также приносит пользу, когда дело доходит до получения прибыли. Сократив интервал между отелами в среднем на 23 дня, можно получить дополнительную прибыль в размере 69 евро, с учетом затрат на кормление в размере 3 евро в день. Кроме того, можно сэкономить на мониторинге здоровья, например, при мастите. Исходя из уровня заболеваемости в 0,4% на ферме из 200 коров со средней производительностью 10 тыс. л, возможна экономия до 2133 евро. В данном случае система мониторинга коров Milkrite-Interpuls от Nedap распознает проблемы со здоровьем раньше, чем люди, поэтому лечение можно начать раньше. По словам Дирка Хоффрихтера, за период лактации можно сэкономить до 238 л молока при цене на молоко 0,32 евро, что в сумме составляет 76 евро на корову.



Автономный модуль «Компьютеризированное животноводство» (Precision Farming kit) является идеальным решением для улучшения показателей воспроизводства, здоровья и благополучия вашего стада.



Технологическая компания Nedap поставляет решение на рынок РФ и СНГ через крупнейших игроков рынка, которые предлагают проекты под ключ. Выбирайте своего поставщика доильного оборудования и поинтересуйтесь о технологиях для мониторинга поведения животных — эти решения закладываются, как ядро готового технологического проекта вашей фермы.



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Semex AI24



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Boumatic Heatseeker II



Lely QWES



Опубликовано на сайте www. dairynews.ru

