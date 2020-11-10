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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Орловские аграрии бьют зерновые рекорды вместе с техникой «Ростсельмаш»

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Орловские аграрии в этом году собрали рекордный урожай. Они перешли отметку в 4 млн т зерновых, а средняя урожайность достигла почти 46 ц/га. Об успехах сельхозработников рассказал губернатор Андрей Клычков

Важнейшую роль в достижениях Орловского АПК играет техника «Ростсельмаш». Только за январь-октябрь этого года аграрии региона приобрели 85 агромашин «Ростсельмальш», что на 56% больше, чем за весь 2019 год. А всего за пять лет парк Орловской области пополнили почти 450 агромашин, среди которых 370 зерноуборочных и 11 кормоуборочных комбайнов, а также 64 трактора «Ростсельмаш».

«Ростсельмаш» и Орловскую область связывают крепкие партнерские отношения. Помимо поставок современной техники в регионе хорошо развита сервисная служба, проводятся демонстрационные показы техники, ведется сотрудничество в образовательной сфере, проводятся стимулирующие кампании и специальные программы для клиентов.

«Ростсельмаш» 

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