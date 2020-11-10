В рамках Международной выставки технологий для животноводства и полевого кормопроизводства АГРОС-2021 состоится конференция «Современные технологии в молочном козоводстве — гарантия высокого качества продукции для здоровья человека»

Мероприятие пройдет 28 января 2021 года, организаторами выступают: ФГБНУ ВНИИплем, Ассоциация промышленного козоводства, ООО «ДЛГ РУС».



В большинстве стран мира, включая Россию, технология в молочном козоводстве носит экстенсивный характер. Опыт Нидерландов, Германии и других стран показывает, что в этой отрасли успешно внедряются высокомеханизированные технологические процессы содержания, кормления, доения и выращивания животных. Современное молочное козоводство в нашей стране становится интенсивной отраслью, обеспечивающей круглогодовое производство молока высокого качества, увеличение продуктивности животных, при сохранении их здоровья. Однако в большинстве мелких и средних по численности поголовья ферм распространена экстенсивная стойлово-пастбищная технология содержания животных, поэтому на конференции будут рассмотрены вопросы, имеющие большое значение как для крупных промышленных ферм (с промышленной технологией), так и для более маленьких по численности коз хозяйств (со стойлово-пастбищной технологий содержания).



Ведущие ученые и практики из России и из-за рубежа поделятся своим опытом по вопросам, отражающим технологию содержания, кормления, племенной работы в молочном козоводстве, обеспечивающим высокое качество продукции для здоровья человека.



По окончании конференции докладчики ответят на вопросы, которые можно подготовить заранее и отправить на электронную почту организаторам мероприятия (n0817@mail.ru Новопашина Светлана Ивановна).



Будет интересно всем! И тем, кто уже давно занимается разведением коз и овец, и тем, кто только задумывается о выборе животных для разведения!



Приглашаем принять участие всех желающих в этом интересном мероприятии



28 января 2021 года, 15.15 — 18.00, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо».



Павильон 2, Выставочный зал №8, конференц-зал «Н».

