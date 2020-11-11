Животный жир как способ снизить себестоимость комбикормов

ООО «Самила»

В этом году цены на масличные культуры и продукцию их переработки бьют рекорды из-за сократившегося производства. В то же время растительные жиры являются одними из важных составляющих комбикорма, и повышение цен на них приводит к росту себестоимости в птице- и свиноводстве. Сократить затраты можно, частично заменив в рецептурах растительный жир животным

Кормовой животный жир является высокоценным продуктом, который вырабатывается при переработке сырья животного происхождения, получаемого от мясокомбинатов, птицекомплексов и убойных пунктов. Для его производства используется охлажденное или замороженное боенское сырье не позднее четырех часов после убоя.



Животный жир может на 50% заменить собой растительное масло при производстве комбикормов. Средний ввод растительных масел на весь период роста птицы в комбикормах составляет 1,5% (цифра может меняться в зависимости от технологии и компонентов, используемых на разных фабриках), на период роста свиньи — около 1%. С учетом текущих объемов выпуска комбикормов, потребление растительных масел в России за год достигает 230 тыс. т в рационах для птицеводства и 150 тыс. т — для свиноводства. «Учитывая вышесказанное, несложно подсчитать, что потенциальный суммарный объем потребления животного жира на рынке может составлять до 190 тыс. т в год — 115 тыс. т для птицы и 75 тыс. т для свиней, — говорит генеральный директор компании «Самила» Станислав Савчук. — По нашей оценке, за последние два года реальное потребление данного продукта в России увеличилось в два раза, причем основную прибавку обеспечили крупные холдинги, имеющие собственные современные мощности по переработке боенских отходов и производству комбикормов».



Сама «Сария», в которую входят два завода на территории Белоруссии и три производственные площадки в нашей стране (суммарно производят 46 тыс. т кормового жира в год), начала работать на российском рынке в 2013 году. За это время объем реализации животного жира OLISA, выпускаемого «Сарией», увеличился с 1,3 тыс. т до прогнозных 3 тыс. т по итогам 2020 года.







SARIA Group

Ведущий международный производитель качественных продуктов для потребления человеком, питания животных, аквакультуры, фармацевтики и сельскохозяйственного сектора. Компания также предоставляет услуги для сельскохозяйственного сектора и пищевой промышленности.



Штаб-квартира холдинга находится в Германии. На постсоветском пространстве SARIA Group оперирует пятью производственными площадками. Первое из российских предприятий компании, расположенное в городе Елабуга (Татарстан), было запущено в 2013 году. На заводе работает четыре независимые линии, где раздельно перерабатывается все боенское сырье, получаемое от здоровых животных, и выпускаются такие продукты как кровяная мука, мука из гидролизованного пера птицы, мясная мука, мясокостная мука, животные жиры. Также в рамках совместных проектов ГК «Сария» с компаниями «Дамате» и «Черкизово» функционируют две площадки в Пензенской области. Общий объем производства животного жира на российских предприятиях составляет 30 тыс. т, муки животного происхождения — 60 тыс. т.



Всю производимую продукцию российские и белорусские заводы SARIA выпускают под собственным брендом. Сухие продукты носят наименование SAMILA, жидкие, а именно кормовые жиры — OLISA. Для удобства российских клиентов в 2017 году была образована компания «Самила», которая консолидировала в себе все торговые контакты, при этом потребитель получает полную сервисную поддержку по продукту с момента отгрузки товара до ввода его в комбикорма от специалистов холдинга.







География продаж продуктов Samila и Olisa простирается от Калининграда до Дальнего Востока. Но основная доля приходится на регионы ЦФО, ПФО и Урала — там, где сосредоточено наибольшее поголовье животных и птиц. 60% потребителей животного жира компании составляют птицеводы. 40% приходится на независимые комбикормовые производства и свиноводческие предприятия.



В чем выгода

Животный жир Olisa на 100% заменяет по своим питательным свойствам растительное масло, используемое в комбикормах. С технологической точки зрения, его можно добавлять в жидком виде в смеситель, тем самым полностью замещая им растительное масло. При этом стоимость животного жира менее волатильная, чем растительного. За пять лет цена на первый колебалась в пределах 33,5-35,5 тыс. руб./т с НДС (10%) и доставкой по ЦФО и ПФО. Минимальная разница между ними составляла более 10 тыс. руб./т в пользу животного жира. В некоторые месяцы данный ценовой разрыв достигал 25-30 тыс. руб./т.



В этом году к октябрю животный жир подорожал до 53 тыс. руб./т, но с учетом того, что цена на подсолнечное масло к тому времени превысила 74 тыс. руб./т, вводить первый в рецептуры по-прежнему выгодно. «Вложенные деньги в проект по вводу животного жира в корма могут быть возвращены в течение календарного года, сроки окупаемости зависят от общего объема потребляемого масла и сложности проекта по модернизации линии. Безусловно, при большем объеме потребления масла время возврата инвестиций сокращается, их возврат мы можем увидеть в течение квартала. В будущем это производство даст предприятию возможность быть более конкурентным в стоимости готового продукта по отношению к другим участникам рынка, которые кормовой жир не используют», — подчеркивает Станислав Савчук.







Сдерживает более активное внедрение животного жира в комбикормовые рецептуры, пожалуй, только технологическая часть. В отличие от растительного масла он начинает переходить в твердую форму при плюсовых температурах. Так, для говяжьего жира эта температура составляет 38 ℃, для свиного — 32 ℃, а для птичьего — 22 ℃. Многих потребителей это останавливает от приемки такого продукта к себе на завод. Ведь помимо того, что для него необходимо иметь теплоизолированную емкость (для этого подходят существующие емкости под растительное масло с доработкой по их утеплению), в нее необходимо встроить теплоноситель, который бы постоянно поддерживал температуру жира на необходимом уровне. Для транспортировки жира из емкости хранения в комбикормовый цех необходимо теплоизолировать трубы подачи, а также установить «спутник», который бы обеспечил нагрев трубы в зимнее время. В некоторых случаях потребителю требуется заменить форсунки и насос в смесителе для подачи жира. «На каждом из предприятий, производящих комбикорма, есть грамотные технические специалисты, которые могут правильно и с минимальными затратами провести такую модернизацию линий, получив в конечном итоге нужный результат, — уверен Савчук. — Это доказывает опыт наших партнеров, которые своевременно сделали модернизацию, и теперь работают более эффективно. Если же производству потребуется помощь, то наши технические специалисты всегда готовы поделиться своими знаниями».



Питательные характеристики животного жира

Замена растительного жира животным в комбикормах как минимум равноценна, но в некоторых случаях более выгодна потребителю по нескольким параметрам. Содержание насыщенных жирных кислот в кормовом жире составляет не менее 40%. В его составе преобладают насыщенные пальмитиновая и стеариновая кислоты, при этом концентрация мононенасыщенных кислот — не менее 30%, полиненасыщенных — не более 25%. В птицеводстве кормовой жир является незаменимым источником линоленовой кислоты. Энергетическая ценность данного продукта — не менее 850 Ккал/100 г.

