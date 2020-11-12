Corteva Agriscience отчитывается по результатам третьего квартала, подтверждая планы на 2020 год

Corteva Agriscience

Компания обеспечила увеличение объемов продаж и прибыли

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) представила финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.



Обзор результатов третьего квартала





В ІІІ квартале 2020 года. чистые продажи уменьшились на 3% по сравнению с предыдущим годом. Органические продажи выросли на 9%. Улучшение объемов и цен из-за большего продвижения новых продуктов было более чем нивелировано влиянием валютных колебаний и сезонных изменений в сегменте семян.



Чистые продажи средств защиты растений выросли на 9%, а органические продажи на 21% с увеличением продаж во всех регионах, кроме Северной Америки3. Улучшение объемов и цен было обусловлено, прежде всего, постоянным внедрением новых продуктов защиты растений в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах EMEA3.



Нормализация сезона в Северной Америке3 привела к снижению объемов продаж семян в третьем квартале 2020 года, что привело к снижению объемов продаж семян по сравнению с прошлым годом, чистый объем продаж уменьшился на 23%, в том числе органические продажи уменьшились на 14%.



Убытки по ОПБУ и прибыль в расчете на акцию от продолжения деятельности составили $390 млн и -$0,52 за третий квартал 2020 соответственно.



Операционная EBITDA была убыточна в размере -$179 млн, улучшив результат на 14% по сравнению с предыдущим годом. Операционная маржа EBITDA улучшилась на 120 базисных пунктов. Прирост объемов и выгодный продуктовый микс средств защиты растений в сочетании с синергией и производительностью значительно нивелированы сезонным изменением продаж семян и валютными колебаниями, которые не дали возможности роста для маржи.



Синергия расходов от слияния и производительность составляли примерно $40 млн за третий квартал и соответствуют запланированным $230 млн за весь год. Общепроизводственные расходы в процентах к продажам улучшились на 175 базисных пунктов благодаря валютным колебаниям, улучшению производительности, контролю за расходами и снижению комиссионных расходов.



Компания продолжает поддерживать сильную ликвидность и в течении квартала принимала меры для усиления фокуса на денежные потоки, улучшая чистый оборотный капитал на 7% по сравнению с предыдущим годом.



Обзор результатов за девять месяцев 2020





«Показатели Corteva за девять месяцев 2020 года отражают сильную и последовательную работу нашей глобальной команды. Мы обеспечили рост продаж и прибыли в течение первых трех кварталов года, несмотря на постоянную волатильность рынка и общую неопределенность. Наше портфолио новых технологий стало ключевым фактором этого прогресса, поскольку мы обеспечили улучшение объемов и цен почти во всех регионах благодаря запуску и наращиванию новых продуктов защиты растений и семян, включая Enlist E3™4, Qrome®, Inatreq™, Arylex™ и Rinskor™, а также постоянный спрос на ключевые дифференцированные технологии, такие как наши Spinosyns. В направлении семян стратегия «цена за ценность» привела к увеличению маржи, даже несмотря на постоянные вызовы и конкурентное давление. Кроме того, мы продолжали усиливать свой крепкий баланс и ликвидность, сохраняя средства и осуществляя дальнейшие действия по уменьшению расходов и оптимизации производительности. Отражая наши обязательства по дисциплинированному распределению капитала и накоплению средств, мы ускоряем наши дальнейшие действия по возврату средств акционерам, о чем свидетельствует наше решение продлить предварительно объявленный выкуп акций.



Мы подтвердили свой годовой план на 2020 год и остаемся уверенными в намеченном пути. Наши команды по всему миру сфокусировано управляют всеми рычагами, поскольку мы сосредотачиваемся на том, чтобы успешно закончить 2020 год и, глядя в 2021 год, гарантировать лучшие позиции для максимизации потенциала нашего ведущего в отрасли портфолио инноваций и глобальной системы распределения, продолжая при этом способствовать усилению маржи, ускорению улучшения производительности и увеличению ценности для наших акционеров», — Джеймс К. Коллинз, главный исполнительный директор Corteva Agriscience.



Новости компании

Стратегия «цена за ценность» укрепляет конкурентную позицию во всем мире



Corteva укрепляет свои позиции на ключевых рынках семян благодаря своей высокой производительности и стратегии «цена за ценность». Опираясь на постоянное наращивание продаж Qrome® в Северной Америке, Corteva с начала года обусловила рост цен на семена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и странах EMEA3 благодаря силе своего продуктового портфолио.



Достижение дополнительного прогресса от запуска Enlist E3™4



Компания продолжает быстро наращивать свою технологию Enlist E3™ и внесла изменения в свой план производства семян, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в 2021 году. Благодаря активным ранним заказам, свидетельствующем о принятии технологии, Corteva остается уверенной в своих ожиданиях относительно проникновения на рынок.



Ранее утвержденное расширение мощностей для ускорения роста



Corteva продолжает стимулировать рост продаж своих высокодоходных инсектицидов Spinosyns с ограниченным предложением. Общий объем продаж инсектицидов за девять месяцев года вырос на 5%, что обусловлено постоянным расширением мощностей. Ожидается, что эти действия позволят продать инсектициды Spinosyns на $1 млрд до 2023 года, что на 30% больше по сравнению с оценками 2020 года.



Инициативы в производстве средств защиты и улучшение целевых расходов



Компания продолжает совершенствовать свое производственное присутствие, останавливая неконкурентные мощности и внедряя стратегические изменения в системах поставки продукции. Ожидается, что эти действия, которые включены в текущие программы повышения производительности, позволят сэкономить до конца 2022 года дополнительные $150 млн.



Поддержка операционной эффективности благодаря своевременному реагированию на COVID-19



В ответ на пандемию COVID-19 Corteva провела целевые мероприятия по затратам, чтобы преодолеть краткосрочную волатильность рынка. Эти действия обеспечили сбережения средств в размере $50 млн до третьего квартала 2020 года, что помогло компенсировать стратегические инвестиции в этот период. Компания планирует придерживаться такой стратегии до 2021 года.



Обеспечение постоянного прогресса по выполнению обязательств по расходам и производительности



Постоянный прогресс в выполнении обязательств по расходам и производительности привел к синергии расходов и экономии в $170 млн в этом году. Компания продолжает достигать своих целей по производительности в течение всего 2020 года.



Ускоренный возврат вознаграждений демонстрирует сильный фокус на акционерах



До конца сентября компания вернула акционерам более $370 млн в виде квартальных дивидендов и выкупа акций. Исходя из основных операционных результатов, компания рассчитывает достичь значительного прогресса в рамках утвержденной программы выкупа акций до конца года. Благодаря дополнительным усилиям компания рассчитывает завершить программу выкупа до конца 2021 года, на шесть месяцев раньше первоначального срока.



Итоги третьего квартала 2020 года

В течении третьего квартала 2020 года чистые продажи уменьшились на 3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, но органические продажи1 выросли на 9%.



Объемы увеличились на 7% по сравнению с предыдущим годом. Прибыли были обусловлены, главным образом, постоянным внедрением новых продуктов защиты растений, и были частично нивелированы сезонным уменьшением объемов семян из-за более нормализованной посевной в Северной Америке по сравнению с периодом предыдущего года.



Локальные цены выросли на 2% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Более высокие цены в Латинской Америке были более чем нивелированы курсовыми колебаниями, составивших 11% от глобальных потерь. Смягчение валютных колебаний и вывод новых продуктов привели к росту цен в Латинской Америке, странах EMEA3 и Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Убытки ОПБУ от продолжения деятельности после уплаты налога на прибыль составили $390 млн в третьем квартале 2020 года. Операционная EBITDA1 за третий квартал составила убыток в размере $179 млн, что на 14% лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост объемов и выгодный продуктовый микс средств защиты растений в сочетании с постоянными синергиями расходов и усилиями по улучшению производительности более чем компенсировали курсовые колебания и влияние сезонных изменений на продажу семян.



Компания продолжает способствовать повышению оборотного капитала и производительности, ориентируясь на денежные потоки. Как результат, Corteva обеспечила 7% улучшения оборота чистого оборотного капитала.



Итоги девяти месяцев 2020 года

За девять месяцев, которые закончились 30 сентября 2020 года, чистые продажи выросли на 1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, органические продажи выросли на 6%.



Объем увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отражает увеличение спроса на новые продукты во всем мире и рост продаж после восстановления посевных площадей в Северной Америке3.



Локальные цены выросли на 2% по сравнению с предыдущим годом, при этом рост произошел в большинстве регионов. Курсовые колебания составляли 4%, обусловленные преимущественно влиянием бразильского реала.



Доход ОПБУ от продолжения деятельности после уплаты налога на прибыль составил 657 млн долл. США. Операционная EBITDA за девять месяцев составила $1,85 млрд, увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правильный продуктовый микс и рост объемов в сочетании с постоянными инициативами по улучшению производительности более чем компенсировали неблагоприятное влияние валютных колебаний.



Итоги рынка средств защиты растений

Объем чистых продаж средств защиты растений в третьем квартале 2020 г. составил $1,3 млрд. по сравнению с $1,2 млрд в прошлом году. Прибыль была обусловлена увеличением объемов продаж на 16% и ростом локальных цен на 5%, что частично нивелировано снижением курса валют на 11% и 1% влиянием портфельного предложения.



Прирост объемов в первую очередь был обусловлен мощным началом сезона в Латинской Америке. Это влияние было совмещено со значительным спросом на новые продукты во всем мире, включая гербициды Enlist™ и Rinskor™ и инсектициды Isoclast™ и Pyraxalt™.



Локальные цены выросли из-за повышения на фоне падения курса национальных валют в Латинской Америке. Больше всего валютные колебания произошли из-за бразильского реала. Влияние на портфель было обусловлено стратегической продажей непатентного продукта.



Операционный показатель EBITDA в сегменте составил $130 млн в третьем квартале 2020 по сравнению с $119 млн в предыдущем году. Прирост объемов, выгодный продуктовый микс, постоянные синергии расходов и усилия по повышению производительности компенсировали неблагоприятное влияние курса валют и увеличение инвестиций в научные разработки.







За первые девять месяцев 2020 года чистый объем продаж средств защиты растений составил 4,5 млрд долл. США, что примерно равно первым девяти месяцам 2019 года. Изменения вызваны увеличением объема продаж на 5% и ростом локальных цен на 2%, что было более чем нивелировано снижением курса валют на 6% и 1% влиянием портфельного предложения.



Увеличение объемов было обусловлено большим спросом на новые продукты во всем мире, включая гербициды Rinskor™, Arylex™ и Enlist™ и инсектицида Isoclast™. Локальные цены выросли из-за падения курса национальных валют в Латинской Америке. Больше всего это касалось бразильского реала.



Ценовые доходы от новых продуктов были частично нивелированы увеличением скидок по программам стимулирования для производителей в Северной Америке. Влияние на портфель было вызван продажей непатентних продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке.



Операционная EBITDA сегмента за первые девять месяцев 2020 года составила $677 млн по сравнению с $789 млн за первые девять месяцев 2019 года. Продажи новых продуктов, постоянные синергии расходов и усилия по увеличению производительности были более чем нивелированы большими затратами, неблагоприятным влиянием курса валют и увеличением инвестиций в научные разработки.







Итоги рынка семян

Чистые продажи семян составили $523 млн в третьем квартале 2020 года по сравнению с $681 млн в том же квартале прошлого года. Снижение было обусловлено снижением объема на 11%, уменьшением курса валют на 9% и изменением локальных цен на 3%.



Уменьшение объемов продаж было следствием смещения времени посевной в Северной Америке из-за беспрецедентного влияния погоды, что перенесло продажи семян со второго квартала 2019 года на третий квартал 2019 года. Это также повлияло на летние и ранние продажи сафрины (кукурузы второго урожая) в Латинской Америке. Неблагоприятное валютное влияние возглавил бразильский реал. Снижение локальных цен произошло в первую очередь из-за задержки продаж семян в 2019 году.



Операционный показатель EBITDA в сегменте составил $282 млн убытков в третьем квартале 2020 года, что на 4% лучше, чем прошлогодние $295 млн убытка. Постоянные синергии расходов и усилий по увеличению производительности, меньшие затраты на обслуживание плохой задолженности и более низкие комиссии более чем компенсировали снижение объемов продаж и цен и неблагоприятное влияние курсов валют.







Чистые продажи семян составили $6,5 млрд за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с $6,3 млрд за девять месяцев 2019 года. Увеличение было обусловлено увеличением объема продаж на 4% и ростом локальных цен на 2%, что было частично нивелировано снижением курса валюты на 3%.



Цены и объемы продаж росли во всех регионах, больше всего — летние и ранние продажи сафрины в Латинской Америке и рост доли в EMEA3. Мировые цены на кукурузу выросли на 2%, а соя в Северной Америке выросла на 1% по сравнению с предыдущим годом. Неблагоприятное валютное влияние возглавил бразильский реал.



Операционный показатель EBITDA в сегменте составлял примерно $1,3 млрд за первые девять месяцев 2020 года, что на 18% больше, чем прогнозируемая EBITDA в сегменте в размере $1,1 млрд в 2019 году. Благоприятный продуктовый микс, рост объемов продаж, постоянные синергии расходов и усилия по повышению производительности полностью компенсировали неблагоприятное влияние курса валют, большие комиссионные и затраты на ресурсы от уменьшения урожаев кукурузы.





Прогнозы



Corteva Agriscience подтвердила свои предварительные планы на весь 2020 год. Компания ожидает рост чистых продаж на 1-2% в год. Операционный показатель EBITDA1 ожидается в диапазоне от $1,9 до $2 млрд, а прибыль в расчете на акцию1 ожидается от $1,25 до $1,45 за акцию.

