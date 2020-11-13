В Уфе идет подготовка к ведущим событиям АПК

Башкирская выставочная компания

В 2021 году Международная специализированная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум состоятся в Уфе с 16 по 19 марта

Форум и выставка вместе составляют авторитетную платформу, которая вновь соберет в одном из крупнейших сельскохозяйственных регионов страны — Республике Башкортостан — ведущие компании, агрохолдинги и лучших экспертов, представителей органов власти, ученых, профессиональных союзов и ассоциаций, топ-менеджмент успешного бизнеса и тысячи целевых посетителей.



Участники выставки ежегодно называют «Агрокомплекс» отличной площадкой для общения и обмена опытом специалистов, способствующей развитию отрасли, налаживанию межрегиональных и международных связей, продвижению новых технологий, инвестиционных проектов как целых регионов, так и отдельных предприятий.



Выставка и Форум традиционно проходят при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторами выступают: правительство Башкортостана, Министерство сельского хозяйства республики и Башкирская выставочная компания.



Мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора и мер предосторожности для участников и посетителей.



Экспозиция выставки

Выставка «Агрокомплекс» - одна из самых авторитетных экспозиций в стране, в 2021 году она состоится в 31-й раз.



Экспозиция «АгроКомплекс» ежегодно собирает около 350 компаний. В 2020 году это были участники из 32 регионов России, выставку посетили 8211 целевых посетителей.



Участие в выставке традиционно выбирают как крупнейшие агрохолдинги, так и предприятия малых и средних форм сельского хозяйства.



Разделы выставки представят производителей сельскохозяйственной техники и комплектующих, компании, специализирующиеся на ветеринарии и животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции, агрохимии. Отдельными разделами станут IT-технологии в сельском хозяйстве, smart-фермы, агродроны, финансы, агрострахование.



Компетентное жюри традиционно подтвердит качество товаров и услуг, представленных на выставке «АгроКомплекс». Победители конкурса смогут маркировать свою продукцию золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.



Деловая программа

В рамках Форума традиционно запланирована насыщенная деловая программа.



Состоятся отраслевые секции по вопросам трансформации агропромышленного комплекса, внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве, развитию молочной отрасли, экспортному потенциалу российской продукции, технической и технологической модернизации села, «умным» технологиям в растениеводстве, селекции, семеноводстве, подбору и обучению кадров, развитию животноводства и ветеринарии.



По итогам 2020 года, делегатами Агропромышленного форума стали более 3000 специалистов, спикерами и модераторами выступило 549 экспертов федерального и регионального уровня.



Приглашаем принять участие в Агропромышленном форуме и 31-й международной специализированной выставке «Агрокомплекс»!



Площадка будет организована с соблюдением предписанных норм социальной дистанции, использованием сертифицированных санитайзеров и дезинфекции всех поверхностей.

