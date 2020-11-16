Российские производители подсолнечника оценят преимущества новой фунгицидной предпосевной обработки Lumisena™

Corteva Agriscience

Corteva Agriscience выводит на рынок новинку, получившую признание сельхозпроизводителей европейского континента за эффективный и устойчивый контроль ложной мучнистой росы и максимальное раскрытие урожайности гибридов

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience объявляет о регистрации на территории России нового препарата для фунгицидной обработки семян подсолнечника Lumisena™. Российские сельхозпроизводители, которые выращивают подсолнечник Pioneer, получат доступ к инновации уже в следующем году.



Продукт входит в линейку LumiGEN™, объединившую инновационные технологии предпосевной обработки семян, которые отвечают требованиям к устойчивому сельскому хозяйству и обеспечивают комплексный подход в предоставлении фермерам инструментов для раскрытия максимального потенциала сельскохозяйственных культур. Lumisena™ относится к фунгицидным протравителям семян и призвана вывести эффективность борьбы с ложной мучнистой росой на подсолнечнике на новый уровень, что подтверждается рядом исследований.



В основе нового препарата фунгицидной обработки находится действующее вещество оксатиапипролин, которое воздействует на возбудителя ложной мучнистой росы Plasmopara halstedii до момента нанесения вреда растению. Оно нарушает липидный обмен в клетке патогена, ингибируя гомологи оксистерол-связывающего белка (OSBP). Предотвращая высвобождение зооспор и их размножение, оксатиапипролин оказывает воздействие на все фазы жизненного цикла патогенного гриба и обладает мощным профилактическим действием при низкой норме расхода (1,75 л/т семян).



Препарат для фунгицидной обработки Lumisena™ имеет контактное и системное действие, а также благоприятный экотоксикологический профиль при соблюдении регламента его использования. Lumisena™ эффективно воздействует на целевой вредный объект в минимальных нормах расхода и обладает очень низкой токсичностью для нецелевых организмов (млекопитающих, а также птиц и пчел), что подтверждает приверженность компании Corteva Agriscience своим целям устойчивого развития 2030, которые включают улучшение природного состояния почв и биоразнообразия, а также увеличение производительности и внедрение устойчивых практик ведения сельского хозяйства для фермеров по всему миру.



Важно отметить, что оксатиапипролин входит в группу 49 по таблице FRAC и не показывает перекрестной резистентности с другими фунгицидами, которые традиционно используются в контроле патогена данной группы. Поэтому эксперты компании Corteva Agriscience рекомендуют использовать Lumisena™ в комбинации с фунгицидами, имеющими различный механизм действия, что позволит снизить риск появления резистентности.



На практике посевной материал, обработанный Lumisena™, показал значительно более низкую заболеваемость ложной мучнистой росой, чем тот, что проходил обработку стандартными, существующими на рынке фунгицидными протравителями. В ходе 29 исследований, проведенных в ряде европейских стран с участием ведущих научных экспертов, установлено, что всходы подсолнечника, появившиеся из семян, обработанных Lumisena™, поражались ложной мучнистой росой на 84% реже по сравнению с растениями, появившимися из необработанных этим препаратом семян. По результатам исследования использование Lumisena™ обеспечило от +13% до +19% сохраненного урожая по сравнению со стандартной фунгицидной обработкой.



«Проблема ложной мучнистой росы на подсолнечнике не нова. Однако, если в 1970-х годов в Европе и США было зафиксировано всего несколько рас патогена, то сегодня их идентифицировано более 50. Фитопатологи в Европе признали ЛМР проблемой номер один при возделывании подсолнечника в этом регионе, - комментирует Владимир Кушнаренков, менеджер по категории продуктов компании Corteva Agriscience. — Несмотря на то, что в России ложная мучнистая роса на подсолнечнике в настоящее время не получила столь же масштабного распространения, как в странах Европы, потери урожая из-за пробелов в системе защиты могут достигать 35%. А с учетом стремительного процесса ее эволюции и случаев, когда в Европе новые расы ЛМР преодолели используемые в производстве химические и генетические решения борьбы с ней, эта проблема приобретает все более серьезный характер для отечественных аграриев».



«Corteva Agriscience стремится предоставить фермерам надежный инструментарий для решения различных агрономических проблем. Поэтому мы рады, что, действуя на опережение, смогли сделать доступным новейший инструмент контроля этого патогена и в России. Lumisena™ - это новый стандарт фунгицидной обработки семян Pioneer, который поможет российским фермерам управлять рисками производства на ранних этапах развития растений и максимизировать потенциал урожайности», — добавил Кушнаренков.

