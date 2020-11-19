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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Техника Kverneland продолжает пополнять программу федерального лизинга

Партнерский материал


Kverneland

Kverneland

Ассортимент техники Kverneland для классической обработки почвы, попадающий в программу федерального лизинга через АО «Росагролизинг», пополнился моделями полунавесных оборотных плугов серий PN/RN с системой on-land, которые позволяют работать как в борозде, так и вне борозды

Для российского подразделения Kverneland Group, компании «Квернеланд Груп СНГ», расширение предложения техники Kverneland в «Росагролизинге» - это важная часть стратегии присутствия на российском рынке. 

«Полунавесные оборотные плуги серии PN/RN являются бестселлерами на рынке России и стран СНГ. Простые и надежные, легкие и производительные в самых различных условиях, они завоевали доверие отечественных аграриев, — рассказывает Игорь Иванов, руководитель направления плугов в компании «Квернеланд Груп СНГ». — Настоящим событием стало включение их с конца 2017 года в программу федерального лизинга. Новым достижением для нас, и новой возможностью выгодного расширения парка техники для потенциальных покупателей стало включение в список «Росагролизинга» этих же плугов с системой on-land, которая открывает для земледельцев больше возможностей». 

Плуги, оснащенные системой on-land, имеют перед обычными ряд преимуществ, позволяя работать как в борозде, так и вне ее. Подобная универсальность дает практически безграничную гибкость в эксплуатации плуга с разными тракторами.

Так, в современном сельском хозяйстве чаще стали использоваться тракторы с шинами шириной от 710 мм, а также модели со спаренными колесами. Работа вне борозды дает возможность беспрепятственно работать с такими тракторами, а также моделями на гусеничном ходу. При этом если плуг оснащен системой работы вне борозды, оператору нет необходимости демонтировать спаренные колеса на соответствующих агрегатах, за счет чего достигается существенная экономия времени. 

В целом же вспашка вне борозды обеспечивает улучшенное распределение нагрузки на почву и снижает её переуплотнение, а также минимизирует износ тракторных шин при работе на каменистых и сухих почвах.

Отдельно стоит упомянуть, что плуги с системой on-land предоставляют больший комфорт работы механизатора, так как в отличие от работы в борозде, когда трактор наклоняется в бок, создавая физическое напряжение у оператора, при работе вне борозды он не накреняется, что положительно сказывается на его работоспособности и осанке. 

Напомним, что из линейки плугов Kverneland в программе федерального лизинга участвуют полунавесные оборотные плуги серии PN-100 6-, 7-, 8- и 8+1-корпусные со сплошным и перьевым отвалом, полунавесные оборотные единицы серии RN-100 6-, 7-, 8- и 8+1-корпусные со сплошным и перьевым отвалом, а также фронтальные опорные колеса для агрегатирования их с тракторами, у которых отсутствует позиционная регулировка навески (например, «Кировцы») и универсальная тележка,  предназначенная для соединения полунавесного оборотного плуга с трактором, у которого отсутствует трехточечная навеска. 

Kverneland Group 

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