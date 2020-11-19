Компания ATG наладила маркировку шин для России в Индии

Alliance Tire Group

C 1 ноября в России введена обязательная маркировка шин и автопокрышек. Теперь все производители обязаны выпускать только маркированные шины. Эти требования распространяются и на импортеров

Компания Alliance Tire Group, один из крупнейших мировых поставщиков индустриальных и сельскохозяйственных шин на российский рынок, к маркировке подготовила один из заводов в Индии.



Для этого производитель оснастил специальным оборудованием для нанесения маркировки шинный завод ATG в Индии. Это оборудование интегрировано в систему «Честный Знак». На всю выпускаемую для российского рынка продукцию уже на производстве наносятся коды Data Matrix, по которым отслеживается движение товара. Шины поставляются в Россию в маркированном виде, официальный дилер компании реализует их в полном соответствии с законодательными требованиями.



«Таким образом покупатели имеют возможность проверить оригинальность продукции, получают гарантию того, что они приобретают действительно высококлассные шины производства ATG, а не фальсификат, — комментирует представитель пресс-службы Alliance. — С 1 ноября все шины Alliance поступают в продажу маркированными. Компания-производитель заранее позаботилась о маркировке своей продукции, поэтому никаких проблем с начало работы в новых условиях не возникло».



Маркировка шин в России вводится в три этапа. В настоящее время, на первом этапе, допускается продажа немаркированной продукции в обычном порядке. На втором этапе, с 15 декабря, продажа шин будет осуществляться исключительно в маркированном виде, но при этом также разрешено хранение немаркированных шин. С 1 марта 2021 года хранение шин допускается только в маркированном виде.

