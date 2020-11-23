Молочный союз предложил более плавные сроки внедрения маркировки молочной продукции

М. Стулов

Молочный союз России предлагает варианты более плавного вхождения отрасли в маркировку. Об этом на прошедшем партнерском вебинаре «Технологии управления маркировкой молочной продукции: производство, опт и розница» сообщила директор Союза, к. э. н., заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности Людмила Маницкая

Она сообщила, что специалисты молочной отрасли активно обсуждают этапы и процедуру ввода обязательной маркировки на отдельные виды молочной продукции. Молочный союз России, понимая, каким обременением нововведение может лечь на плечи отрасли без учетов интересов молочников и корректировки ведомственных решений, включился в диалог с заинтересованными сторонами. В их числе оператор проекта, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, акционерами которого являются «ЮэСэМ Технологии», ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп»).



«Мы пытаемся определить оптимальные технические решения и оценить потенциальное влияние проекта по маркировке на себестоимость молочной продукции, — подчеркнула она. — Несмотря на ущемление собственных интересов, ЦРПТ пошел навстречу нам и участникам рынка. Потому что важна выработка совместных подходов к внедрению этих новаций».



Среди ключевых предложений Молочного союза России — перенос поэкземплярного учета с маркировкой на более поздние сроки — 1 декабря 2023 года. Таким образом, отмечает Людмила Маницкая, у отрасли будет три года на то, чтобы подготовиться, ведь нанесение кодов маркировки — это только начало. К числу наиболее сложных этапов проекта относится настраивание складских и логистических процессов.



Также предлагается перенести начало обязательной передачи сведений в систему о вводе продукции в оборот с 1 июня 2021 года, а не с мая, как планировалось ранее. Кроме того, Молочный союз выступил с инициативой передвинуть с октября на декабрь 2021 года требование передачи информации с кассы. Попартионный учет предлагается начать в июне 2022 года.



Кроме того, руководитель Молочного союза рассказала о недавней поездке делегации, которая ознакомилась с ходом эксперимента по цифровой маркировке на предприятие по производству мороженого. «По результатам поездки делегации под руководством руководителя секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко, в этой делегации участвовала и я, и член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и вопросам природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский, представители Минпромторга, Минсельхоза, ЦРПТ с целью ознакомления прохождения эксперимента по цифровой маркировке на мороженое и проведения консультаций по маркировке группы молочных товаров», — сообщила Маницкая.



Как заявили в ЦРПТ, оператор маркировки открыт для конструктивного диалога с представителями бизнес-сообщества. «Успешность работы отрасли при обязательной маркировке напрямую зависит от того, как компании этой отрасли готовились на этапе пилотного проекта. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге как с компаниями, так и с отраслевыми союзами. Это позволит учесть все интересы бизнеса и найти оптимальные решения для компаний любого размера, создаст возможность подготовиться к обязательной маркировке в короткие сроки и с минимальными инвестициями», — сообщили в пресс-службе компании. По словам представителя ЦРПТ, в пилотном проекте по маркировке молока уже более 7 тыс. компаний, в настоящее время выпущено 27 млн кодов маркировки.

