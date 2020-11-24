«Экспонента» рассказала об инвестировании в сельское хозяйство

Фонд «Экспонента»

20 ноября состоялась II ежегодная конференция «Инвестиции в АПК». В фокусе внимания ее участников были вопросы инвестирования в аграрную отрасль как один из наиболее прогнозируемых вариантов получения прибыли

За последнее десятилетие объем инвестиций в агрикультуру и пищевую промышленность, в том числе через фонды, существенно возрос. О специфике такого формата инвестирования на конференции рассказал генеральный директор фонда прямых инвестиций «Экспонента» Александр Чил-Акопов.



Согласно данным исследования Valoral Advisors, c 2004-го по 2017 год количество профессиональных фондов, инвестирующих в сельское хозяйство, увеличилось в 12 раз, с 38 до 446. Капитал под их управлением превысил $73 млрд.



Александр Чил-Акопов подчеркнул, что продовольствие и агробизнес обладают высоким инвестиционным потенциалом как во всем мире, так и в России. Удовлетворение растущего спроса на продовольствие потребует финансовых вложений не только в производство продуктов, но и в модернизацию отрасли в целом.



При этом он отметил, что соискателям инвестиций важно не просто получить деньги на развитие своих проектов, но и убедиться в том, что работа инвестиционного фонда прозрачна, ведется в соответствии со всеми юридическими нормативами. Со своей стороны, фонды, рассматривая запросы на получение инвестиций, анализируют финансовые показатели компании, референс-листы, оценивают перспективность того или иного бизнес-формата.



По мнению руководителя «Экспоненты», среди актуальных сегодня направлений инвестирования выделяется foodtech. «Динамика развития данного сегмента на фоне пандемии COVID-19 носит выраженный характер. Вне зависимости от дальнейшей эпидемиологической ситуации он будет только расти, — комментирует эксперт. — К числу наиболее перспективных для инвестирования направлений сейчас относятся как собственно производство продуктов питания, так и IT-решения, и логистические проекты в данной сфере».



Фонд «Экспонента» основан в 2020 году.



Компания осуществляет прямые инвестиции в перспективные бизнес-проекты, отбирает проекты точечно, благодаря четко установленным критериям, инвестирует только в те проекты, в которых заложен потенциал роста, где видит четкую стратегию успешной реализации и возможность контролировать инвестиционный процесс — вплоть до выхода из проекта. Размер инвестиций в один проект составляет от 20 млн руб. до 75 млн руб. «Экспонента» инвестирует в бизнес на стадии роста и масштабирования со стабильным и растущим положительным чистым денежным потоком с целью увеличения стоимости компаний-партнеров.



Предпочтительные направления работы фонда — производство продуктов и услуг с высоким уровнем научно-технического достижения; финансовые технологии (FinTech); онлайн-образование (EdTech), медицина, сельское хозяйство. В инвестиционном приоритете «инновационные» продукты и услуги, имеющие неограниченный спрос, с возможностью выхода на зарубежные рынки.



Фонд не участвует в проектах, находящихся на ранней стадии развития (есть только идея, команда) и в работе компаний с сокращающимся чистым денежным потоком на стагнационных сегментах рынка.

