«Приосколье» выбирает технологии Ishida для точного взвешивания и упаковки мяса птицы

Ishida

Компания Ishida построила новый завод для крупнейшего в России производителя мяса птицы, компании ЗАО «Приосколье», Белгородская область. На ультрасовременном заводе применяются новейшие технологии, которые стали революционными в быстром, точном и компактном взвешивании и упаковке мяса птицы

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Задача

Компания «Приосколье» является одним из самых крупных производителей мяса птицы в России, включая разведение и переработку.







В «Приосколье» хотели увеличить свои мощности, одновременно получая максимальную выгоду от интегрированных производственных систем от одного поставщика.



Компания хотела построить завод, который мог бы обеспечить самую максимальную прибыль от каждой поставленной партии живой птицы, а также сочетал в себе наиболее эффективное использование ручного труда, при стопроцентном контроле работы предприятия.







Исходя их данных требований, выбранный поставщик должен был являться экспертом на всех этапах производства, начиная от взвешивания и заканчивая упаковкой.



В конечном итоге именно Ishida была выбрана компанией «Приосколье» для разработки, поставки и установки нового завода близь города Валуйки, с производительностью 10,5 тыс. тушек в час, с дальнейшим увеличением производства до 12 тыс. тушек в час.



От целой тушки до упакованной продукции

На предприятии «Приосколье», потрошеная и обесперенная тушка птицы автоматически подается на упаковку либо на линию разделки.



В целом, около 50% продукции идет на упаковку целой тушки, а остальные 50% вновь взвешиваются и идут на две линии разделки.



Линии разделки можно «программировать» на разделку нескольких видов продукции, например, на последовательный выход крыльев, филе и голени.







После выбора определенного вида продукции, она подается на четыре линии укладки в лотки в виде уже точно взвешенных на мультиголовочном дозаторе порций крыльев, голени, филе или смешанного типа продукта. Затем порции подаются на маркировку, укладку в короба и паллетирование.







Прощай отбраковка

На современном заводе по глубокой переработке мяса птицы целую тушку можно разделать и переработать в считанные минуты. Чтобы работать на такой скорости и перерабатывать тысячи тушек, необходимо грамотно построить работу по разделке , а именно направлять на разные конвейеры различные части птицы, в первые секунды после разделки.



Транспортировка продукции должна проходить одновременно, а не скапливаться и не выстраиваться в очередь: филе после голени, голень после крыльев. Именно поэтому каждому виду продукции необходим свой канал обработки.







Установить грейдер было бы очень дорого, даже исходя из занимаемой им площади, не говоря уже о невозможности получения точного веса порций. Тем не менее, до сегодняшнего момента практически на всех заводах по переработке мяса птицы применялись именно такие установки.



Взвешивание и сортировка: технологии будущего

Решение, внедренное для компании «Приосколье, заключаются в получении самых точных данных по взвешиванию на мультиголовочном дозаторе на высокой скорости, с последующим ручным размещением продукции в лоток.







После взвешивания производятся все необходимые «ручные» операции с продукцией для контроля её качества и внешнего вида. Это можно достигнуть, используя весовую линию по подбору порций фиксированного веса .







Каждая из четырех упаковочных линий, расположенных на заводе «Приосколье», состоит из мультиголовочного весового дозатора Ishida, весовой линии по подбору порций фиксированного веса и ручной укладки взвешенных порций в лотки.







Мультиголовочный дозатор Ishida с подачей продукта с помощью спирали позволяет справиться с прилипающим мясом птицы и любым другим свежим мясом деликатно, при этом сохраняя высокую скорость.



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Конвейеры, куда поступают тщательно взвешенные порции мяса, подают взвешенный продукт на рабочие станции. Как только взвешенная порция продукта поступает на рабочую станцию, рычаг сталкивает продукт с конвейера на уровень станции.







Когда кнопка загорается красным светом, оператор знает, что порция поступила на станцию и ее можно укладывать в лоток.







Оператор нажимает на кнопку, и точно взвешенная порция выпадает из бункера. Оператор выкладывает кусочки порции необходимым способом в лоток и размещает лоток на конвейер для дальнейшей упаковки и маркировки.



Когда оператор завершил операцию, то он или она нажимает на кнопку, устанавливает подложку и повторяет операцию со следующей партией взвешенного продукта.



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Большее количество птицы в час

Компания «Приосколье» очень довольна достигнутым результатом. Партия птицы из 24 тыс. голов может быть переработана с момента поступления живой птицы на завод до полной упаковки примерно за 2 часа 20 минут. Например, чтобы получить лоток с голенью весом 830 г с момента поступления ее с линии разделки до полной упаковки необходимо около 60 секунд.



Производительность взвешивания мультиголовочного дозатора Ishida может составлять 40 лотков в минуту. Целевая производительность составляет 32 подложки в минуту; в данный момент достигается 28 подложек.



Большее количество продукции от каждой птицы

Применение мультиголовочного дозатора является наиболее эффективным при взвешивании с фиксированным весом. Процент потерь очень низок, несмотря на правила минимального веса, принятые в России. Для крыльев и голеней этот процент составляет 0,2%.







Высокоэффективная работа

Компания «Приосколье» была впечатлена не только технологией нового завода, но и тем, насколько слаженно компания Ishida смогла отладить все участки производственного процесса.



Например, каждый мультиголовочный дозатор может точно взвесить все поступающие в него кусочки продукции, и передать их на линии разделки, разделив на более тяжелые, легкие или разнообразные по весу.

