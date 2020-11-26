CLAAS: гибридная система обмолота и сепарации отмечает свое 25-летие

CLAAS

Ровно 25 лет назад компания CLAAS представила комбайн LEXION 480 — на тот момент самый мощный в мире, а также совершенно новую высокопроизводительную при любых условиях эксплуатации концепцию комбайна

В 1995 году на выставке AGRITECHNICA компания CLAAS впервые представила запатентованную гибридную систему обмолота APS HYBRID SYSTEM, в которой молотильная установка APS сочеталась с роторной системой сепарации остаточного зерна ROTO PLUS. Такое решение стало новой вехой в эволюции мирового комбайностроения как с точки зрения пропускной способности, так и качества зерна. По сравнению с молотильным устройством на комбайнах MEGA диаметр молотильного барабана в установках APS был увеличен с 450 мм до 600 мм, а ширина — с 1580 мм до 1700 мм. Для более щадящей сепарации остаточного зерна стали задействоваться два ротора с бесступенчатым изменением скорости вращения. Таким образом, уже в первой серии LEXION 480 производительность молотильно-сепарирующего устройства была повышена до 35 т/час, а при установке с 1996 года более длинных роторов до 40 т/час и более. Также абсолютно новым решением стала система активного распределения соломы, разбрасывающая измельченный материал по всей ширине захвата жатки. Кроме того была усовершенствована кабина VISTA CAB с терминалом CEBIS.



В 1998 году LEXION 480 снова стал «пионером» новой технологии — первым в мире крупногабаритным зерноуборочным комбайном на гусеничном ходу TERRA TRAC. Специально разработанный для зерноуборочного комбайна гусеничный движитель уменьшает давление на почву и предотвращает ее переуплотнение, при этом транспортные габариты соответствуют требованиям ПДД (в пределах 3,5 м). С 2011 года передвижение машины на гусеничном ходу по дорогам общего пользования стало возможным со скорость до 40 км/час — рекордный на данный момент показатель.







Уже в 2002 году с конвейера сошел 10-тысячный зерноуборочный комбайн LEXION 480 на гусеничном ходу TERRA TRAC. И всего лишь тремя годами спустя LEXION 600 преодолел важный порог производительности в 60 т/час при уборке пшеницы. Показатель был официально зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса в 2008 году: 532 т пшеницы убрано за восемьчасов работы — ни один зерноуборочный комбайн в мире такого результата еще не добивался. А в 2011 году LEXION 770 TERRA TRAC установил новый рекорд — в Великобритании машина за те же восемь часов убрала уже 675 т пшеницы.



В 2019 году CLAAS представляет четыре модели LEXION нового и уже второго поколения зерноуборочных комбайнов с еще большей мощностью, производительностью, усовершенствованной интеллектуальной системой управления и повышенным комфортом, а также объемным на рынке зерновым бункером в 18 тыс. л (для моделей LEXION 8700) и впечатляющей скоростью выгрузки до 180 л/сек. Новые комбайны LEXION, включая две серии с гибридной системой обмолота и сепарации APS SYNFLOW HYBRID, оснащаются самыми современными двигателями и демонстрируют высочайшую топливную эффективность. Немаловажную роль играет автоматическая и самообучающаяся система помощи механизатору CEMOS AUTOMATIC, которая в режиме реального времени оптимизирует такие процессы, как первичная и вторичная сепарация, очистка, измельчение соломы и задействование мощности двигателя.



Модель LEXION 8900 с максимальной мощностью 790 л. с. настолько высокопроизводителен, что на некоторых рынках, например в Северной Америке или Восточной Европе, он не используется, поскольку ему «не хватает» показателей урожайности для полной его загрузки.



Летом 2020 года флагманский продукт компании CLAAS - LEXION 8900 TERRA TRAC прошел практические испытания в Великобритании и показал максимальную производительность. Она доходила до 100 т/час, а средняя составила более 70 т/час при потерях зерна менее 1%. И на первый план здесь выходит именно эффективность гибридной технологии: пропускная способность МСУ остается на высоте даже в вечерние и ночные часы, когда увеличивается влажность соломы и зерна. И это именно то качество, которое фермеры ценят в системе APS SYNFLOW HYBRID при уборке самых разных культур.







«Безусловно, CLAAS и в будущем будет делать ставку на систему APS SYNFLOW HYBRID и использовать именно ее на машинах с высокой производительностью. Это означает, что комбайны премиум-класса LEXION лучше других машин соответствуют требованиям аграриев по всему миру, подтверждением чему служит лояльность наших клиентов. При этом наши инженеры не останавливаются и продолжают работать над дальнейшим совершенствованием этой машины, поскольку требования к эффективности и комфорту тоже не стоят на месте», — поясняет Ян Хендрик Мор, вице-президент и член правления Концерна CLAAS, отвечающий за направление «Зерноуборочная техника».



В последние годы компания CLAAS начала внедрять гибридную технологию обмолота в машинах средней производительности. Так, с 2009 года молотильный агрегат APS с одним ротором HYBRID устанавливается на отдельных моделях TUCANO. А с 2019 г. в Китае стартовал выпуск представителей малых зерноуборочных машин DOMINATOR 370 с гибридным МСУ.

