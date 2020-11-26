На парламентских слушаниях рассмотрели вопросы вывода питьевой воды из теневого оборота

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25 ноября в Московском государственном университете пищевых производств состоялись парламентские слушания на тему «О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

Мероприятие под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина было организовано Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.



Участники слушаний рассмотрели комплекс вопросов, связанных с обеспечением населения качественной упакованной питьевой водой. Также в фокусе внимания оказался ход выполнения постановлений Совета Федерации о национальной системе защиты прав потребителей и об инновационных инструментах администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований.



В своем выступлении сенатор Андрей Яцкин отметил, что рынок питьевой воды входит в число приоритетных отраслей, к которым государство проявляет повышенный интерес. Он сообщил, что данный вопрос поднимался на встрече председателя Совета Федерации с председателем правительства 28 февраля 2020 года. Тогда же был определен перечень поручений федеральным органам исполнительной власти.



Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчеркнула, что выработка регуляторных мер в отрасли питьевой воды входит в число актуальных задач, стоящих перед государством. Она привела данные о росте производства и потребления питьевой, в том числе и минеральной воды в стране. Согласно статистике, этот рынок увеличился с 2007-го года на 23,5%. В 2019-м году было произведено 7,4 млрд л воды. Одновременно растет и объем нелегальной продукции. По словам Оксаны Лут, Министерство сельского хозяйства совместно с другими федеральными органами прикладывает все усилия, чтобы противодействовать незаконному обороту питьевой и минеральной воды.



Для этого в настоящее время осуществляется корректировка нормативных требований технического регламента по таким значимым параметрам, как содержание марганца, фтора, радиационная безопасность. Об этом участникам слушаний сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. Она отметила, что в последние годы требования к качеству питьевой воды меняются, акцент делается на безопасности. Поэтому, считает Ирина Брагина, перечень продукции, питьевая вода должна быть включена в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.



О ходе эксперимента по маркировке участникам слушаний статс-секретарь —заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он считает, что необходимость перехода на работу в таких условиях очевидна: по данным ФНС России, объем теневого рынка воды может доходить до 30% от всего оборота.



Руководитель Роскачества Максим Протасов привел данные возглавляемого им организации: более 15% обращений от потребителей посвящены именно качеству воды. Он подчеркнул, что, несмотря на постоянную работу по совершенствованию законодательства, у недобросовестных производителей обработанной питьевой воды все еще сохраняются возможности для различных маркетинговых уловок, вводящих потребителей в заблуждение.



Андрей Яцкин отметил, что уже проделана большая работа, и намеченные мероприятия по очищению рынка необходимо продолжать: «Это долгий и непростой процесс, — подчеркнул он. — Однако останавливаться нельзя. Мы продолжим реализовывать соответствующее предложение президента по обеспечению проведения эксперимента по маркировке упакованной питьевой воды».



Участники парламентских слушаний резюмировали необходимость продолжения активных согласованных действий разных федеральных органов в сотрудничестве с добросовестными производителями и представителями торговых компаний по совершенствованию рынка питьевой воды, направленные на то, чтобы сделать его прозрачнее и честнее.

