Состоялся вебинар «Подготовка опрыскивателя к зимнему хранению. Как избежать основных ошибок»

Kramp

Мероприятие было организовано совместными усилиями компаний Kramp и TeeJet и состоялось 19 ноября 2020 года. Спикером вебинара выступил менеджер по продукту компании TeeJet Евгений Овсиенко

Уже не в первый раз компания Kramp организует подобное мероприятие для своих клиентов при поддержке партнеров. Основная идея прошедшего вебинара — помочь пользователям разобраться в тонкостях постановки опрыскивателя на зимнее хранение. Об этом, а также о том, как избежать ошибок при постановке на хранение опрыскивателя и продлить срок его службы, рассказал менеджер по продукту компании TeeJet Евгений Овсиенко. Участники мероприятия также узнали о том, как правильно спланировать и подобрать комплектующие изделия для опрыскивателя к новому сезону и о способах дефектовки опрыскивателя. На протяжении всего вебинара у гостей была возможность задать вопросы по теме мероприятия, на которые Евгений с удовольствием отвечал, исходя из собственного опыта, и делился знаниями.



В конце мероприятия гости приняли участие в небольшой викторине и продемонстрировали свои знания по теме вебинара. Трое участников с самыми высокими результатами получат подарки от организаторов.



Компания Kramp поздравляет победителей и благодарит всех, кто присоединился к вебинару «Подготовка опрыскивателя к зимнему хранению. Как избежать основных ошибок». Следите за новостями Kramp на сайте Kramp.ru и не пропустите новые мероприятия компании.





