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EUR

90.121 (0,18%)

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Состоялся вебинар «Подготовка опрыскивателя к зимнему хранению. Как избежать основных ошибок»

Партнерский материал


Kramp

Kramp

Мероприятие было организовано совместными усилиями компаний Kramp и TeeJet и состоялось 19 ноября 2020 года. Спикером вебинара выступил менеджер по продукту компании TeeJet Евгений Овсиенко

Уже не в первый раз компания Kramp организует подобное мероприятие для своих клиентов при поддержке партнеров. Основная идея прошедшего вебинара — помочь пользователям разобраться в тонкостях постановки опрыскивателя на зимнее хранение. Об этом, а также о том, как избежать ошибок при постановке на хранение опрыскивателя и продлить срок его службы, рассказал менеджер по продукту компании TeeJet Евгений Овсиенко. Участники мероприятия также узнали о том, как правильно спланировать и подобрать комплектующие изделия для опрыскивателя к новому сезону и о способах дефектовки опрыскивателя. На протяжении всего вебинара у гостей была возможность задать вопросы по теме мероприятия, на которые Евгений с удовольствием отвечал, исходя из собственного опыта, и делился знаниями.

В конце мероприятия гости приняли участие в небольшой викторине и продемонстрировали свои знания по теме вебинара. Трое участников с самыми высокими результатами получат подарки от организаторов.

Компания Kramp поздравляет победителей и благодарит всех, кто присоединился к вебинару «Подготовка опрыскивателя к зимнему хранению. Как избежать основных ошибок». Следите за новостями Kramp на сайте Kramp.ru и не пропустите новые мероприятия компании. 

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Для тех, кто пропустил мероприятие, компания Kramp подготовила видеозапись на своем YouTube канале. Вы можете посмотреть ее по ссылке.

Kramp 

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