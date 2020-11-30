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Конференция Агрохолдинги России — 2020

«Ростсельмаш» совместно с «Росагролизингом» проводит акцию «Раннее бронирование»

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»


В этом году «Росагролизинг» совместно с компанией «Ростсельмаш» предложили сельхозтоваропроизводителям уникальное «Антивирусное предложение» на технику «Ростсельмаш и смогли обеспечить развитие агропромышленного комплекса страны в условиях неопределенности и кризиса

Но сегодня отрасль еще нуждается в поддержке. Современные реалии таковы, что каждый год наблюдается определенный рост стоимости средств производства. Сельхозтехника и оборудование — не исключение.

Поэтому «Ростсельмаш» и «Росагролизинг» объявили о запуске новой акции на технику «Ростсельмаш». Акция «Раннее бронирование» предоставит аграриям возможность приобрести технику и оборудование на максимально выгодных условиях.

Это значит, что при оформлении в маркетплейсе «Росагролизинга» заявки на приобретение техники с 1 по 31 декабря 2020 года включительно клиент в новом году получит технику по специальным ценам со скидками*.

К беспрецедентно низким ставкам удорожания «Росагролизинг», со своей стороны, предоставит дополнительные льготы:

  • аванс от 0%;

  • отсрочку платежа по основному долгу до 1 сентября следующего года.

«Ростсельмаш» и «Росагролизинг» сотрудничают с 2004 года, и в последние годы это сотрудничество вышло на качественно новый уровень. Если еще пять лет назад, в 2015 году, в портфеле РАЛ было всего семь модельных линеек самоходной техники «Ростсельмаш», то в 2020 году — уже 11. Это зерноуборочные комбайны NOVA, VECTOR, ACROS, TORUM, RSM 161, самоходная косилка KSU 1, кормоуборочные RSM 1401, DON 680 M, RSM F, тракторы RSM 2000-й и 3000-й серий.

*Цены на продукцию «Ростсельмаш» уточняйте на сайте «Росагролизинг».


«Ростсельмаш» 

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