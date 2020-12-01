Kärcher выпустил первый аккумуляторный аппарат высокого давления для профессионального использования

Kärcher

С выпуском модели HD4/11CBp Kärcher расширяет границы возможностей для аппаратов высокого давления для профессионального использования

Аккумуляторное устройство работает независимо от источников электроэнергии — поиск подходящей розетки и необходимость распутывать провода теперь в прошлом. Благодаря всасывающему шлангу, входящему в комплект, можно обеспечить полностью автономную работу при использовании альтернативных резервуаров с водой. Такой аппарат высокого давления, являясь частью единой платформы Kärcher Battery Universe, может применяться в сегменте HoReCa, клининге, строительстве, сельском хозяйстве и муниципальными службами.



Необходимую энергию для работы обеспечивают две литий-ионные батареи на 36 В, расположенные в верхней части устройства. На экране ЖК-дисплея отображается оставшееся время работы. В режиме энергосбережения eco! efficiency устройство может работать до 30 минут на одной зарядке аккумулятора. При максимальном рабочем давлении 110 бар и расходе воды до 400л/час новый аппарат массой 35 кг обеспечивает производительность, сопоставимую с проводными устройствами аналогичного размера.



В комплект входит пистолет высокого давления EASY! Force, который получил многочисленные награды за эргономичность. После нажатия на рычаг пистолета почти не требуется прилагать усилия для его удержания. Отдача водяной струи, направленная на кисть оператора, уменьшает нагрузку на пальцы и снижает утомляемость, а также вероятность спазма мышц.







Kärcher Battery Universe

Kärcher Battery Universe — это две аккумуляторные платформы, предназначенные для широкой линейки бытовых и профессиональных инструментов — от аппаратов высокого давления и садовых воздуходувок до хозяйственных пылесосов. Компактные аккумуляторы (18 вольт) и мощные аккумуляторы (36 вольт) доступны в различных вариантах емкости и охватывают самый широкий спектр применения. Главной особенностью является то, что все аккумуляторы полностью совместимы с любыми инструментами Kärcher, имеющими аналогичный класс напряжения, при этом неважно, принадлежат ли они к категории бытовой или профессиональной техники. Уникальным преимуществом всех аккумуляторов Kärcher является ЖК-дисплей с технологией Real Time, на котором точно отображается остаточный заряд аккумулятора и время работы в минутах. Корпус аккумуляторов отличается высокой ударопрочностью, пыле-и водонепроницаемостью в соответствии с классом защиты IPX5. Благодаря системе контроля температуры аккумуляторы обеспечивают отличную производительность даже при интенсивном использовании, а система интеллектуального контроля элементов защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки. Если инструмент не используется в течение длительного времени, автоматический режим хранения с микропроцессорным управлением аккумуляторов Battery Power поддерживает работоспособность элементов.

