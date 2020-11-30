10 лет в команде «АгроТерры» - компания наградила юбиляров

«АгроТерра»

ГК «АгроТерра» наградила сотрудников, которые отдали компании больше 10 лет, памятными знаками. Всего их получило 128 человек

Среди награжденных и простые трактористы, и руководители хозяйств, и работники элеваторов, и офисный персонал. Всех их объединяет лояльность компании и многолетняя преданность профессии.



Например, тракторист-машинист Алексей Кулаев работает в пензенском хозяйстве «Земетчино» и неоднократно бывал отмечен благодарностями. Так, по итогам прошлого сезона Алексей стал одним из 46 лучших сотрудников. Признание его профессионализма — не единственное, за что Алексей любит работу в «АгроТерре».



«Раньше я трудился в совхозе, где управлял одним комбайном. А в «АгроТерре» научился работать на самых разных современных тракторах. И коллектив у нас очень сплоченный, дружный. В таких условиях всегда хватает энергии выполнять свои задачи», — рассказал Алексей Кулаев.



«Мы гордимся нашими «долгожителями». На глазах этих людей «АгроТерра» стала стабильной, надежной и целеустремленной компанией. Во многом успех компании — результат работы именно этих людей. Для нас показатель, что так много сотрудников работает в компании почти со дня основания. И вдвойне приятно, что за все это время они ни разу не подвели “АгроТерру”», — подводит итог Ольга Паджева, директор группы персонала и организационного развития.

