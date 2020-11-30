разделы

реклама

журналы

USD

76.427 (0,56%)

EUR

91.291 (0,36%)

MOEX

3107.58 (-1,12%)

BRENT

47.35 (-1,87%)

Пшеница

581.4 (-2,52%)

Сахар

14.82 (0,34%)

USD

76.427 (0,56%)

EUR

91.291 (0,36%)

MOEX

3107.58 (-1,12%)

BRENT

47.35 (-1,87%)

Пшеница

581.4 (-2,52%)

Сахар

14.82 (0,34%)

USD

76.427 (0,56%)

EUR

91.291 (0,36%)

MOEX

3107.58 (-1,12%)

BRENT

47.35 (-1,87%)

Пшеница

581.4 (-2,52%)

Сахар

14.82 (0,34%)

Конференция Агрохолдинги России — 2020

10 лет в команде «АгроТерры» - компания наградила юбиляров

Партнерский материал


«АгроТерра»

«АгроТерра»

ГК «АгроТерра» наградила сотрудников, которые отдали компании больше 10 лет, памятными знаками. Всего их получило 128 человек

Среди награжденных и простые трактористы, и руководители хозяйств, и работники элеваторов, и офисный персонал. Всех их объединяет лояльность компании и многолетняя преданность профессии.

Например, тракторист-машинист Алексей Кулаев работает в пензенском хозяйстве «Земетчино» и неоднократно бывал отмечен благодарностями. Так, по итогам прошлого сезона Алексей стал одним из 46 лучших сотрудников. Признание его профессионализма — не единственное, за что Алексей любит работу в «АгроТерре».

«Раньше я трудился в совхозе, где управлял одним комбайном. А в «АгроТерре» научился работать на самых разных современных тракторах. И коллектив у нас очень сплоченный, дружный. В таких условиях всегда хватает энергии выполнять свои задачи», — рассказал Алексей Кулаев.

«Мы гордимся нашими «долгожителями». На глазах этих людей «АгроТерра» стала стабильной, надежной и целеустремленной компанией. Во многом успех компании — результат работы именно этих людей. Для нас показатель, что так много сотрудников работает в компании почти со дня основания. И вдвойне приятно, что за все это время они ни разу не подвели “АгроТерру”», — подводит итог Ольга Паджева, директор группы персонала и организационного развития.

«АгроТерра» 

рекомендации

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №11, ноябрь 2020
Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»

«Агроинвестор»

Рашид Хайров: «Все, что мы делаем, — во имя человека»
Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т

«Агроинвестор»

Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т
«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

«Агроинвестор»

Еда в новом формате. Перспективы развития в России сервисов доставки продовольствия и выпуска растительных аналогов мяса и молока

реклама