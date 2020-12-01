Объем экспорта продукции АПК продолжает расти

Московский кредитный банк

Аналитики МКБ ожидают роста поставок за рубеж масложировой продукции и мяса

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», с начала года к третьей декаде ноября Россия поставила на внешние рынки сельхозсырья и продовольствия почти на $25,3 млрд. Это на 16% больше, чем было экспортировано за аналогичный период прошлого года. При этом средняя стоимость тонны вывозимой продукции почти сравнялась с результатом прошлого года, составив $382 против $387, тогда как, например, в конце сентября разница была на уровне $18/т.



В структуре российского агроэкспорта традиционно преобладают зерновые — их поставки превысили $8,3 млрд, что на 19% больше, чем было годом ранее, в том числе вывоз пшеницы увеличился с $5,7 млрд до $6,7 млрд. Рыба и морепродукты — единственная категория, продемонстрировавшая негативную динамику, экспорт сократился на 4% до $4,6 млрд. Продажи на внешние рынки масложировой продукции выросли на 18% до более чем $4 млрд, включая поставки масла на $2,3 млрд, тогда как годом ранее они были на уровне $1,85 млрд.



Самый значительный рост в процентном выражении демонстрирует мясная и молочная продукция, экспорт которой прибавил 42% и составил около $1 млрд. В том числе российские компании отгрузили за рубеж мяса птицы на $377 млн, свинины — на $277 млн. Для сравнения, годом ранее поставки в этих категориях составляли $258 млн и $140 млн соответственно. Также существенно — на 36% почти до $3,6 млрд — увеличился вывоз прочей продукции АПК. На первом месте в этой категории — маслосемена подсолнечника, объем экспорта которых в стоимостном выражении достиг $479 млн, год назад их вывоз составлял $177 млн.



«Экспорт продукции АПК показывает положительную динамику в отличие от многих других отраслей. Этому способствует как поддержка экспортеров со стороны государства через программы субсидирования, так и желание российских производителей выходить на новые рынки, особенно в условиях ограниченного внутреннего спроса», — комментирует директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. Кроме того, сейчас драйвером экспорта является слабый курс рубля, добавляет она.



Хотя основной объем российского агроэкспорта формируется за счет поставок за рубеж зерна, аналитики МКБ прогнозируют дальнейшее увеличение вывоза масложировой продукции, а также мяса, отгрузки которого в этом году существенно выросли благодаря открытию новых рынков, обращает внимание Бахова.



При этом сейчас в отрасли активно обсуждается ожидаемое введение квоты на экспорт зерна с середины февраля 2021 года, а также возможное повышение вывозной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 30%. «С нашей точки зрения, государство правильно контролирует объем продаж продукции на внутренний и внешние рынки: развитие экспортной деятельности компаний не должно идти в разрез с интересами потребителей внутри страны», — отмечает Бахова.



Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее оценивала, что по итогам года объем российского агроэкспорта может составить не менее $27 млрд, против $25,6 млрд в 2019-м. План на 2020-й, согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», — $25 млрд. Недавно Минсельхоз подготовил обновленную версию паспорта проекта: теперь целевой показатель по экспорту продукции АПК на $45 млрд предлагается перенести на 2030 год, новый ориентир на 2024-й — поставки сельхозсырья и продовольствия на $34 млрд. Отраслевые аналитики считают такой уровень более реалистичным.

